Mới đây, Thẩm Vũ Khiết đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch của cô tại Việt Nam. Cụ thể, cô nàng xuất hiện tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, một trong những địa điểm mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa giữa lòng thủ đô Hà Nội.

Thẩm Vũ Khiết khoe loạt ảnh tới thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Trong loạt ảnh, Thẩm Vũ Khiết xuất hiện với vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát như hòa vào khung cảnh nên thơ của Hà Nội những ngày cuối thu. Vì không phải là đi sự kiện mà chỉ là xuống phố, thế nên outfit cô nàng chọn rất đơn giản, thế nhưng nó vẫn giúp cô ghi điểm nhờ nét nữ tính, trẻ trung.

Trên mạng xã hội, khán giả khen ngợi nhan sắc của nàng thơ sinh năm 2001. Không chỉ vậy, mọi người còn cho rằng việc nữ diễn viên lựa chọn dừng chân ở bảo tàng còn cho thấy cô thực sự quan tâm và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật cũng như văn hóa Việt Nam.

Nhan sắc xinh đẹp hết nấc của cô nàng làm netizen xao xuyến.

Nói thêm về Thẩm Vũ Khiết, cô nàng là một gương mặt mới nhưng đang có những bước tiến mạnh mẽ trong làng giải trí Trung Quốc. Cô bắt đầu nổi lên nhờ bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh đóng cùng Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Dù chỉ là vai nữ phụ, thế nhưng mỹ nhân 24 tuổi lại ghi điểm mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Trong phim, Thẩm Vũ Khiết đảm nhận vai cô nàng thiên kim tiểu thư Tần Thời Nguyệt, cháu gái của nam chính Thời Yến. Cô được khen ngợi rất nhiều nhờ nhan sắc ngọt ngào, khí chất trâm anh thế phiệt trời sinh cùng diễn xuất linh hoạt, không bị "bình hoa di động".

Thẩm Vũ Khiết nổi lên với phim Dĩ Ái Vi Doanh.

Cô nàng gây ấn tượng với vai Nhạc Ngưng trong Triều Tuyết Lục.

Thẩm Vũ Khiết được khen rất hợp với dạng vai thiên kim tiểu thư.

Sau thành công bước đầu với Dĩ Ái Vi Doanh, Thẩm Vũ Khiết tiếp tục ghi điểm với vai nữ chính Phượng Diên trong phim cổ trang Khó Tìm. Trong năm 2025, cô tiếp tục gây chú ý mạnh mẽ nhờ vai Nhạc Ngưng ở Triều Tuyết Lục và Tần Nguyệt Bạch ở Giai Điệu Chung Đôi.

Trong phim Triều Tuyết Lục, Thẩm Vũ Khiết thể hiện được dáng vẻ cao quý của một quận chúa, nhưng đồng thời còn là nét phóng khoáng, lương thiện ở nhân vật Nhạc Ngưng. Còn với vai Tần Nguyệt Bạch, Thẩm Vũ Khiết một lần nữa cho thấy trong dàn diễn viên trẻ ở Cbiz, cô là gương mặt hợp với dạng vai thiên kim tiểu thư bậc nhất.

Xem thêm loạt ảnh được Thẩm Vũ Khiết chia sẻ:

Thu Phong