Không thể ngờ Song Joong Ki cũng có ngày này

Từng là bảo chứng rating của truyền hình Hàn Quốc, Song Joong Ki giờ đây khiến khán giả ngỡ ngàng vì cú trượt dài với dự án mới mang tên My Youth. Từ ngôi sao từng khiến cả châu Á phát cuồng, anh đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng trong sự nghiệp khi khán giả thờ ơ, rating chạm đáy và truyền thông đồng loạt đặt câu hỏi "Tại sao Song Joong Ki cũng có ngày này?".

Song Joong Ki và Chun Woo Hee của My Youth

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, phim mà Song Joong Ki đóng chính vẫn luôn là niềm tự hào của các nhà đài. Năm 2016, anh vụt sáng toàn châu Á với Hậu Duệ Mặt Trời, bộ phim đạt đỉnh rating hơn 30%, đưa tên tuổi anh trở thành biểu tượng Hallyu thập niên 2010. Hình tượng đại úy Yoo Shi Jin vừa mạnh mẽ vừa lãng mạn khiến hàng triệu khán giả mê như điếu đổ. Sau đó, Song Joong Ki tiếp tục chứng minh phong độ với Vincenzo (2021), tác phẩm của tvN đạt mức rating 14,6% ở tập cuối - một con số ấn tượng với phim chiếu cáp. Rồi đến Cậu Út Nhà Tài Phiệt (2022), anh tiếp tục càn quét màn ảnh nhỏ khi rating chạm mốc hai chữ số, trở thành con cưng của JTBC.

Vì thế, khi Song Joong Ki thông báo tái xuất với My Youth vào tháng 9/2025 (tiếp tục là phim của JTBC), kỳ vọng dành cho anh là rất lớn. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại với thể loại melodrama sau gần 9 năm, kể câu chuyện hoài niệm về mối tình đầu và hành trình tìm lại chính mình. Phim được kỳ vọng sẽ là “Descendants of the Sun phiên bản trưởng thành”, khai thác chiều sâu cảm xúc thay vì hành động mãn nhãn. Tuy nhiên, trái với mong đợi, My Youth lại trở thành điểm đen hiếm hoi trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Ngay từ tập đầu tiên, rating toàn quốc chỉ đạt 2,9%, giảm còn 2,8% ở tập 2. Cứ tưởng con số đó là bước khởi đầu an toàn, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược: càng về sau, phim càng tụt dốc không phanh, có tập chỉ đạt 1,5% - mức thấp nhất trong số tất cả các phim mà Song Joong Ki từng đóng chính. Với một ngôi sao từng giữ kỷ lục rating trên 30%, màn tụt dốc này chẳng khác nào vỡ mộng.

Lý do cho sự thất bại này được giới chuyên môn chỉ ra khá rõ. Trước hết, My Youth được chiếu vào tối thứ Sáu - khung giờ vốn không thuận lợi vì cạnh tranh với nhiều chương trình giải trí và phim trinh thám ăn khách. Thứ hai, kịch bản bị đánh giá là thiếu điểm nhấn, nhẹ nhàng đến mức nhạt nhòa. Thay vì mang tới cảm giác hoài niệm và sâu lắng, mạch phim lại lê thê, thiếu cao trào, khiến khán giả không có lý do để quay lại mỗi tuần.

Một nguyên nhân khác cũng được nhắc đến là hình ảnh của chính Song Joong Ki. Sau khi lập gia đình và có con, anh trở nên chững chạc và điềm tĩnh hơn, điều này vô tình khiến việc thể hiện vai tình đầu tuổi đôi mươi trong phim trở nên gượng gạo. Một số bình luận trên mạng cho rằng khán giả khó mà cả nổi khi nhìn thấy một người đàn ông đã làm cha vào vai chàng trai trẻ đang rung động một lần nữa vì tình yêu đầu đời. Bên cạnh đó, phong cách diễn xuất của anh lại thiếu đi sự mới mẻ cần thiết để cứu kịch bản.

Song Joong Ki bị cho là quá tuổi đóng ngôn tình, lại còn là tình đầu

Khán giả nói chung và người hâm mộ nói riêng vẫn không thể ngờ điều đáng buồn, con số 1,5% này lại có thể xuất hiện trong sự nghiệp của Song Joong Ki. Công bằng mà nói, thất bại của My Youth không đồng nghĩa với việc Song Joong Ki đã hết thời. Nhưng có lẽ đã đến lúc anh cần nghiêm túc tìm một hướng đi mới cho bản thân khi mà thiện cảm từ khán giả dành cho Song Joong Ki đang vơi đi quá nhiều.

