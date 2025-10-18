Cơ hội nào cho Yến Nhi?

Sau hơn 20 ngày thi đấu, 77 thí sinh bước vào đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 tổ chức tại hội trường MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan vào tối 18/10.

Sát chung kết, kết quả các cuộc bình chọn quan trọng đã dần ngã ngũ. Ở hạng mục Country's Power of the Year đang là cuộc đấu căng thẳng của các đại diện Philippines, Thái Lan, Myanmar và Paraguay. Ở hạng mục Miss Popular Vote, người đẹp Colombia vẫn đang dẫn đầu.

Trượt giải bình chọn Country's Power of the Year, cơ hội giành thành tích cao của Yến Nhi tại chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 được đánh giá là mong manh. Hiện thành tích duy nhất của đại diện Việt Nam trước chung kết là lọt vào top 20 bình chọn Trang phục dân tộc đẹp nhất.

Nỗ lực lấy lại hình ảnh

Bước đi thông minh giúp Yến Nhi lấy lại cảm tình của công chúng sau những ồn ào phát ngôn đó là yêu cầu ban tổ chức MGI xóa video kêu gọi bình chọn của mình trong hạng mục Miss Popular Vote vì quê nhà đang khắc phục hậu quả bão lũ.

Yến Nhi cũng chuyển khoản 50 triệu đồng để chia sẻ với bà con hôm 9/10. Hành động của Yến Nhi được khen ngợi. Đây cũng là bước ngoặt giúp khán giả quay trở lại ủng hộ cho cô ở hạng mục bình chọn Country's Power of the Year.

Yến Nhi hiện lọt vào vòng 2 bình chọn của giải thưởng Country's Power of the Year. Cô nằm ở bảng D cùng các đại diện Tanzania, Venezuela, Myanmar, Cộng hòa Dominica. Tuy nhiên, Yến Nhi đã thua cuộc vào phút cuối trước người đẹp Myanmar dù trước đó vượt xa về lượt bình chọn.

Yến Nhi cũng nhận được bình chọn lớn ở hạng mục bình chọn Trang phục áo tắm đẹp nhất. Cô đã nhận được hơn 180.000 lượt yêu thích cùng hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Yến Nhi được nhận xét đã có sự tiến bộ về giao tiếp bằng tiếng Anh. Cô thể hiện tốt ở vòng phỏng vấn kín với ông Nawat hôm 10/10. Người đẹp cũng năng nổ, chủ động giao tiếp với máy quay và các bạn thi.

Về phong cách thời trang, Yến Nhi được nhận xét có sự đầu tư chỉn chu, chuyên nghiệp và ngày càng ấn tượng. Không giới hạn trong những bộ váy cut-out táo bạo quen thuộc, người đẹp thử nghiệm nhiều phong cách đa dạng và đều nhận được lời khen.

So với ngày đầu nhập cuộc, Yến Nhi cũng có những thể hiện ấn tượng hơn trên sân khấu. Màn trình diễn của cô trong đêm thi Trang phục dân tộc hôm 13/10 đang gây được sự chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp với lượng tương tác cao. Hiện video Yến Nhi trình diễn thiết kế Thăng Long hội đã nhận được hơn 40 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok của MGI.

Trong đêm bán kết hôm 15/10, đại diện Việt Nam cũng khiến khán giả quê nhà tạm yên tâm với hai màn trình diễn áo tắm và dạ hội.

Cơ hội nào cho Yến Nhi?

Tuy có sự bứt phá nhưng so với mặt bằng chung thí sinh năm nay, Yến Nhi được đánh giá chưa lọt vào top nổi bật, có sức ảnh hưởng. Minh chứng là trong vòng phỏng vấn kín, cô không được thí sinh nào dự đoán đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2025.

Trong khi đó, các người đẹp nổi bật và được nhiều thí sinh dự đoán đăng quang là Thái Lan (11 phiếu bầu), Philippines (10 phiếu), Indonesia và Ghana (6 phiếu), Anh và Tanzania (4 phiếu).

Bên cạnh đó, dàn thí sinh tiềm năng cho vương miện theo đánh giá của các chuyên trang sắc đẹp là Venezuela, Guatemala, Mexico, Colombia, Peru... Trong bảng xếp hạng mới nhất của chuyên trang sắc đẹp Missosology, Yến Nhi cũng không nhận được bất cứ phiếu bầu nào.

Nếu chiếu theo tiêu chí chọn Hoa hậu Hòa bình 2025 mà ông Nawat - Chủ tịch MGI mới chia sẻ thì cơ hội cho Yến Nhi lại càng mỏng manh.

Ông Nawat cho biết người đăng quang phải là một trong những thí sinh được bình chọn nhiều nhất để trực tiếp vào Top 10 (Miss Popular Vote). Trong khi đó, Yến Nhi đã yêu cầu xóa video kêu gọi bình chọn cho mình ở hạng mục này. Hiện tỷ lệ bình chọn của Yến Nhi ở Miss Popular Vote là 1%.

Bên cạnh đó, ông Nawat nói rằng người đăng quang năm nay phải có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, có nhiều người theo dõi trên các nền tảng như Facebook, Instagram và TikTok. Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội của Yến Nhi đều có lượng theo dõi không quá cao.

Thêm một tiêu chí mà Yến Nhi khó lòng đáp ứng đó là khả năng bán hàng và mang về doanh số cao do cô là gương mặt mới, chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực livestream bán hàng.

Trước giờ G, Yến Nhi chia sẻ: "Cho đến giờ phút này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng mình. Tôi rất vui, hạnh phúc, trân trọng tình cảm quý báu và sự ủng hộ đồng lòng của quý vị khán giả tại Việt Nam. Dù thắng hay thua, dù đi đến vị trí nào hay phải dừng chân, tôi cũng sẽ cố gắng tỏa sáng đến cùng".