Trong showbiz Hoa ngữ, chuyện nghệ sĩ ghen ghét, chèn ép và chơi xấu nhau không quá xa lạ. Và trong lịch sử Cbiz từng ghi nhận sự kiện nam diễn viên đình đám Triệu Văn Trác mở họp báo rùm beng tố cáo bản thân bị đàn anh Chân Tử Đan giở trò hãm hại đến lụn bại sự nghiệp.

Cuộc đấu khẩu chao đảo Cbiz của 2 ông hoàng võ thuật

Triệu Văn Trác sinh năm 1972, từng có trong tay nhiều vai diễn hành động võ thuật "khuấy đảo" tuổi thơ hàng vạn khán giả châu Á qua các phim Hoàng Phi Hồng, Hoa Mộc Lan, Phong Vân, Kim Ngọc Mãn Đường, Hoắc Nguyên Giáp, Thanh Xà...

Anh từng được đánh giá là sao nam đẳng cấp trong dòng phim hành động, được khán giả yêu thích nhất chỉ sau Lý Liên Kiệt và Thành Long. Giới phê bình điện ảnh cũng như nhiều tạp chí uy tín ví Triệu Văn Trác như "Lý Liên Kiệt thứ hai" của điện ảnh võ thuật Trung Hoa, vì anh là "cao thủ võ lâm thực thụ", lại sở hữu gương mặt nam tính, điển trai và có danh tiếng bảo đảm cho doanh thu phòng vé".

Triệu Văn Trác từng được mệnh danh là "Lý Liên Kiệt thứ 2"

Đáng tiếc, Triệu Văn Trác mãi mãi không thể vươn tầm siêu sao võ thuật sau vụ đấu tố ầm ĩ với Chân Tử Đan. Theo đó, vào năm 2012, Triệu Văn Trác và Chân Tử Đan tay bắt mặt mừng hợp tác chung trong dự án Thân Phận Đặc Biệt. Màn kết hợp của hai ngôi sao võ thuật hàng đầu Cbiz lúc bấy giờ nhận được sự trông đợi đặc biệt từ công chúng. Thế nhưng chỉ 1 tháng sau, scandal đã nổ ra, Triệu Văn Trác bất ngờ bị đoàn phim cắt vai, hủy hợp đồng với lý do cư xử kênh kiệu, không chịu học hỏi, khó hòa nhập với ê-kíp.

Đáp trả ê-kíp Thân Phận Đặc Biệt, Triệu Văn Trác mở họp báo rình rang, phủ nhận bản thân mắc bệnh ngôi sao, coi rẻ đồng nghiệp và thái độ yêu sách. Nam diễn viên tố cáo việc anh bị "hất cẳng" khỏi đoàn phim là do Chân Tử Đan đứng sau nhúng tay sắp đặt. Triệu Văn Trác chỉ trích đàn anh là "ngụy quân tử", dùng luật giang hồ và quyền lực ngầm để hãm hại, chèn ép anh trong suốt thời gian ghi hình tác phẩm rồi đổi trắng thay đen trước công chúng.

"Tôi không sai, người sai từ đầu đến cuối chính là Chân Tử Đan. Anh ta đã chơi bẩn, tự ý sửa đổi kịch bản, cắt cảnh quay của tôi mà chẳng có một câu thông báo. Chân Tử Đan tìm đủ mọi cách để loại tôi khỏi bộ phim vì tôi là ngôi sao có thể cướp lấy hào quang của anh ta. Cũng chính Chân Tử Đan đã tự ý nghỉ 10 quay ngày khiến đoàn phim tổn thất tiền bạc, sau đó anh tại lại tìm mọi cách đổi tội cho tôi. Hành xử theo luật giang hồ như vậy thật bất công với chính nhân quân tử như tôi. Tôi muốn làm người 1 cách đường đường chính chính, dù có bị cấm sóng, không làm nghề này nữa cũng phải nói ra sự thật", Triệu Văn Trác bức xúc tố cáo Chân Tử Đan.

Triệu Văn Trác mở họp báo, tố Chân Tử Đan là chèn ép và chơi xấu mình

Trước những lời buộc tội của người đồng nghiệp, Chân Tử Đan tuyên bố kiện Triệu Văn Trác tới cùng để bảo vệ danh dự. "Tôi thất vọng khi nghe lời lẽ vu khống của Triệu Văn Trác. Anh ta đã sai còn không biết nhận lỗi", Chân Tử Đan nói.

Cũng kể từ đó, Triệu Văn Trác và Chân Tử Đan trở thành kẻ thù không đội trời chung, luôn thể hiện thái độ khó chịu khi nhắc về nhau. Sau vụ đụng đội với Chân Tử Đan, Triệu Văn Trác biến mất khỏi Cbiz. 1 số nguồn tin cho biết Chân Tử Đan đã dùng quyền lực của mình để "phong sát" Triệu Văn Trác, khiến đồng nghiệp không còn đường ở lại showbiz.

Sống giản dị bên vợ sau khi hết thời

Sau khi sự nghiệp lao dốc, thi thoảng mới nhận được 1 bộ phim kinh phí thấp và chấp lượng kém, Triệu Văn Trác quyết định lui về làm người đàn ông của gia đình. Anh có tổ ấm hạnh phúc bên nữ diễn viên Trương Đan Lộ. Triệu Văn Trác và Trương Đan Lộ kết hôn năm 2006. Tài tử này từng có con rơi và nhiều mối tình trong quá khứ. Mặc dù anh điều tiếng, nhưng Trương Đan Lộ luôn thể hiện sự bao dung, không chấp nhặt quá khứ của chồng. Sau 19 năm chung sống, họ có với nhau 3 người con, 2 gái và một trai.

May mắn là ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Triệu Văn Trác biết tích góp nên anh sở hữu khối tài sản không nhỏ. Nam diễn viên dùng phần lớn số tiền thù lao mình kiếm được để thu mua bất động sản. Do đó, vào thời điểm rời ngành giải trí, anh sở hữu 6 biệt thự ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) và 10 bất động sản khác gồm căn hộ, đất đai. Sao võ thuật và gia đình sống trong biệt thự rộng 1.150 m2, có giá 400 triệu NDT (1.380 tỷ đồng).

Triệu Văn Trác có hôn nhân viên mãn bên nữ diễn viên Trương Đan Lộ

Đến năm 2021, Triệu Văn Trác tham gia show truyền hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Khi cái tên của nam diễn viên xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ tham gia show, công chúng ai nấy đều bất ngờ. Không ít người mỉa mai Triệu Văn Trác xuống dốc tới mức phải tham gia chương trình giải trí, mua vui bằng các tiết mục ca hát. Dù rất nỗ lực thể hiện bộ mặt khác của bản thân trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Triệu Văn Trác cũng không thể vực dậy danh tiếng.

