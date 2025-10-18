"Ảnh nóng" của Bích Phương và Tăng Duy Tân

Bích Phương và Tăng Duy Tân là cặp đôi được cả showbiz hợp lực đẩy thuyền. Thế nhưng, người trong cuộc lại có những phản ứng trái ngược nhau. Trong khi, Tăng Duy Tân bị netizen nói là "khao khát danh phận" thì Bích Phương lại giữ kín bưng, ngại ngùng mỗi khi bị trêu ghẹo. Mới đây nhất, Tăng Duy Tân bất ngờ có động thái công khai mối quan hệ gây bão mạng xã hội.

Cụ thể, nam ca sĩ đăng ảnh chụp bóng lưng bên cạnh một cô gái - nhìn qua ai cũng biết danh tính người giấu mặt này. Bức ảnh "nóng" hừng hực này được cho là chụp trong chuyến du lịch của Tăng Duy Tân - Bích Phương cùng hội bạn Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ... Bên dưới bình luận, ca sĩ Tùng Dương còn "ẩn ý" về chuyện đây chính là cặp đôi "Tăng Duy Phương" (Ghép tên giữa Bích Phương - Tăng Duy Tân). Còn "thuyền trưởng" Quỳnh Anh Shyn tiết lộ đang "thất nghiệp" vì người trong cuộc nay đã tự tung hint. Với những chi tiết này, netizen rần rần cho rằng cuối cùng Tăng Duy Tân cũng đã được "đánh dấu chủ quyền" với Em xinh Bích Phương.

Tăng Duy Tân cuối cùng cũng được "xả kho" ảnh bên Bích Phương, giấu mặt nhưng ai cũng biết

Bức ảnh trên được chụp trong chuyến du lịch của Bích Phương - Tăng Duy Tân và hội bạn

Bích Phương – Tăng Duy Tân được đẩy thuyền suốt thời gian qua. Cả hai liên tục khiến khán giả phát sốt bởi những khoảnh khắc tình tứ, ánh nhìn ngọt ngào và loạt tương tác ngập mùi "cẩu lương" ngay trên sân khấu Em Xinh Say Hi. Không chỉ thế, "team qua đường" còn thường xuyên bắt gặp Tăng Duy Tân và Bích Phương xuất hiện cùng nhau tại sân bay hay trong những chuyến du lịch riêng tư. Trong concert Em Xinh Say Hi, Bích Phương - Tăng Duy Tân còn được nhận giải Best OTP (OTP: One True Pairing, cặp đôi đích thực) qua bình chọn của khán giả và sự ủng hộ nhiệt tình của dàn Em Xinh.

Trước những bàn tán ngày càng rộ lên, Bích Phương mới đây đã chính thức lên tiếng khi được hỏi về mối quan hệ với Tăng Duy Tân. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nữ ca sĩ ngại ngùng chia sẻ về giải OTP với Tăng Duy Tân: "Tôi thấy mọi người vui vẻ và làm cho mọi người vui cũng là niềm vui của tôi. Tôi vốn là một người rất hay ngại chứ không phải giấu diếm. Tôi nghĩ là nếu để nói về chuyện tình cảm cá nhân thì tôi sẽ không giấu nhưng cũng không công khai. Ai biết thì cứ biết như vậy, tôi sẽ không phủ nhận nhưng để nói đưa ra một thông điệp chính thức về tình trạng quan hệ thì tôi sẽ không làm. Tôi sẽ không nói dối, ai biết đến đâu thì sẽ biết, nhưng để tự kể thì tôi sẽ không kể".

Cách đây không lâu, ca sĩ Tùng Dương gây chú ý khi đăng lại khoảnh khắc tình cảm của Bích Phương và Tăng Duy Tân trong Em Xinh Say Hi kèm lời "đẩy thuyền" lộ liễu: "2 cô cậu này đẹp đôi nhỉ? Ước gì là thật". Không chỉ thế, bên dưới bình luận khi có người nhắc đến chuyện sắp ăn cỗ cưới thì Tùng Dương cũng trả lời đầy úp mở là "mọi sự chỉ như lời đồn".

Bích Phương và Tăng Duy Tân nhiều lần bị bắt gặp sánh đôi