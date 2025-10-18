Selena Gomez sân si tận cùng, không ai bênh nổi!

Ngày 18/10, tờ Page Six đưa tin Hailey Bieber vừa có cuộc trò chuyện với WSJ Magazine. Trong cuộc phỏng vấn, nữ người mẫu cho biết cô không yêu cầu, cũng không mong muốn và luôn cảm thấy khó chịu khi bị đặt trong mối quan hệ so sánh với người khác. Theo Hailey, việc trở thành tâm điểm bàn tán, bị dựng chuyện tiêu cực về đời tư suốt nhiều năm khiến cô mệt mỏi, từng phải đấu tranh để giữ sự cân bằng tinh thần.

Khi được hỏi về sự cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm làm đẹp, Hailey Bieber khẳng định cô không xem ai là đối thủ. Hailey chia sẻ rằng cô tin mỗi người đều có con đường riêng và có chỗ đứng của riêng mình. Ấy vậy mà đoạn phỏng vấn này của Hailey đã bị ai đó ác ý cắt ra với nội dung gây hiểu lầm, nghi cà khịa Selena Gomez:"Tôi cảm thấy mình không cần phải cạnh tranh với những người không truyền cảm hứng cho tôi". Hailey Bieber là người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Rhode, còn Selena Gomez đang điều hành Rare Beauty.

Hailey Bieber bỗng bị nghi ngờ đá đểu Selena Gomez

Trước nghi vấn "đụng chạm" Selena Gomez, phía Hailey lập tức lên tiếng phủ nhận. Người đại diện cho biết Hailey không hề đề cập hay có bất kỳ chia sẻ nào liên quan trực tiếp đến Selena Gomez trong buổi phỏng vấn với WSJ Magazine.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc sau lời đính chính của phía Hailey Bieber, nhưng Selena Gomez lại bất ngờ trồi lên "đăng đàn" cực gắt, nghi chửi thẳng mặt Hailey. "Mặc kệ cô ta đi. Cô ta có thể nói bất cứ điều gì cô ta muốn, điều đó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi. Tất cả các thương hiệu đều truyền cảm hứng cho tôi. Ai cũng có chỗ đứng riêng. Làm ơn sống tử tế đi. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể ngừng chuyện này lại", Selena Gomez viết trên story.

Selena Gomez được cho là đã đăng đàn chỉ trích Hailey Bieber

Động thái của Selena Gomez gây bàn tán. Trên MXH, các khán giả đều cảm thấy khó hiểu với hành động của Selena và cho biết lần này họ đứng về phía Hailey. Bà xã Justin Bieber không hề đả động gì đến giọng ca sinh năm 1992, nhưng Selena lại lên mạng chỉ trích Hailey như đúng rồi. Không ít netizen thắc mắc Selena hóng chuyện bằng mạng 2G hay sao mà cập nhật thông tin chậm chạp và để tin đồn sai sự thật dẫn dắt. Số khác lại nghi vấn Selena đang "mượn gió bẻ măng" chửi Hailey, đồng thời gây chú ý cho bản thân và thương hiệu mỹ phẩm của mình.

Không lâu sau, Selena Gomez đã xóa story nghi bóng gió về Hailey trên MXH. Điều này khiến không ít người chê bai nữ ca sĩ giả tạo, thích đóng vai nạn nhân, biến người khác thành kẻ ác và xấu tính. Hiện, Hailey Bieber vẫn chưa có phản hồi nào về động thái của Selena Gomez.

Hailey Bieber và Selena Gomez lại căng thẳng với nhau

Justin Bieber - Selena Gomez từng có chuyện tình đáng nhớ, nhưng đã "đường ai nấy đi" từ lâu và có cuộc sống mới. Justin - Hailey kết hôn từ năm 2018, chỉ 1 thời gian ngắn sau khi nam ca sĩ chia tay Selena Gomez. Chính vì vậy, ban đầu cuộc hôn nhân của Justin và bà xã bị nhiều khán giả phản đối gay gắt. Vượt qua những lời chỉ trích và cùng hàng loạt tin đồn rạn nứt, đến nay vợ chồng giọng ca Baby vẫn gắn bó bên nhau. Trong khi đó, Selena Gomez hiện đang hạnh phúc bên ông xã Benny Blanco.

Dù Jelena đã chia tay nhiều năm và cả hai đều đã có hạnh phúc riêng, mối quan hệ giữa Hailey Bieber và "tình địch" Selena Gomez được cho là ngấm ngầm sôi sục. Vợ Justin Bieber thường xuyên bị cư dân mạng không tiếc lời chỉ trích xấu tính, sân si với Selena Gomez. Vào năm 2022, Hailey Bieber và Selena Gomez dập tắt tin đồn mâu thuẫn vì Justin Bieber bằng bức ảnh chụp chung tại gala của Bảo tàng Học viện Điện ảnh ở Los Angeles (Mỹ). Selena Gomez còn kêu gọi fan ngừng tấn công Hailey Bieber và cho thấy sự gắn kết với bà xã Justin Bieber khi theo dõi nữ người mẫu trên nền tảng Instagram.

Vợ Justin Bieber nhiều lần bị chỉ trích xấu tính, sân si với Selena Gomez

Tháng 12/2024, Hailey Bieber ấn nút thích bài đăng Selena Gomez ăn mừng việc đính hôn với Benny Blanco. Tháng 5/2025, Selena phản ứng tích cực khi Sephora thông báo mở bán loạt sản phẩm Rhode - thương hiệu làm đẹp của Hailey. Theo đó, Sephora cũng là nhà phân phối cho Rare Beauty thương hiệu làm đẹp của Selena.

Thế nhưng, nhiều lần tỏ ra ủng hộ và giải thích hiểu lầm, Selena và Hailey vẫn để lộ thái độ "bằng mặt không bằng lòng" với đối phương. Vào tháng 5, Selena Gomez vướng tin đồn ẩn ý chê bai Hailey sau khi Rhode đạt thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD với Elf Cosmetics. Đến ngày 19/6, Hailey Bieber và Selena Gomez bị phát hiện đồng loạt huỷ theo dõi đối phương trên Instagram cá nhân trong đêm.

Hailey Bieber và Selena Gomez được cho là có mối quan hệ căng thẳng vì Justin Bieber

Nguồn: Page Six