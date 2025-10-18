Hình ảnh đêm cuối của Ngân 98 trước khi bị bắt

Giữa lúc vụ việc liên quan đến Ngân 98 đang là tâm điểm chú ý, mọi động thái của nhạc sĩ Lương Bằng Quang - chồng nữ DJ - đều được cư dân mạng theo dõi sát sao. Mới đây, trên trang cá nhân, nam nhạc sĩ đăng tải đoạn clip kèm dòng trạng thái cho biết đây là đêm cuối cùng mà cả hai được ở bên nhau trước khi Ngân 98 bị bắt tạm giam.

Trong đoạn clip, Ngân 98 xuất hiện trong căn phòng quen thuộc, đang ngồi trước gương trang điểm, chuẩn bị cho một đêm diễn. Cô mặc trang phục biểu diễn, xung quanh là hàng loạt phụ kiện, vòng cổ và đồ diễn được sắp ngay ngắn trên giường. Trong khi đó, Lương Bằng Quang cầm máy quay đi quanh phòng, vừa quay vừa trò chuyện với bạn gái. Anh liên tục review những món đồ mà Ngân 98 sẽ mang lên sân khấu, từ bộ váy đến các chuỗi vòng lấp lánh.

Hình ảnh Ngân 98 1 ngày trước khi bị bắt do Lương Bằng Quang chia sẻ

Không khí trong clip vẫn vui vẻ, thân mật như thường ngày. Ngân 98 thỉnh thoảng ngẩng lên mỉm cười đáp lại, cả hai tương tác tự nhiên với cách xưng hô "vợ - chồng" ngọt xớt. Nếu không biết chuyện xảy ra sau đó, khó ai có thể nghĩ đây lại là những hình ảnh cuối cùng của cặp đôi trước khi Ngân 98 bị bắt.

Dưới bài đăng, Lương Bằng Quang viết: "Giá như anh biết đêm hôm đó là đêm cuối cùng anh được ôm em ngủ, thì anh sẽ âm thầm khóc cho đã sau lưng em... siết thật chặt, để giờ đây có thể dàn trải nhớ cho những ngày tới vì anh... nghẹt thở quá em à. Em có đọc được những dòng này không em à".

Thời điểm này, cả hai vẫn giữ thái độ vui vẻ

Trước đó 1 ngày, Lương Bằng Quang cũng đăng tải bài viết dài nhắc tới Ngân 98 sau khi cô vướng vào vụ việc lùm xùm bị bắt giữ gây xôn xao. Anh thừa nhận bị khó ngủ, tâm trạng bất ổn sau khi cô bị bắt: "Điên loạn, tan nát là tên của nổi nhớ này, nhất là khi anh cố gắng ngủ. Nó liên tục làm anh giật mình mỗi khi vừa chợp mắt, khiến cho anh chỉ muốn kết thúc tất cả để giải thoát mình khỏi sự trống rỗng này".

Còn tối 16/10, Lương Bằng Quang đăng tải đoạn clip rưng rưng nước mắt đọc tâm thư được cho là Ngân 98 đã viết sẵn trên mạng xã hội. Nam ca sĩ thay mặt vợ đọc tâm thư Ngân 98 viết trước khi bị bắt. Lương Bằng Quang vừa đọc những dòng tâm sự của Ngân 98 gửi khán giả, vừa khóc nấc lên và gọi đây là "tâm nguyện cuối cùng của cô ấy". Cuối video, Lương Bằng Quang mắt đỏ lựng vì khóc, có biểu hiện suy sụp và bất ổn. Chồng Ngân 98 cảm ơn khán giả đã lắng nghe và cũng vội vàng tắt video.

Những chia sẻ liên tiếp mang tính cảm xúc của Lương Bằng Quang nhanh chóng trở thành đề tài gây tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng anh đang quá sa đà vào việc thể hiện cảm xúc cá nhân, thậm chí biến câu chuyện pháp lý nghiêm trọng của Ngân 98 thành một drama tình cảm trên mạng xã hội. Không ít bình luận nhận định, thời điểm và cách chia sẻ của nam nhạc sĩ là chưa phù hợp, đặc biệt khi vụ án của Ngân 98 đang trong giai đoạn điều tra, mọi thông tin đều cần được xử lý cẩn trọng.

Những động thái liên tục của Lương Bằng Quang

Ngày 13/10, thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm khiến dư luận xôn xao. Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh mang tên ZuBu do Ngân điều hành đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác. Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời khai của Ngân 98, cô cho biết bản thân có vai trò trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng cô - tức Lương Bằng Quang phụ trách thông qua M.T. V - người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh. Theo Ngân 98, các sản phẩm bán ra từ ZuBu Shop do M.T.V trưng bày, sắp xếp; việc giao hàng cho khách, nhận tiền chuyển khoản cô không nắm rõ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của Lương Bằng Quang và những người liên quan để xử lý theo quy định.