Lương Bằng Quang lại làm gì thế này?

Từ đầu năm 2025 tới nay, hàng loạt người nổi tiếng trong showbiz Việt liên tiếp vướng vòng lao lý. Vào ngày 13/10, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về vai trò cầm đầu trong đường dây sản xuất – kinh doanh hàng giả là thực phẩm, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Sau khi Ngân 98 bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án sản xuất và buôn bán hàng giả, Lương Bằng Quang trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục chia sẻ những bài viết, hình ảnh và lời nhắn gửi tới bạn gái trên mạng xã hội.

Mới đây, nam nhạc sĩ lại đăng tải hình ảnh cũ khi Ngân 98 đi biểu diễn. "Đêm đó, em hỏi anh trên xe: Tại sao ánh mắt hai đứa nhỏ này hạnh phúc quá, trong khi xuất phát điểm của chúng lại thiệt thòi đến nao lòng? Anh trả lời: Hạnh phúc là do ánh mắt chúng lựa chọn nhìn thấy gì. Anh muốn nhìn thấy em - ngay lúc này", anh viết. Cô cùng trò chuyện với 2 em có hoàn cảnh khó khăn, đi bán vé số kiếm tiền trang trải cuộc sống. Ngân 98 đã mua lại 4 tờ vé số còn lại và cho thêm 2 chị em 1 triệu đồng.

Clip cũ của Ngân 98 lại được Lương Bằng Quang đăng tải trên mạng xã hội

Cuối video, Lương Bằng Quang còn nói giọng rưng rưng xúc động, bày tỏ tình cảm với Ngân 98. Anh nói: "2 đứa nhỏ và những người trong căn phòng đâu thể ngờ rằng đó là lần gặp cô ấy cuối cùng trong căn phòng biểu diễn. Cô ấy hiểu rất rõ tiền tips trên tay mình. Có lẽ bé Ngân đã thật sự hạnh phúc trong khoảnh khăc cuối đó. Anh nhớ em".

Không chỉ đăng tải ở trang cá nhân của mình, Lương Bằng Quang còn chia sẻ clip này ở Facebook của Ngân 98 có 2,7 triệu người theo dõi. Hiện đoạn video này đang nhận rất nhiều lượt tương tác bình luận từ netizen.

Sau khi xem xong, một số cư dân mạng đưa ra nhận xét rằng clip này được dựng khá tỉ mỉ và chi tiết khi chèn cả nhạc buồn, lời bình do chính Lương Bằng Quang đọc. Số khác tò mò đặt câu hỏi về mục đích thật sự của Lương Bằng Quang khi liên tục chia sẻ các bài viết về Ngân 98 sau khi cô bị bắt.

Lương Bằng Quang liên tục chia sẻ bài viết về Ngân 98 trên các tài khoản mạng xã hội sau khi cô bị bắt giữ

Từ sau khi Ngân 98 vướng vòng lao lý, Lương Bằng Quang gần như ngày nào cũng đăng bài liên quan tới cô

Trong clip gần nhất, anh còn rưng rưng xúc động khi nhắc tới Ngân 98

Đêm 16/11, Lương Bằng Quang đăng tải đoạn clip rưng rưng nước mắt đọc tâm thư được cho là Ngân 98 đã viết sẵn trên mạng xã hội. Vào tối 18/10, anh chia sẻ video dài gần 2 phút lên tiếng xin lỗi vì đọc bức tâm thư của Ngân 98 trong lúc không kiểm soát được cảm xúc, gây ra nhiều hiểu lầm. Lương Bằng Quang cho biết đã tìm được tin nhắn của Ngân 98 và nghĩ đây là lời cô muốn nhắn nhủ tới công chúng.

"Trong lúc rối trí vì quá sợ đến cảm giác hạnh phúc trong sự khốn khổ, tôi lục được tin nhắn và nghĩ đây chính là đều vợ tôi muốn nhắn nhủ đến công chúng. Tuy nhiên, do cách diễn đạt của tôi đã khiến mọi người hiểu lầm, tôi xin lỗi mọi người và kể cả Ngân", Lương Bằng Quang cho hay. Nhiều người hỏi sao Ngân biết trước mình có tội và sẽ bị bắt, soạn sẵn trước. Vợ chồng tôi bị ám ảnh bởi lời tiên đoán tử vi trong một khoảng thời gian dài. Họ nói tháng 10 Ngân sẽ bị đi xa khiến bé rơi vào trạng thái bất an.

Đây là lý do chính nhất mà cô ấy âm thầm viết đơn xin nghỉ phép là do tình trạng mũi của Ngân đang co rút, viêm nặng ở trong. Giải pháp duy nhất là tháo và chấp nhận biến dị xấu xí trong vòng ít nhất 1 năm. Nên tụi em thường trao đổi kế hoạch năm sau không đi diễn, xuất hiện trên mạng, định sinh con trong thời gian này", Lương Bằng Quang nói.

Lương Bằng Quang rưng rưng nước mắt khi đọc tâm thư của Ngân 98

Lương Bằng Quang lên tiếng gửi lời xin lỗi vì đọc bức tâm thư của Ngân 98 trong lúc không kiểm soát được cảm xúc, gây ra nhiều hiểu lầm