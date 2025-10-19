Tâm thư Lương Bằng Quang đọc của Ngân 98 hoá ra là giả

Khoảng 1 tuần sau khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang liên tục đăng tải những bài viết nhắc tới tên cô trên mạng xã hội. Vào tối 18/10, anh chia sẻ clip dài gần 2 phút lên tiếng xin lỗi vì đọc bức tâm thư của Ngân 98 trong lúc không kiểm soát được cảm xúc, gây ra nhiều hiểu lầm. Lương Bằng Quang cho biết đã tìm được tin nhắn của Ngân 98 và nghĩ đây là lời cô muốn nhắn nhủ tới công chúng.

"Trong lúc rối trí vì quá sợ đến cảm giác hạnh phúc trong sự khốn khổ, tôi lục được tin nhắn và nghĩ đây chính là đều vợ tôi muốn nhắn nhủ đến công chúng. Tuy nhiên, do cách diễn đạt của tôi đã khiến mọi người hiểu lầm, tôi xin lỗi mọi người và kể cả Ngân", Lương Bằng Quang cho hay.

Sau khi Lương Bằng Quang đăng tải video đọc tâm thư, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu bức thư có thật sự đến từ Ngân 98, nghi vấn cho rằng có dấu hiệu dàn dựng. Trước những thắc mắc từ cư dân mạng, Lương Bằng Quang cho biết Ngân 98 đã dự định viết sẵn bức thư này để gửi lời cảm ơn tới những người đã quan tâm cô, dự định năm sau ở ẩn để xử lý biến chứng do phẫu thuật mũi hỏng.

Trong clip gần nhất, Lương Bằng Quang lên tiếng xin lỗi vì không kiểm soát được cảm xúc, gây ra hiểu lầm khi đọc tâm thư của Ngân 98

Lương Bằng Quang cho biết đã lục được tin nhắn của Ngân 98 và nghĩ đây là lời cô muốn nhắn nhủ tới công chúng

Anh cho biết lý do chính để Ngân 98 viết sẵn bức thư là vì chiếc mũi của cô bị co rút nghiêm trọng, dự định ở ẩn vào năm sau

Lương Bằng Quang chia sẻ Ngân 98 trước khi bị bắt đã luôn trong tình trạng bất an. "Nhiều người hỏi sao Ngân biết trước mình có tội và sẽ bị bắt, soạn sẵn trước. Vợ chồng tôi bị ám ảnh bởi lời tiên đoán tử vi trong một khoảng thời gian dài. Họ nói tháng 10 Ngân sẽ bị đi xa khiến bé rơi vào trạng thái bất an.

Đây là lý do chính nhất mà cô ấy âm thầm viết đơn xin nghỉ phép là do tình trạng mũi của Ngân đang co rút, viêm nặng ở trong. Giải pháp duy nhất là tháo và chấp nhận biến dị xấu xí trong vòng ít nhất 1 năm. Nên tụi em thường trao đổi kế hoạch năm sau không đi diễn, xuất hiện trên mạng, định sinh con trong thời gian này.

Do tôi bám víu vào cơn xúc động khiến mọi người hiểu lầm đây là bức tâm thư cuối cùng và từ đó đã hiểu sai đi rất nhiều. Thời điểm đó Ngân chỉ muốn viết cái gì đó để thể hiện sự biết ơn tới những người đã quan tâm 2 đứa", anh cho hay.

Lương Bằng Quang cho biết cặp đôi còn lên kế hoạch dự định có con

Đầu năm 2025, Lương Bằng Quang thừa nhận từng lợi dụng cô suốt 2 năm để khiến Ngân 98 chán nản và tự chia tay nhưng cuối cùng vẫn quay về bên nhau

Đêm 16/11, Lương Bằng Quang đăng tải đoạn clip rưng rưng nước mắt đọc tâm thư được cho là Ngân 98 đã viết sẵn trên mạng xã hội. Ngân 98 viết: "Nếu bạn đang xem video này thì nghĩa là Ngân đang ở nơi xa các bạn, xa ánh đèn, xa sân khấu, xa những nụ cười thân quen và xa cả vòng tay người chồng. Ngân từng nói mỗi lần được đứng trên sân khấu, điều khiến Ngân xúc động nhất không phải là tiếng reo hò, không phải là ống kính máy quay, mà là cảm xúc mình đang được tồn tại thực sự, tồn tại để cống hiến, để yêu thương, để sống hết mình, và là để làm điều gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời này.

Có lẽ ít ai biết điều Ngân hạnh phúc nhất không phải là được mặc đồ đẹp hay được chú ý, mà là những lần Ngân cùng chú Quang đi đến mái ấm tổ chức sinh nhật cho những đứa trẻ mồ côi. Những đôi mắt tròn xoe nhìn Ngân mỉm cười, nắm tay và gọi 'Cô Ngân ơi'. Chính những khoảnh khắc đó mới là ánh đèn sân khấu thực sự trong Ngân. Ngân yêu nghề, Ngân yêu những đứa trẻ mồ côi mà Ngân coi như con, như em. Ngân yêu chú Quang, người đã luôn bên cạnh, đủ để thấy một Ngân nhỏ bé, mỏng manh nhưng lại cố gắng mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

Có thể nói thời điểm các bạn đang xem video này chính là thời điểm Ngân dường như đã gục ngã và có thể trong chính những giây phút yếu đuối đó Ngân lại nhớ đến các bạn. Ngân nhớ đến tiếng cười, những lời động viên và cả những giọt nước mắt mà khán giả đã rơi cùng Ngân. Giờ đây, dù phải đi một nơi xa một thời gian dài Ngân vẫn là cô gái ấy, chỉ là trong 1 phiên bản khác, phiên bản biết lắng nghe hơn, biết yêu thương hơn và biết trân trọng từng khoảnh khắc bình yên hơn. Nếu một ngày nào đó các bạn nhớ Ngân, hãy bật lại những video cũ, nghe lại tiếng cười, những phút giây mà Ngân từng cháy hết mình. Ngân cũng nhớ đến mọi người, nhớ nhiều lắm. Và nếu có thể gửi 1 lời cuối, Ngân muốn nói rằng hãy sống tốt, yêu thương nhau nhiều hơn và hãy tin rằng mọi điều tốt đẹp nhất vẫn đang chờ ở phía trước".

Lương Bằng Quang rưng rưng rơi nước mắt đọc tâm thư của Ngân 98 vào đêm 16/10

Sau khi Ngân 98 bị bắt tạm giam, Lương Bằng Quang liên tục chia sẻ bài viết về cô

Ngày 13/10, thông tin Ngân 98 (tên thật Võ Thị Ngọc Ngân) - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm khiến dư luận xôn xao. Theo điều tra, công ty và hộ kinh doanh mang tên ZuBu do Ngân điều hành đã thu về doanh thu lên tới hàng trăm tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2024.

Cơ quan chức năng cho biết, trong quá trình khai báo, Ngân 98 không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác. Báo Pháp luật TP.HCM dẫn lời khai của Ngân 98, cô cho biết bản thân có vai trò trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng cô - tức Lương Bằng Quang phụ trách thông qua M.T. V - người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh. Theo Ngân 98, các sản phẩm bán ra từ ZuBu Shop do M.T.V trưng bày, sắp xếp; việc giao hàng cho khách, nhận tiền chuyển khoản cô không nắm rõ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của Lương Bằng Quang và những người liên quan để xử lý theo quy định.