Sao nữ 9X bị bắt vì bán thuốc giảm cân chứa chất cấm: "Tôi tham quá!"

Năm 2021, showbiz Hoa ngữ rúng động trước vụ việc người mẫu Quách Mỹ Mỹ bị cảnh sát bắt lần 2. Trước đó, cô thụ án 5 năm tù giam vì bán dâm, điều hành đường cá độ. Nhưng chưa đầy 1 năm ra tù, Quách Mỹ Mỹ lại tiếp tục vướng vào vòng lao lý vì tham gia đường dây buôn bán, sản xuất thuốc giảm cân và kẹo ăn kiêng chứa chất cấm Sibutramine gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Qua điều tra cảnh sát, Quách Mỹ Mỹ được xác định hoàn toàn biết thuốc giảm cân mình bán có chứa thành phần nguy hại. Tuy nhiên, cô vẫn cố tình rao bán và nói dối về công dụng cũng như thành phần có trong sản phẩm.

Lưu Thần - người từng mua sản phẩm giảm cân của Quách Mỹ Mỹ - cho biết chính cựu người mẫu đã khẳng định rằng sản phẩm mình bán không phải là thuốc, chỉ là kẹo giảm cân đặc biệt. Quách Mỹ Mỹ cam kết sản phẩm không có chất gây nguy hiểm, người dùng sẽ đạt được hiệu quả xuống kg và có vóc dáng hoàn hảo nếu sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, Lưu Thần lại bị tác dụng phụ chỉ sau vài ngày sử dụng. Cô cảm thấy choáng váng, mệt mỏi, khó chịu và thậm chí còn bị bí tiểu sau khi ngừng uống. Lưu Thần ngay lập tức nói tình trạng của mình cho Quách Mỹ Mỹ và khuyên người mẫu ngừng bán loại thuốc giảm cân này. Nhưng Quách Mỹ Mỹ phớt lờ, thậm chí dùng tiền bán hàng giả để đi mua 1 chiếc Rolls-Royce. Cuối cùng, Quách Mỹ Mỹ bị tố cáo bán hàng kém chất lượng và "xộ khám" lần 2 cùng 54 đồng phạm khác.

Sản phẩm thuốc giảm cân của Quách Mỹ Mỹ khiến người tiêu dùng choáng váng, mệt mỏi, khó chịu và thậm chí còn bị bí tiểu sau khi uống. Dù vậy, cựu người mẫu vẫn phóng đại, nói dối về công dụng thần kỳ của sản phẩm

Trong quá trình thẩm tra, Quách Mỹ Mỹ đã thừa nhận hành vi phạm pháp, bán hàng kém chất lượng và chứa chất cấm Sibutramine. Ngồi trong trại giam, cựu người mẫu không ngừng khóc lóc hối hận. Trong phóng sự do Đài truyền hình Thượng Hải (Trung Quốc) thực hiện về vụ án, Quách Mỹ Mỹ nghẹn ngào bày tỏ sự ăn năn trong trại giam: "Tôi đang phải trả giá đắt cho việc quá tham lam. Ra tù chưa được 1 năm, tôi đã lại bị bắt. Tôi cảm thấy cuộc đời mình thật thất bại. 30 tuổi, 2 lần vướng lao lý, dường như mọi việc tôi làm đều sai trái. Tôi rất hối hận. Tôi mong luật pháp cho tôi thêm một cơ hội nữa để làm lại cuộc đời. Tôi hứa sẽ sống tốt".

Quách Mỹ Mỹ khóc nghẹn bày tỏ sự hối hận trong cuộc gặp gỡ truyền thông ở trạm giam

Dựa trên lời khai và chứng cứ thu thập được từ phía cảnh sát, tòa án xác lập tội danh kinh doanh thực phẩm nguy hại của Quách Mỹ Mỹ. Cô bị phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Sau khi nghe thẩm phán đọc bản án dành cho mình, Quách Mỹ Mỹ suy sụp, khóc nức nở tại tòa và liên tục xin được hưởng khoan hồng. Tuy nhiên, bản án dành cho cô vẫn không thay đổi.

Vụ việc của Quách Mỹ Mỹ đến nay vẫn được truyền thông Trung Quốc lấy ra làm ví dụ về bài học cho trách nhiệm của người có tầm ảnh hưởng trong việc buôn bán, quảng cáo sản phẩm. Việc bất chấp những hệ lụy tiềm ẩn, nhận bán những mặt hàng kém chất lượng, thậm chí gây hại sức khỏe người tiêu dùng vì tiền, có thể khiến họ vướng vào lao lý và ngồi tù chứ không chỉ đơn thuần bị truyền thông lên án, cơ quan chức năng phạt hành chính.

Tòa bác yêu cầu xin khoan hồng của Quách Mỹ Mỹ, tuyên phạt cô 2 năm 6 tháng tù giam cho tội danh kinh doanh thực phẩm nguy hại, kém chất lượng

Quách Mỹ Mỹ sinh năm 1991, là thế hệ hot girl đời đầu lấn sân vào showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của Quách Mỹ Mỹ không mấy nổi bật. Sau đó, vì muốn nổi tiếng nhanh, Quách Mỹ Mỹ chuyển sang làm người mẫu và bắt đầu dùng chiêu trò để gây chú ý như ăn mặc mát mẻ, chụp ảnh khoe thân phản cảm, khoe khoang tiền của cũng như lối sống ăn chơi thái quá. Từ năm 2016, cuộc đời của Quách Mỹ Mỹ trượt dài trong cảnh ra tù vào tội. Cô trở thành kiều nữ Cbiz đầu tiên trong lịch sử đi tù tới tận 2 lần. Trên mạng xã hội, khán giả mỉa mai Quách Mỹ Mỹ là "sao nữ tù tội".

Quách Mỹ Mỹ 2 lần đi tù với 3 tội danh khác nhau

Nguồn: Sina, Sohu