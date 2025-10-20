Lên sóng từ ngày 10/10, bộ phim Would You Marry Me (tựa Việt: Hãy Lấy Em Đi) đang gây bão suốt thời gian qua. Tác phẩm này do Choi Woo Sik và Jung So Min đóng chính, kể câu chuyện tình yêu giữa anh chàng thiếu gia tài phiệt Kim Woo Joo cùng với cô nàng Yoo Me Ri.

Kim Woo Joo là người thừa kế đời thứ tư của Myungsoondang, tiệm bánh lâu đời nhất Hàn Quốc với lịch sử hơn 80 năm. Anh hiện giữ vị trí trưởng nhóm marketing, nổi tiếng với tính cầu toàn và phong cách làm việc lý trí. Dù có phần kiêu ngạo, Kim Woo Joo luôn mang trong mình quyết tâm tiếp quản và phát triển sự nghiệp gia đình sau khi cha qua đời.

Trong khi đó, Yoo Me Ri là cô gái cá tính, nóng nảy nhưng tốt bụng, làm việc trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Vốn đang chuẩn bị lập gia đình cùng vị hôn phu, thế nhưng Yoo Me Ri lại phải đối mặt với hàng loạt biến cố, từ chuyện bị phản bội trong tình yêu đến việc bị lừa trong hợp đồng thuê nhà.

Vốn dĩ, Yoo Me Ri và Kim Woo Joo chỉ có mối quan hệ công việc mà thôi. Trớ trêu thay, Kim Woo Joo lại trùng tên với gã hôn phu tồi đã lừa dối cô. Để có thể giữ lại phần thưởng cho các cặp đôi - một căn hộ cao cấp, cô ngỏ lời nhờ Kim Woo Joo trở thành chồng giả của mình.

Thế rồi, từ một cuộc hôn nhân tưởng chừng chỉ để ứng phó tạm thời lại mở ra chuỗi tình huống dở khóc dở cười, nơi cả lý trí lẫn cảm xúc dần bị đảo lộn, và rồi tình yêu thật sự bắt đầu.

Would You Marry Me nhận điểm số 8,1 trên IMDb.

Trên Mydramalist, phim nhận điểm số 8,0.

Sau 4 tập đầu tiên, Would You Marry Me thu về vô số bình luận khen ngợi từ khán giả. Ai xem phim cũng phải than thở tại sao cặp đôi chính lại đẹp đến thế, đặc biệt Jung So Min phải nói là hoàn hảo trong mọi khung hình.

Về nội dung, thực tế mô-típ cưới trước yêu sau của Would You Marry Me đã quá quen thuộc, thế nhưng sự hấp dẫn trong các tình tiết, cách xây dựng và phát triển nhân vật, phản ứng hóa học của cặp đôi chính, bối cảnh đẹp mắt, tất cả khiến cho Would You Marry Me trở thành một sự lựa chọn hoàn hảo để khán giả thư giãn cuối tuần sau những ngày làm việc căng thẳng. Thậm chí trên mạng xã hội, nhiều người còn nói rằng họ cảm thấy yêu đời hơn nhiều nhờ tác phẩm này: