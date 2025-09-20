Đêm Chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Nguyễn Thanh Thảo. Bên cạnh niềm vui của Tân Hoa hậu và dàn Á hậu vừa được xướng tên, cộng đồng mạng lại bùng nổ tranh cãi quanh khoảnh khắc trao vương miện cho Á hậu 4 Nguyễn Thị Khánh Huyền. Sau khi xem trọn khoảnh khắc đăng quang của Á hậu 4 Khánh Huyền, netizen đánh giá đây là một tình huống bị đánh giá là cồng kềnh, thiếu chuyên nghiệp đến mức khó chấp nhận.

Trong đoạn clip ghi lại, chiếc vương miện dành cho Á hậu 4 có kích thước lớn, thiết kế cầu kỳ và nặng nề. Người trao vương miện thao tác khá lúng túng, liên tục chỉnh qua chỉnh lại trên đầu thí sinh nhưng vẫn không thể đặt gọn gàng. Thậm chí, những động tác này còn khiến kiểu tóc vốn đang gọn gàng, chỉn chu của Á hậu 4 bị ảnh hưởng. Điều này khiến khoảnh khắc đáng lẽ phải long trọng, ý nghĩa của một Á hậu lại trở nên gượng gạo và khó xử. Chưa hết, người trao vương miện cho Á hậu 4 còn có hành động yêu cầu cô dùng tay cầm vương miện, nhưng lại vừa trao bảng danh hiệu khiến Khánh Huyền lúng túng không biết nên thực hiện thao tác nào. Có thể thấy Á hậu 4 cũng không giấu nổi sự khó chịu, gương mặt thoáng hiện sự bối rối, thậm chí "sượng trân" khi liên tục phải chịu cảnh bị "chèn ép" bởi chiếc vương miện cồng kềnh.

Trên mạng xã hội, khán giả bàn tán không ngớt, nhiều ý kiến gay gắt hơn còn cho rằng BTC cẩu thả, không chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu đạo cụ đến khâu tập dượt, dẫn đến hình ảnh thiếu thẩm mỹ ngay trên sóng trực tiếp.

Màn trao vương miện cồng kềnh đến mức không thể chấp nhận được tại Hoa hậu Đại dương Việt Nam

Chiếc vương miện rơi tuột xuống nhiều lần, tạo nên khoảnh khắc khó xử trên sóng trực tiếp

Người trao giải còn yêu cầu Á hậu 4 dùng 1 tay giữ chiếc vương miện thay vì xử lý nó cố định

Tiếp theo đó, Á hậu 4 lúng túng rõ khi phải nhận thêm bảng danh hiệu

Trong ảnh được đăng sau đó, có thể thấy nếu được đeo chỉn chu, chuyên nghiệp thì chiếc vương miện cũng không quá to và lệch so với Á hậu 4

Điều đáng nói, ngay trong cùng sự kiện, vẫn có những khoảnh khắc trao giải được đánh giá cao vì sự tinh tế. Khi Á hậu 1 Phạm Thị Phương Vy bước lên nhận danh hiệu, Hoa hậu Ngân Anh và Hoa hậu Ngọc Châu đã khéo léo tháo kẹp tóc để giúp thí sinh cố định vương miện một cách chỉn chu, nhẹ nhàng. Không dừng lại ở đó, Ngân Anh còn nhanh trí chỉnh lại bó hoa và bảng danh hiệu trên tay Á hậu để tấm hình lưu niệm trở nên trọn vẹn và đẹp mắt nhất. Những chi tiết nhỏ nhưng tinh tế này khiến khán giả lập tức dành mưa lời khen, trái ngược hoàn toàn với màn trao giải của Á hậu 4 gây tranh cãi dữ dội.

Cũng trong cuộc thi này, màn trao vương miện cho Á hậu 1 lại nhận cơn mưa lời khen

Hoa hậu Ngọc Châu và Hoa hậu Ngân Anh nhanh chóng tháo kẹp tóc trên đầu mình để hỗ trợ cố định vương miện

Hoa hậu Ngân Anh còn hỗ trợ Á hậu 1 sắp xếp lại mọi thứ để lên hình đẹp nhất

Trên thực tế, sự cố trao vương miện vốn không phải chuyện hiếm trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp. Nhiều lần, khán giả từng chứng kiến vương miện rơi, trật khỏi đầu hoặc người trao làm thí sinh lúng túng. Tuy nhiên, điều khiến dư luận bức xúc lần này nằm ở thái độ thiếu chỉn chu, thiếu chuyên nghiệp của BTC và ê-kíp hỗ trợ. Nếu ở tình huống Á hậu 4, ban tổ chức chuẩn bị thêm kẹp tóc cố định vương miện hoặc tập kỹ càng phần trao giải thì sẽ ấn tượng hơn.

Bởi trong một cuộc thi sắc đẹp, khoảnh khắc đăng quang là giây phút thiêng liêng nhất, quyết định hình ảnh suốt chặng đường đương nhiệm của người đẹp. Một sự cố nhỏ cũng đủ biến phút giây đáng nhớ thành nỗi ám ảnh, để lại dấu ấn không đẹp trong mắt công chúng. Hiện tại, trên khắp các diễn đàn sắc đẹp, cư dân mạng không ngừng yêu cầu BTC Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 phải rút kinh nghiệm, cải thiện sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức.