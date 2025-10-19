Bên trong sự kiện từ thiện showbiz bị nói là "Nơi tập hợp nhiều kẻ tâm thần nhất"

Liên hoan phim Cannes từ lâu đã là biểu tượng của sự xa hoa và danh vọng, nơi các ngôi sao Hollywood và giới tinh hoa hội tụ dưới ánh đèn flash của thảm đỏ. Trong số những sự kiện đình đám nhất tại đây, amfAR Gala Cannes – hay còn gọi là Cinema Against AIDS Gala – nổi bật như viên ngọc quý, vừa lộng lẫy vừa gây tranh cãi.

Được tổ chức hàng năm, sự kiện này quy tụ những tên tuổi lớn như Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, Heidi Klum hay Demi Moore, với mục tiêu cao cả: gây quỹ cho nghiên cứu và phòng chống HIV/AIDS. Tuy nhiên, amfAR Gala bị chỉ trích là nơi "tập hợp nhiều kẻ tâm thần nhất" – một cụm từ ám chỉ sự kết hợp kỳ lạ giữa lòng từ thiện, sự xa xỉ thái quá, và những tin đồn hậu trường đen tối.

Một đêm tiệc xa hoa đầy sức hút

amfAR Gala ra đời từ năm 1993, dưới sự khởi xướng của huyền thoại Elizabeth Taylor, với sứ mệnh hỗ trợ quỹ amfAR (The Foundation for AIDS Research). Qua hơn ba thập kỷ, sự kiện đã quyên góp được hơn 300 triệu USD (7900 tỷ đồng) cho nghiên cứu y tế, một con số ấn tượng chứng minh tầm ảnh hưởng của nó.

Mỗi năm, khoảng 800-900 khách mời – từ các minh tinh, nhà thiết kế, đến tỷ phú – tụ hội trong không gian lộng lẫy của Hôtel du Cap-Eden-Roc. Đêm tiệc bắt đầu bằng thảm đỏ rực rỡ, nơi các bộ váy từ Balmain hay trang sức Chopard trở thành tâm điểm của ống kính. Tiếp theo là bữa tối cao cấp với những món ăn Pháp tinh tế như thịt bò sirloin hay phô mai dê, hòa quyện cùng các màn trình diễn bùng nổ từ những nghệ sĩ đình đám.

Điểm nhấn của buổi tiệc là phiên đấu giá từ thiện, nơi các món đồ và trải nghiệm độc quyền được bán với giá "trên trời". Ví dụ như gói "lợi tức" giá 240.000 USD (6,3 tỷ đồng) gồm vé tham dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng, Oscar, vé vào cửa buổi tiệc sau trao giải và 1 buổi chụp ảnh riêng với tài tử Bradley Cooper. 1 đại gia đã mua ngay gói dùng bữa tối riêng tư 2 lần với danh ca Andrea Bocelli giá 2,2 triệu USD (58 tỷ đồng).

Năm 2025, một tác phẩm nghệ thuật của Adrien Brody kèm bữa trưa với anh được bán với giá 375.000 euro (11,5 tỷ đồng), trong khi tác phẩm của James Franco đạt 325.000 euro (10 tỷ đồng). Những món đồ khác như xe hơi từ phim Fast X, vai phụ trong dự án của Spike Lee, hay chuyến du thuyền cùng các ngôi sao lớn có thể lên đến hàng triệu USD nếu đấu giá trở nên gay cấn. Kết quả, sự kiện năm đó đã quyên góp được hơn 17 triệu USD, một con số đáng kể nhưng cũng làm dấy lên câu hỏi: liệu số tiền này có thực sự phục vụ đúng mục đích từ thiện?

Giá vé "trên trời" và sự chỉ trích

Để tham dự amfAR Gala, khách mời phải chi trả ít nhất 25.000 USD (658 triệu đồng) cho một vé cơ bản – con số khiến nhiều người ngỡ ngàng. Những bàn VIP gần sân khấu, nơi khách có thể giao lưu trực tiếp với các ngôi sao, có giá lên đến 240.000 USD (6,3 tỷ đồng) cho nhóm 10 người. Trên thị trường đen, vé lẻ thậm chí được rao bán lại với giá từ 15.000 đến 30.000 USD (395-790 triệu đồng).

Những trải nghiệm độc quyền như bữa tối riêng tư với một ngôi sao lớn – như Leonardo DiCaprio hay Jeff Bezos – thường được đấu giá với mức giá triệu đô, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có thực sự là từ thiện hay chỉ là sân chơi để giới thượng lưu phô trương sự giàu có. Các nhà phê bình cho rằng sự xa xỉ này làm lu mờ mục đích cao cả của sự kiện, biến nó thành một buổi tiệc khoe mẽ hơn là một nỗ lực nhân đạo thực thụ.

Không chỉ bị chỉ trích vì chi phí đắt đỏ, amfAR Gala còn vướng vào những lùm xùm liên quan đến các nhân vật tai tiếng. Trước năm 2018, ông trùm Harvey Weinstein – người sau này bị phanh phui vì cáo buộc quấy rối tình dục – từng là chủ tọa sự kiện, khiến danh tiếng của amfAR bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những cái tên tai tiếng khác như Kevin Spacey hay Brett Ratner, cũng từng xuất hiện tại gala, càng làm dấy lên những lời xì xào về môi trường "độc hại" của sự kiện.

Trên Vanity Fair, nhà báo Richard Lawson đã trích dẫn lời nhận xét của người mẫu Morgan O’Connor: “Nơi tập hợp nhiều kẻ tâm thần nhất trong mọi bữa tiệc". Cụm từ "nơi tập hợp nhiều kẻ tâm thần nhất" dường như bắt nguồn từ những tranh cãi này, ám chỉ sự hiện diện của những nhân vật giàu có nhưng đầy tai tiếng, cùng với hành vi kỳ quặc hoặc đáng ngờ của họ.

Dù không có bằng chứng cụ thể liên kết trực tiếp amfAR Gala với các hoạt động bất hợp pháp như mại dâm, những tin đồn về "hậu trường đen tối" vẫn lan truyền, đặc biệt trong bối cảnh Liên hoan phim Cannes nói chung. Cannes từ lâu đã bị đồn đại là nơi hoạt động của các mạng lưới gái gọi cao cấp – phục vụ giới siêu giàu từ Trung Đông, Nga, và Mỹ. Những tin đồn này, dù không được chứng minh cụ thể có liên quan đến amfAR, đã làm gia tăng cảm giác rằng LHP Cannes, và các sự kiện như amfAR Gala, đôi khi che giấu những góc khuất đáng lo ngại dưới lớp vỏ hào nhoáng.

Lời kết

amfAR Gala Cannes là một sự kiện vừa lộng lẫy vừa phức tạp, nơi nghệ thuật, từ thiện, và sự xa hoa đan xen một cách kỳ lạ. Dù đã góp phần to lớn vào nghiên cứu HIV/AIDS, sự kiện này không thể tránh khỏi những chỉ trích về chi phí điên rồ, sự phô trương của giới thượng lưu, và những bóng đen hậu trường. Liệu đây là một đêm tiệc từ thiện đầy ý nghĩa hay chỉ là sân khấu cho những "kẻ tâm thần" khoe mẽ? Câu trả lời có lẽ nằm ở góc nhìn của mỗi người – nhưng chắc chắn, amfAR Gala vẫn sẽ là tâm điểm chú ý mỗi mùa Cannes, vừa quyến rũ, vừa đầy tranh cãi.

