Ngày 10/10, tờ Page Six đưa tin mối quan hệ giữa Justin Bieber và mẹ ruột - bà Pattie Mallette - đang "cơm không lành canh chẳng ngọt". Trên MXH, nam ca sĩ này không ngại phản pháo người sinh ra mình. Nguồn cơn mâu thuẫn của mẹ con Justin Bieber đến từ việc bà Pattie Mallette bất ngờ đăng tải hình ảnh ngôi sao nhạc pop mặc chiếc áo phông có in dòng chữ “Pray for me” (Hãy cầu nguyện cho tôi), kèm với dòng trạng thái cổ vũ tinh thần, sự sáng suốt và chữa lành cho con trai.

Động thái của bà Pattie được cho là khiến Justin Bieber bực tức. Dưới bài đăng của mẹ, anh để lại bình luận tỏ thái độ không hài lòng: "Thứ duy nhất trên người tôi cần được chữa lành lúc này chỉ có ngón chân út bị trật khi chơi bóng bàn thôi". Theo nguồn tin của tờ Page Six, Justin Bieber chẳng màng tình thân mà nổi điên với mẹ vì bài đăng của bà không khác gì động thái thừa nhận con trai đang gặp bất ổn tâm lý, không tỉnh táo. Chưa kể, việc làm của bà còn bị đánh giá không đúng thời điểm, phá hỏng chiến dịch truyền thông thông báo về sự trở lại của Justin Bieber tại Coachella vào năm sau.

Justin Bieber nổi điên với mẹ ruột. Mối quan hệ của 2 mẹ con ngôi sao hàng đầu Hollywood rơi vào cảnh bất hòa vì 1 bài đăng trên MXH

Tình trạng sức khỏe tinh thần bất ổn với nhiều hành vi khác thường của Justin Bieber là tâm điểm toàn cầu trong năm 2025. Trên trang cá nhân, "hoàng tử nhạc pop" liên tục có những hành vi lạ lùng và kỳ quặc, ăn mặc kiệm vải phản cảm, thậm chí lột đồ khỏa thân rồi khoe lên MXH. Vào giữa tháng 9, Justin Bieber gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh anh ra đường lái xe điện Scooter mà chỉ mặc mỗi nội y trên người, đến giày dép cũng không mang.

Tình trạng sức khỏe tinh thần lao dốc của nam nghệ sĩ hàng đầu này được cho là không chỉ chịu ảnh hưởng của bệnh tâm lý mà còn đến từ việc lạm dụng chất kích thích. Justin Bieber từng công khai sử dụng chất cấm như cần sa trong thời gian qua. Nam ca sĩ 31 tuổi còn trích dẫn lại video của cố rapper DMX, nói rằng anh không có hứng thú với đời sống trong sạch, lành mạnh. DMX nổi tiếng là rapper nghiện ngập, qua đời vì đau tim khi sử dụng cocaine. Bất chấp những ồn ào, quản lý của Justin Bieber đều 1 mực phủ nhận chuyện nam ca sĩ nghiện ngập.

Justin Bieber gây hoang mang với việc ra ngoài chỉ mặc mỗi đồ lót, thậm chí đi chân trần

Nam ca sĩ còn ngang nhiên đăng ảnh hút cần sa. Điều nay khiến cư dân mạng không khỏi nghi vấn tình trạng tâm thần bất ổn của anh hiện tại là do lạm dụng chất kích thích quá mức

1 số người thân cận cho biết Justin Bieber có tính khí thất thường và cực đoan. Hailey Bieber được cho biết đã rất kiên nhẫn với chồng trong suốt quá trình Justin Bieber đấu tranh với các vấn đề tâm lý. Sau khoảng thời gian trục trặc, Hailey và Justin đã có thể kết nối lại, tiếp tục duy trì tổ ấm. "Cuộc hôn nhân của họ vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, nhưng giờ họ đã tốt đẹp hơn nhiều", nguồn tin nói.

Hailey Bieber được tiết lộ đang đồng hành cùng Justin Bieber trong hành trình đấu tranh với các vấn đề tâm lý

