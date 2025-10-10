Triệu Lộ Tư khiến 2 ông lớn muối mặt

Trong khoảng thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư đã có cú "lội ngược dòng" ngoạn mục. Từ nữ diễn viên bị hơn 200 triệu người chất vấn, đòi tẩy chay vì nghi vấn trục lợi từ hoạt động cứu trợ nông sản và những màn đấu tố rắc rối với công ty quản lý, Triệu Lộ Tư lấy lại ánh hào quang, trở thành sao nữ "cứu vớt" nền tảng Tencent khỏi thế bí.

Theo trang 163, sau khi bộ phim Khom Lưng kết thúc, Tencent rơi vào khốn cảnh khi không có tác phẩm nào nổi trội, thất bại thảm hại trong cuộc chiến kỳ hè với 2 nền tảng lớn khác là Youku và iQiyi.

Trong lúc thị trường phim ngắn đang lên ngôi, các nền tảng hàng đầu Trung Quốc đều phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt để duy trì số lượng thành viên đăng ký qua các bộ phim có sức hút lớn. Trong lúc này, Triệu Lộ Tư chẳng khác nào "liều thuốc tăng lực" cho Tencent khi trở thành sao nữ có thành tích đứng đầu năm 2025 mà chẳng cần tốn kém chi phí tuyên truyền, quảng bá rầm rộ.

Nhiều người cho rằng nữ diễn viên 9X chính là "ngôi sao may mắn" của Tencent khi có tới 3 lần đạt thành tích đáng nể trên nền tảng này. Những bộ phim trước đó của cô nàng như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn (2020) và Tinh Hán Xán Lạn (2022) đều mang lại lợi nhuận cực khủng cho "ông lớn". Chính vì vậy, netizen suy đoán, Triệu Lộ Tư và Tencent sẽ nhân cơ hội "nối lại duyên xưa" sau tin đồn rạn nứt quan hệ.

Được biết, thuở chưa nổi đình nổi đám, Triệu Lộ Tư từng nhận được sự đầu tư của "ông lớn" Tencent (các sao nữ khác cùng thế hệ như Dương Siêu Việt, Ngu Thư Hân… cũng nhận được đãi ngộ tương tự). Nữ diễn viên Thần Ẩn đã nắm bắt được cơ hội để bật lên trong sự nghiệp, trở thành cái tên hot hit nhất nhì thế hệ sau 1995. Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết, mối quan hệ giữa Triệu Lộ Tư và phía lãnh đạo nền tảng đã chuyển xấu, khiến cô nàng từ "con cưng" biến thành "con ghẻ", không còn nhận được sự hỗ trợ như trước.

Thế nhưng giờ đây, với thành tích cực khủng vừa đạt được, Triệu Lộ Tư xứng danh công thần của Tencent trong năm 2025 này. Trang 163 suy đoán, "ông lớn" Cbiz sẽ không bỏ lỡ cơ hội, nối lại sự hợp tác với "nữ hoàng phim hot".

Bên cạnh đó, Ngân Hà Khốc Ngu - công ty quản lý của Triệu Lộ Tư cũng có dấu hiệu cầu hòa khi bỏ tiền túi ra "bao VIP" (1 hình thức tăng view cho phim) giúp cô nàng. Phải biết trước đó, công ty quản lý từng nhận nhiều chỉ trích vì tự ý từ chối nhiều dự án hấp dẫn mà không hề để tâm tới suy nghĩ của Triệu Lộ Tư, hơn nữa cũng không hề bảo vệ cô trước búa rìu dư luận. Thậm chí, netizen còn phát hiện Ngân Hà Khốc Ngu lén lút bôi đen nữ diễn viên Vụng Trộm Không Thể Giấu để tạo sức ép trong cuộc tranh chấp quay quanh việc kết thúc hợp đồng quản lý.

Tuy nhiên, giờ đây, trước sức hút khủng khiếp của Triệu Lộ Tư, có vẻ như Ngân Hà Khốc Ngu cũng chỉ đành "xuống nước" để níu kéo "cây rụng tiền", trụ cột duy nhất trong công ty mà thôi!

