Người ta bảo vợ mà không giữ tiền là dại nhưng cách Lâm Tâm Như dùng khiến định nghĩa “khôn” phải viết lại

Trong show thực tế See You Again (Mango TV), phát sóng ngày 16/10, Lâm Tâm Như khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ: cô không phải "tay hòm chìa khóa" trong nhà, bởi vợ chồng tách biệt tài chính. Với nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách, điều quan trọng không phải ai giữ tiền, mà là "ai dành nhiều thời gian hơn để chăm lo cho gia đình và con cái".

Giữa một xã hội nơi "tiền" đôi khi trở thành thước đo tình cảm, phát ngôn của Lâm Tâm Như lại khiến nhiều người suy ngẫm: Liệu tách biệt tài chính có làm hôn nhân xa cách hay chính là cách giúp mỗi người trưởng thành hơn trong tình yêu?

Khi hôn nhân không chỉ có tình yêu mà còn là sự tôn trọng về tài chính

Không ít cặp đôi tan vỡ chỉ vì những mâu thuẫn xoay quanh chuyện "tiền ai giữ, chi tiêu thế nào". Theo một khảo sát của Viện Gia đình và Giới (2023), gần 40% các vụ ly hôn ở đô thị có nguyên nhân bắt đầu từ bất đồng tài chính – điều tưởng nhỏ nhưng chạm đúng vào cảm giác "công bằng" trong hôn nhân.

Vì thế, việc Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa chọn tách biệt tài chính thực chất là một cách "định nghĩa lại sự bình đẳng". Mỗi người tự chủ trong thu nhập, chi tiêu, nhưng cùng chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con cái, vun đắp tổ ấm.

Cô nói giản dị nhưng thấm thía: "Ai giữ tiền không quan trọng, quan trọng là ai giữ được hòa khí trong nhà".

Họ không biến tiền thành quyền lực, cũng không để người kiếm nhiều hơn có tiếng nói hơn. Trong suốt 9 năm hôn nhân, hai người vẫn giữ được sự tôn trọng, không tranh cãi trước mặt con thậm chí khi có mâu thuẫn, họ đợi con ngủ rồi mới ngồi lại nói chuyện. Đó không chỉ là kỹ năng giao tiếp, mà còn là trí tuệ cảm xúc của hai người đã học được cách yêu bằng lý trí.

Bí quyết "giữ lửa" từ sự riêng rẽ bởi hạnh phúc không cần "dính nhau"

Thực tế, nhiều người vẫn gắn "chung tài khoản, chung thẻ ngân hàng" với biểu hiện của tình yêu trọn vẹn. Nhưng sự thật là, quá phụ thuộc tài chính dễ khiến tình yêu mất cân bằng – một bên chịu áp lực kiếm tiền, một bên mang mặc cảm "ăn bám".

Lâm Tâm Như – Hoắc Kiến Hoa lại chọn hướng ngược lại: giữ khoảng cách đủ xa để tôn trọng nhau, đủ gần để không đánh mất sự gắn bó.

Đó là lý do dù không tổ chức tiệc rình rang, họ vẫn kỷ niệm 9 năm ngày cưới bằng bức ảnh hai ly rượu vang và biểu tượng trái tim. Tình yêu của họ không cần ồn ào, chỉ cần hiểu nhau là đủ.

Cả hai từng là bạn 10 năm trước khi thành người yêu và có lẽ chính sự thấu hiểu từ tình bạn ấy đã giúp họ bình thản vượt qua những lời đồn đại "ép cưới", "hôn nhân lạnh nhạt".

Trong thời đại mà mạng xã hội đầy rẫy hình ảnh "vợ kiểm soát ví chồng", "chồng đưa lương cho vợ", cặp đôi này lại cho thấy một hướng khác: tự chủ tài chính không làm giảm gắn kết, mà giúp hôn nhân bền hơn nhờ tôn trọng.

Tình yêu không phải phép cộng, mà là hai cá thể biết song hành.

Câu chuyện của Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa không đơn thuần là chuyện giữ tiền, mà là bài học về cách "giữ mình" trong hôn nhân. Khi mỗi người có quyền tự do và tự trọng, họ mới đủ bình tĩnh để tôn trọng, lắng nghe và yêu thương nhau.

Hôn nhân hiện đại không còn xoay quanh "ai nuôi ai", mà là hai người cùng nhau xây dựng một mái nhà, mỗi người góp một phần theo cách riêng.

Giống như cách Lâm Tâm Như nói, "Ai giữ tiền không quan trọng, quan trọng là ai giữ được hòa khí trong nhà" bởi thứ đáng giá nhất trong hôn nhân, không phải tài khoản, mà là lòng tin.