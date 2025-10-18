Fan meeting Yoona (SNSD) tại Việt Nam: Nữ thần đội nón lá chuẩn “dâu Việt”, quyết chưa ăn phở chưa về Hàn!

Sau 6 năm vắng bóng, "nữ thần" Im Yoona (SNSD) đã trở lại Việt Nam với fan meeting đặc biệt mang tên "Bon Appétit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING" (tựa Việt: Ngự Trù Của Bạo Chúa), diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Sự kiện quy tụ hàng ngàn fan cuồng nhiệt yêu mến Yoona. Yoona nhanh chóng chinh phục trái tim khán giả bằng vẻ đẹp tỏa sáng, sự gần gũi, những khoảnh khắc đáng yêu và tình yêu dành cho ẩm thực Việt.

Ngay từ giây phút xuất hiện, Yoona đã khiến cả khán phòng như "nổ tung" vì vẻ đẹp bừng sáng. Cô chọn một chiếc váy trắng, thiết kế đơn giản nhưng lại tôn lên trọn vẹn vẻ đẹp tự nhiên, không tì vết. Với làn da trắng mịn, mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng và nụ cười rạng rỡ, Yoona thực sự tỏa ra khí chất của một nữ thần. Nhiều người hâm mộ có mặt tại sự kiện nhận định rằng, dù đã hoạt động trong ngành giải trí hơn một thập kỷ, nhan sắc của Yoona dường như không hề thay đổi, thậm chí còn ngày càng mặn mà và cuốn hút hơn. Sự lựa chọn trang phục tối giản nhưng tinh tế đã giúp cô thể hiện được vẻ đẹp vượt thời gian, chứng minh vì sao cô luôn là một trong những visual hàng đầu của Kpop.

Yoona chọn chiếc váy trắng đơn giản, tinh tế nhưng không hề mờ nhạt, mà chỉ càng tôn thêm visual chuẩn nữ thần của cô

Với làn da trắng mịn, mái tóc dài buông xõa nhẹ nhàng và nụ cười rạng rỡ, Yoona thực sự đẹp hoàn hảo trong từng khung hình

Ngay cả khi làm mặt xấu, mỹ nhân sinh năm 1990 cũng vẫn rất đáng yêu

Nụ cười lớn rạng rỡ mang thương hiệu "Yoong cá sấu" khiến fan cũng hạnh phúc theo

Thời gian qua đi nhưng nhan sắc của Yoona là bất biến, cô đã ra mắt 18 năm nhưng vẫn trẻ trung như ngày nào

Yoona quả thật xinh như 1 cô công chúa

Đến khi đội vương miện lại tựa như nữ hoàng

Không những vậy, Yoona còn "đốn tim" fan Việt với khoảnh khắc đội nón lá, tạo dáng như đang mặc áo dài. Dáng pose của nữ thần SNSD chuẩn đến nỗi fan không ngừng khen cô là "con gái Việt Nam" hoặc "dâu Việt". Yoona cũng bày tỏ tình yêu với món phở Việt: "Dù tôi chưa ăn phở nhưng mà sẽ phải ăn trước khi về. Chưa ăn phở chưa về Hàn Quốc!".

Chia sẻ của "ngự trù Yeon" khiến cả khán phòng òa lên hào hứng sự thân thiện và tinh tế của cô với văn hoá ẩm thực Việt Nam. Khoảnh khắc này không chỉ kéo gần khoảng cách giữa thần tượng và fan mà còn trở thành biểu tượng giao lưu Hàn – Việt.

Yoona đội nón tạo dáng chuẩn thế này thì đúng là "dâu Việt" rồi

Mỹ nhân SNSD xinh yêu ngút ngàn khi đội nón lá. Cô cũng bày tỏ tình yêu với món phở, quả quyết chưa ăn thì chưa về Hàn Quốc

Khoảnh khắc này không chỉ kéo gần khoảng cách giữa thần tượng và fan mà còn trở thành biểu tượng giao lưu Hàn – Việt.

Một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất trong chương trình là khi Yoona tái hiện lại cảnh bắn súng điện vào "Chôn-ha" Lee Chae Min trong lần đầu gặp mặt từ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa. Tuy nhiên thay vì bắn súng, cô làm động tác “bắn tim” nhẹ nhàng, vui nhộn, hướng về phía khán giả, chiếm trọn luôn trái tim họ.

Không chỉ chia sẻ về diễn xuất, Yoona còn trở lại với vai trò ca sĩ, thể hiện khả năng hát live ngọt ngào của mình. Cô đã dành tặng fan một bất ngờ lớn khi trình diễn ca khúc I Find You - nhạc phim Ngự Trù Của Bạo Chúa. Giọng hát ấm áp, truyền cảm của cô đã đưa khán giả trở lại với những cảm xúc lãng mạn của bộ phim.

Fan như muốn "gào thét" nhắn nhủ Yoona: "Bắn thẳng vào tim em đây này"

Yoona khoe giọng hát ngọt ngào qua ca khúc nhạc phim Ngự Trù Của Bạo Chúa

Giờ đã đến lúc "ngự trù Yeon" trổ tài vào bếp

Im Yoona sinh ngày 30/5/1990, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu trực thuộc công ty SM Entertainment. Cô ra mắt năm 2007 với tư cách là thành viên nhóm nhạc huyền thoại SNSD – nhóm nhạc nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất nhì trong lịch sử Kpop. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công vang dội, Yoona còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực phim ảnh với loạt tác phẩm ăn khách như You Are My Destiny (2008), The K2 (2016), Exit (2019) và King the Land (2023).

Năm 2024, Yoona tiếp tục khẳng định thực lực diễn xuất qua bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa – tác phẩm cổ trang lãng mạn đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp. Bộ phim nhanh chóng gây “sốt” khắp châu Á nhờ nội dung hấp dẫn, bối cảnh hoành tráng cùng diễn xuất tinh tế của Yoona. Nhiều khán giả và giới phê bình đánh giá đây là vai diễn đột phá, giúp cô thể hiện chiều sâu cảm xúc và sự trưởng thành trong nghề.

Theo lịch trình, Yoona sẽ có fan meeting Bon Appétit, Your Majesty tại TP.HCM vào ngày 18/10. Sự kiện này đánh dấu lần trở lại Việt Nam của Yoona sau 6 năm, khiến cộng đồng fan Việt vô cùng háo hức chờ đợi khoảnh khắc được gặp gỡ “nữ thần quốc dân” bằng xương bằng thịt.