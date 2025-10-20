Sau 6 năm, "nữ thần Kpop" Im Yoona (SNSD) trở lại Việt Nam với fan meeting mang tên Bon Appétit, Your Majesty - YOONA Drama Fan Meeting diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Giữa cơn sốt phim Ngự trù của bạo chúa, sự xuất hiện của Yoona thu hút hàng ngàn người hâm mộ Việt Nam.

Người được “chọn mặt gửi vàng” cho vai trò MC sự kiện chính là Thanh Thanh Huyền - cô gái có biệt danh “MC 3.000 chữ”. Trước đó, nữ MC này từng gây sốt khi dẫn dắt nhiều sự kiện quan trọng. Nếu Yoona chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp tỏa sáng, sự gần gũi, những khoảnh khắc đáng yêu thì MC Thanh Thanh Huyền cũng được khen nhờ sự tinh tế, khéo léo và không kém phần hài hước trong cách dẫn dắt.

Trong chương trình, Thanh Thanh Huyền đã giới thiệu nón lá, phở Việt Nam, hướng dẫn Yoona nói câu tiếng Việt “các bạn thật tuyệt vời”, tạo cơ hội cho fan Việt hát tặng nữ thần tượng… Đặc biệt, khoảnh khắc nữ MC hướng dẫn "nữ thần Kpop" tạo dáng với nón lá trong thần thái của một cô gái Việt đã viral khắp mạng xã hội.

Khán giả dành lời khen cho Thanh Thanh Huyền đã khéo léo giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam đến nghệ sĩ quốc tế, đồng thời tạo không khí gần gũi, kết nối fan Việt với thần tượng của mình. Yoona cũng bày tỏ sự hào hứng với món phở Việt sau khi Thanh Thanh Huyền gợi ý: "Dù tôi chưa ăn phở nhưng mà sẽ phải ăn trước khi về. Chưa ăn phở chưa về Hàn Quốc!".

Chia sẻ sau chương trình, Thanh Thanh Huyền cho biết để chuẩn bị cho sự kiện này, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục, kịch bản đến nghiên cứu về nhân vật, bộ phim. Nữ MC chia sẻ: “Khó nhất là phần kịch bản, Huyền đã mất nhiều tiếng đồng hồ để chỉnh sửa, nghiên cứu cũng như trao đổi với ê kíp Hàn Quốc vì chương trình phải có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các team và phiên dịch. Khi bước vào chương trình, áp lực của Huyền là… chị Yoona quá đẹp. Vẻ đẹp của chị nhiều lúc khiến Huyền “lạc trôi” không nhớ kịch bản” (cười).

Dịp này, Thanh Thanh Huyền còn cất công chuẩn bị một món quà đặc biệt cho Yoona. Đó là chiếc trâm cài bằng gỗ quý có khảm xà cừ hình cỏ 4 lá, được đặt vào trong một chiếc hộp đỏ có hình cây tre Việt Nam kèm lá thư tay gửi những lời chúc tốt đẹp đến Yoona. Hành động tinh tế của nữ MC khiến dân mạng hết lời khen ngợi.

Từng đảm nhận vai trò MC trong nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là những chương trình giao lưu với thần tượng nước ngoài, Thanh Thanh Huyền cho biết khi dẫn dắt những sự kiện này, cô thường “nương” theo nghệ sĩ, tạo đất diễn để các thần tượng được tương tác nhiều nhất với fan, đồng thời cũng để fan Việt có dịp thể hiện tình cảm với thần tượng của mình một cách tối đa. Cô cũng không quên tạo bầu không khí vui vẻ, gần gũi để nghệ sĩ được thoải mái.

Thanh Thanh Huyền chia sẻ: “Fan meeting không chỉ là buổi gặp gỡ giữa thần tượng và fan mà còn là nơi trao đổi văn hóa. Bí quyết của Huyền là an toàn trước, tỏa sáng sau. Huyền sẽ luôn đảm bảo chương trình theo đúng đường dây, thời lượng, sau đó mình sẽ khéo léo xử lý tình huống tùy vào tình hình thực tế, không ngần ngại áp dụng các “trend” mới nhất và đưa cá tính của mình vào đó. Đó là lý do Huyền tạo ra các khoảnh khắc viral, những câu nói đáng nhớ và cả những bộ tóc giả” (cười).

Chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại, Thanh Thanh Huyền cho biết cô đang tất bật với lịch trình dày đặc cuối năm. Là MC song ngữ nổi tiếng với khả năng dẫn lưu loát không cần kịch bản, thời gian qua, Thanh Thanh Huyền là cái tên được lựa chọn cho những lễ trao giải quan trọng, những buổi giao lưu với nghệ sĩ quốc tế, những buổi tiệc thượng lưu, sự kiện lớn của các doanh nghiệp…

Trên mạng xã hội, Thanh Thanh Huyền cũng được ghi nhận là nhà sáng tạo nội dung hoạt động sôi nổi, lan tỏa năng lượng tích cực và truyền tải nhiều kinh nghiệm bổ ích cho mọi người