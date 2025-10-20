Lương Bằng Quang sai rồi!

Giữa tháng 10/2025, cái tên Ngân 98 bất ngờ trở thành tâm điểm khi bị Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam vì liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo điều tra ban đầu, các sản phẩm mang danh viên rau củ giảm cân do cô quảng cáo có chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, gây nguy hại sức khỏe người dùng.

Từ một hot girl, DJ tai tiếng trên mạng xã hội, Ngân 98 đối mặt với bê bối nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp. Cô không còn xuất hiện trong những buổi livestream rực rỡ ánh đèn, mà trở thành nhân vật chính trong hàng loạt bản tin điều tra. Cơ quan chức năng xác định cô là người điều hành thực tế công ty và hộ kinh doanh ZuBu, nơi phát hành loạt sản phẩm trên.

Ngân 98 bị bắt gây xôn xao dư luận

Trong lúc dư luận chờ đợi phản hồi chính thức từ luật sư hay đại diện pháp lý, Lương Bằng Quang - chồng Ngân 98 bất ngờ xuất hiện với một động thái gây tranh cãi. Sau khi trở về từ trụ sở Công An để phối hợp điều tra vai trò, trách nhiệm trong vụ việc của Ngân 98, Lương Bằng Quang "làm loạn" trên MXH. Chỉ vài ngày sau khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang đăng tải một video dài hơn 3 phút, xuất hiện với vẻ tiều tụy, giọng run rẩy, đọc "tâm thư cuối cùng" được cho là Ngân 98 gửi đến khán giả. Thế nhưng bài "diễn văn" này bị đánh giá là lòng vòng, vô nghĩa, câu kéo sự thương hại.

Lương Bằng Quang đọc tâm thư của Ngân 98

Chưa dừng lại tại đó, Lương Bằng Quang tiếp tục đăng những status bày tỏ sự nhớ mong, phô bày tình trạng bất ổn của bản thân trên MXH. Đáng nói hơn, mới đây, Lương Bằng Quang lên tiếng đính chính cho rằng bức thư anh đọc không phải "tâm thư cuối cùng" mà chỉ là đơn xin nghỉ phép dài hạn của Ngân 98 vì cô cần thời gian ở ẩn sinh con, khắc phục chiếc mũi hỏng. Thay vì xin lỗi liên quan đến vụ việc bán hàng giả, Lương Bằng Quang lại lèo lái sang những hướng khác. Anh còn thông báo chuyện Ngân 98 cần can thiệp y tế khiến nhiều người không rõ mục đích thật sự của những video này là gì.

Lương Bằng Quang liên tục đăng status, khóc lóc khi nhắc đến Ngân 98

Thực tế, Lương Bằng Quang không chỉ thất bại trong việc "giải cứu hình ảnh" của bạn gái, mà còn vô tình khiến mọi thứ rẽ sang hướng phức tạp hơn. Nếu nhìn dưới góc độ truyền thông, video đọc tâm thư chẳng khác nào một bước đi cảm tính, không chiến lược và hoàn toàn lệch tông với bối cảnh. Ngay lúc dư luận cần thông tin rõ ràng, có căn cứ pháp lý về sản phẩm, quy trình điều hành, hay mức độ liên quan của các bên thì video của Lương Bằng Quang lại kéo toàn bộ sự chú ý ra khỏi trọng tâm. Câu chuyện từ một vụ án kinh tế nghiêm trọng bỗng biến thành một "bi kịch tình yêu" được kể giữa tâm bão pháp lý. Người xem không thấy sự chân thành, mà thấy một màn trình diễn thiếu tiết chế, nước mắt được đặt không đúng chỗ, và cảm xúc bị lạm dụng như một công cụ đánh lạc hướng.

Thêm vào đó, cặp đôi này vốn đã gắn liền với hình ảnh thị phi và chiêu trò. Từ phát ngôn gây sốc, livestream phản cảm đến những lần cãi vã - hàn gắn ồn ào, tất cả khiến khán giả gần như mất khả năng tin vào sự nghiêm túc trong bất kỳ động thái nào của họ. Dù Lương Bằng Quang có thật lòng muốn chia sẻ, công chúng vẫn nhìn anh qua lăng kính hoài nghi. Sự xuất hiện của anh không làm dịu khủng hoảng, mà tạo thêm một tầng ồn ào mới.

Trong một vụ việc nghiêm trọng như thế này, mọi nỗ lực mang tính trình diễn đều trở thành con dao hai lưỡi, không chỉ bào mòn hình ảnh cá nhân mà còn ảnh hưởng đến quá trình điều tra, khiến khủng hoảng trở nên rối ren và mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Nó không những không giúp Ngân 98 lấy lại thiện cảm, mà còn khiến công chúng bối rối hơn về mục tiêu thật sự của anh là gì, an ủi bạn gái hay đánh lạc hướng dư luận hay vì một mục đích nào khác?

Lương Bằng Quang khiến ồn ào của Ngân 98 phức tạp và rối ren hơn

Vậy Lương Bằng Quang có "nước cờ" sai thế nào?

Đầu tiên, Lương Bằng Quang chọn sai thời điểm và sai đối tượng. Khi một vụ việc đã được cơ quan chức năng khởi tố, thứ công chúng cần không phải là nước mắt, mà là sự minh bạch và trách nhiệm. Người xem muốn nghe lời xin lỗi, muốn biết các sản phẩm liên quan được xử lý ra sao, ai chịu trách nhiệm cho hậu quả gây ra. Thay vì vậy, họ nhận lại một đoạn clip ướt át, đầy cảm xúc cá nhân, hoàn toàn lạc tông với bối cảnh pháp lý nghiêm trọng.

Thứ hai, cách xuất hiện của Quang càng làm giảm tính nghiêm túc của câu chuyện. Một vụ án về hàng giả không thể được “xoa dịu” bằng lời kể lể, càng không nên được đại diện bởi người ngoài cuộc. Việc anh “đọc hộ” chỉ khiến công chúng nghi ngờ, bức thư đó có thật không, hay lại là một chiêu dựng cảnh “người hùng cứu mỹ nhân”?

Nếu Lương Bằng Quang thực sự muốn bảo vệ Ngân 98, anh nên chọn cách im lặng, hợp tác với điều tra, để sự thật được lên tiếng. Ở thời điểm này, điều Lương Bằng Quang cần làm nhất không phải là tiếp tục lên tiếng hay xuất hiện với những clip cảm xúc, mà là bình tĩnh, im lặng có trách nhiệm. Khi vụ việc của Ngân 98 đã bước vào giai đoạn điều tra chính thức, mọi hành động cảm tính dù xuất phát từ tình thương đều có thể khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn.

Thay vì nói thay, Lương Bằng Quang nên để pháp luật và sự thật lên tiếng. Anh cần hợp tác với cơ quan chức năng nếu được yêu cầu, cung cấp những thông tin chính xác về hoạt động kinh doanh liên quan, đồng thời chấm dứt mọi phát ngôn mập mờ, gây nhiễu dư luận. Trong giai đoạn nhạy cảm này, mỗi lời nói, mỗi động thái đều có thể bị soi xét và diễn giải theo hướng bất lợi – không chỉ cho Ngân 98 mà còn cho chính anh.