Tuấn Hưng: Con muốn khóc thật to, gục xuống bên mẹ và nói rằng "con sợ lắm"

Thời gian gần đây, ca sĩ Tuấn Hưng thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái xúc động về mẹ. Dịp đầu tháng 10 vừa qua, nam ca sĩ chia sẻ đoạn video đón sinh nhật trong bệnh viện, bên mẹ và gia đình cùng chia sẻ xúc động.

Nam ca sĩ viết: "Sinh nhật tuổi mới năm nay con chỉ muốn dành cho mẹ. Chỉ có bánh kem và gia đình mình. Tất cả những lời chúc mừng con cũng cầu nguyện chuyển đổi thành sự bình yên và sức khoẻ dành cho mẹ. Mẹ cố gắng nhé. Cả nhà yêu mẹ và mong mẹ mau khoẻ để về với con cháu".

Tuấn Hưng và mẹ.

Nam ca sĩ vẽ mẹ.

Không lâu sau đó, Tuấn Hưng tiếp tục chia sẻ dòng trạng thái bộc lộ sự yếu đuối trước bệnh tình của mẹ. Dù không nói rõ về căn bệnh nhưng những dòng tâm sự cho thấy mẹ nam ca sĩ đang mắc trọng bệnh.

"Con vẫn ở đây bên mẹ, lặng im nhìn từng hơi thở, nghe từng nhịp tim yếu dần mà lòng con rối bời. Có những lúc con muốn khóc thật to, muốn gục xuống bên mẹ mà nói rằng con sợ lắm… nhưng con lại nén lại.

Con sợ mẹ sẽ lo, sợ mọi người sẽ buồn, sợ năng lượng yếu mềm của con làm căn phòng vốn đã lặng càng thêm nặng. Thế là con chỉ biết nắm tay mẹ thật chặt, để mẹ cảm nhận rằng: "Con vẫn còn ở đây và con sẽ không đi đâu cả".

Từ ngày mẹ bệnh, con mới hiểu rõ hơn thế nào là vô thường. Con bắt đầu học cách lắng nghe, học cách thở cùng mẹ và thấy mình nhỏ bé vô cùng.

Còn hơi thở của mẹ mới là âm nhạc đẹp nhất mà con từng được nghe trong đời. Nếu có thể đổi tất cả để mẹ khoẻ lại, con cũng chẳng ngần ngại. Nhưng con hiểu, mẹ không muốn con yếu đuối. Mẹ dạy con phải vững vàng, phải tin vào nhân quả, phải sống trọn từng ngày với lòng biết ơn".

Dù rất thương mẹ nhưng Tuấn Hưng vẫn phải rời Hà Nội, xa mẹ đang bệnh để đi làm việc. Nam ca sĩ cũng cho biết vì công việc đã sắp sẵn nhiều tháng nên không thể bỏ giữa chừng.

Cách đây ít giờ, Tuấn Hưng lại khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ về việc dù anh vắng nhà nhưng vợ – Hương Baby – đã thay anh chăm sóc mẹ chu đáo.

Vợ Tuấn Hưng chăm sóc mẹ chồng chu đáo.

"Đi làm xa nhà thì nhớ gia đình, vợ con và thương mẹ. Cảm giác bồn chồn lo lắng và ngóng về từng phút nhưng đôi khi cuộc sống mình phải chọn cách khó khăn.

Những ngày qua vợ và các bạn, các em thay nhau ra vào chăm mẹ giúp mình có cảm giác yên tâm làm việc. Cùng những lời chia sẻ động viên của mọi người giúp mình yên tâm hơn.

Nay nhìn tấm ảnh hai mẹ con đẹp quá, con dâu ôm mẹ và ở bên mẹ từ sáng đến tối thì còn gì bằng. Rồi tuyên bố mình ra dìa rồi nhé. Ra dìa đứng bét nhà trong cảnh này mình thấy sướng và ấm áp vô cùng".

Kèm theo bài viết, Tuấn Hưng đăng bức ảnh vợ anh – Hương Baby – đang ôm chặt mẹ chồng trong bệnh viện.

Dưới các bài đăng, đông đảo bạn bè và khán giả để lại bình luận động viên, gửi lời chúc sức khoẻ tới mẹ của nam ca sĩ, mong bà sớm bình phục.