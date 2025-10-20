Jennie (BLACKPINK) kém chuyên nghiệp

BLACKPINK vừa chính thức trở lại với world tour DEADLINE cùng điểm đến đầu tiên tại châu Á - Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) với 2 đêm diễn 18-19/10 mới đây. Tới sáng 20/10, tờ Koreaboo đưa tin, thành viên Jennie đã trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi đoạn clip trong concert 18/10 được chia sẻ rầm rộ. Trong video, Jennie dường như tỏ ra lơ đễnh và mỉm cười với vũ công nam cơ bắp trên sân khấu, đồng thời được Rosé kéo tay để di chuyển vào vị trí.

Từ đây, Jennie bị tố thiếu chuyên nghiệp vì nữ ca sĩ được cho là mải mê ngắm nhìn chàng vũ công điển trai đến mức biểu diễn hời hợt trong đêm diễn mới đây. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video đã thu hút về tới hơn 1 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt thảo luận.

Jennie dính nghi vấn say sưa ngắm vũ công điển trai đến mức không tập trung vào phần trình diễn trên sân khấu

Màn xuất hiện của Jennie trong concert vào hôm 18/10 đã làm thổi bùng lên nhiều tranh cãi từ trang phục biểu diễn cho tới thái độ trên sân khấu

Netizen hiện tranh cãi dữ dội, chia ra làm 2 luồng ý kiến trái chiều xung quanh nghi vấn Jennie có thái độ thiếu chuyên nghiệp trong concert ở Đài Loan (Trung Quốc). Trên các diễn đàn mạng xã hội, nữ ca sĩ bị netizen "ném đá" tới tấp: "Không phải Jennie đang say sưa ngắm nhìn anh vũ công thay vì tập trung biểu diễn cùng nhóm đấy chứ?", "Tôi từng rất yêu thích Jennie, trước đó tôi thực sự nghĩ rằng, cô ấy là 1 nghệ sĩ tài năng. Nhưng thành thật mà nói, sau này tôi nhận ra nữ ca sĩ là 1 người luôn tìm kiếm sự chú ý về mình. Rosé thật sự là 1 thiên thần khi đã bao dung cho Jennie"...

Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ lại lên tiếng bênh vực Jennie. Theo những khán giả này, Jennie tương tác với vũ công nam vì muốn đưa cho người này chiếc micro để cô có thể tập trung vào màn biểu diễn "dance break" sau đó. Trong đoạn video đầy đủ hơn, không khó để nhận ra Jennie đã chuyển chiếc micro trong tay mình cho 1 vũ công nam trên sân khấu.

Trong đoạn clip đầy đủ hơn, Jennie đã đưa micro cho 1 vũ công nam để chuẩn bị cho màn biểu diễn tiếp theo

Đây không phải lần đầu tiên Jennie dính tranh cãi về thái độ biểu diễn ở concert. Trong concert ở SVĐ SoFi, Los Angeles (Mỹ) cách đây ít tháng, nữ ca sĩ từng chiếm sóng mạng xã hội khi có loạt hành động được cho là thiếu nghiêm túc trong quá trình biểu diễn. Cụ thể, khi cả nhóm đang trình diễn đoạn điệp khúc DDU DU DDU DU, Jennie bỗng đứng khựng lại, dừng luôn việc nhảy. Cô từ tốn quay sang trái rồi phải, để 3 thành viên còn lại thể hiện vũ đạo hăng say. Thành viên cùng nhóm Rosé đã "tóm dính" việc Jennie bỗng dưng "đóng băng" trên sân khấu, 2 - 3 lần nhìn đồng đội rồi lại tập trung hoàn thành nốt tiết mục. Tờ Koreaboo nhận định, Rosé lúc đó có phần không hài lòng với hành động của Jennie trong đêm diễn.

Jennie đứng im, chỉ quay trái quay phải khiến Rosé phải ngó sang mấy lần trong concert ở Mỹ hồi tháng 7 năm nay

Nguồn: Koreaboo