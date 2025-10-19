Vợ chồng nữ diễn viên phim 18+ lên sóng truyền hình vạch mặt chuyện ngoại tình?

Dù đã về chung nhà được 9 năm nhưng cặp đôi Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc vẫn phải đối mặt với nhiều lời ra tiếng vào vì sự chênh lệch lớn giữa tuổi tác, danh tiếng và tài sản. Thậm chí, không ít người từng mỉa mai chồng trẻ kém 12 tuổi của Chung Lệ Đề là "chạn vương", đến bên mỹ nhân gốc Việt từng 2 lần "lỡ đò" và có 3 cô con gái riêng vì ham danh tiếng và gia tài 1 tỷ NDT (3.200 tỷ đồng).

Mới đây, khi tham gia show truyền hình, vợ chồng Chung Lệ Đề đã gây chú ý với những phát ngôn cực sốc. Khi MC nhắc đến những lời đồn đoán không hay về hôn nhân của họ, "hồng hài nhi" Trương Luân Thạc tuyên bố thẳng thừng rằng anh không chỉ tham tiền mà còn háo sắc. Người đẹp họ Chung cũng chẳng vừa khi cho biết: "Ăn cỏ non (ám chỉ việc lấy chồng trẻ) ngon lắm, các bạn không biết được đâu!".

Điều này khiến cả trường quay phải cười nghiêng ngả, đồng thời cư dân mạng cũng cho rằng đây là một chiêu bác bỏ tin đồn thất thiệt rất cao tay của vợ chồng Chung Lệ Đề: "Họ tự bôi đen bản thân, khiến anti hết đường đồn đoán".

Khi cưới, Trương Luân Thạc mới chỉ là cái tên vô danh trong showbiz, chỉ có 50.000 NDT (159 triệu đồng) tiền tiết kiệm, còn Chung Lệ Đề đã là phú bà bạc tỷ. Toàn bộ chi phí tổ chức hôn lễ của cặp đôi đều được nữ diễn viên Thiên Long Bát Bộ chi trả.

Đây không phải lần đầu tiên Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc phải khó xử vì những lời đồn đoán về hôn nhân. Trước đó, khi đang trên sóng livestream, Trương Luân Thạc từng bị hỏi: "Anh lấy Chung Lệ Đề vì tiền à?".

Khi ấy, nam diễn viên đã đáp trả cực gắt: "Tôi may mắn vì lấy được người vợ tài năng như vậy. Chẳng lẽ phụ nữ có được sự nghiệp thành công cũng là sai hay sao?". Ngoài ra, Trương Luân Thạc cũng nhấn mạnh rằng, bản chất của hôn nhân là sự phù hợp, nâng đỡ lẫn nhau chứ không phải là sự trao đổi lợi ích như dân tình suy đoán.

Còn về phía Chung Lệ Đề, cô luôn tỏ thái độ tích cực trước sự chênh lệch tuổi tác giữa hai bên, từng nhiều lần chia sẻ: "Tình yêu không có giới hạn gì cả, không liên quan đến tuổi tác, quốc tịch, quan trọng nhất là hòa hợp".

Quả thực, sau khi về chung nhà vào năm 2016, Trương Luân Thạc luôn yêu thương bà xã hết mực. Nam diễn viên coi 3 cô con gái riêng của vợ như con đẻ, quan tâm, chăm sóc đến mức netizen phải thốt lên rằng: "Cha ruột cũng không cẩn thận được như anh ấy".

Chung Lệ Đề từng có quãng thời gian áp lực vì mẹ chồng muốn cô "nối dõi tông đường" cho nhà họ Trương. Bản thân người đẹp cũng muốn có con chung với chồng nên đã thử nhiều cách, từ thụ tinh nhân tạo tới uống đủ loại thuốc, dùng nhiều biện pháp trị liệu khiến cho cơ thể bị biến dạng. Tuy nhiên, Trương Luân Thạc công khai tuyên bố: "Có 3 cô con gái là đã đủ trọn vẹn rồi" và chủ động nói chuyện với mẹ, hóa giải mâu thuẫn giữa mẹ chồng – nàng dâu.

Những năm qua, cặp đôi Cbiz không ít lần vướng tin đồn rạn nứt, ly hôn. Thế nhưng, bất chấp mọi lời ra tiếng vào, Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc vẫn hạnh phúc bên nhau, thường xuyên khoe những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.

Chung Lệ Đề từng là một trong những minh tinh đình đám ở làng giải trí Trung Quốc. Dù chịu nhiều tai tiếng, miệt thị, cô vẫn lựa chọn con đường đóng phim 18+. Nổi bật trong số đó là bộ phim Mẹ kế (2001) do Thái Lan sản xuất với hàng loạt cảnh quay khỏa thân bỏng mắt.

Nguồn: baijiahao