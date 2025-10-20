Những năm gần đây, Netflix đã trở thành kho phim khổng lồ, liên tục cập nhật các bộ phim truyền hình Trung Quốc. Tuy nhiên, không phải tác phẩm nào lên sóng cũng gặt hái được thành công hay nhận về "cơn mưa" lời khen. Vậy đâu là những cái tên thực sự chất lượng? Dưới đây là danh sách 5 bộ phim Trung Quốc trên Netflix được cộng đồng mạng và khán giả quốc tế đồng lòng đánh giá cao, xem rồi ai cũng phải gật gù khen hay!

Khó Dỗ Dành

Bộ phim Khó Dỗ Dành do Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam đóng chính vừa ra mắt đã nhanh chóng lọt vào bảng xếp hạng thịnh hành trên Netflix. Tác phẩm này được xem là “phim chị em” với bộ phim ngọt ngào Vụng Trộm Không Thể Giấu (Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính).

Câu chuyện xoay quanh Tang Diên – anh trai của nữ chính Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu và mối tình dang dở giữa anh với cô bạn cùng bàn từng thầm thương thời trung học. Sau nhiều năm xa cách, họ gặp lại và dần dần bước vào hành trình yêu thương lẫn nhau. Bộ phim mang đậm sắc thái “thanh xuân đau thương”, xen lẫn những hồi ức non nớt thuở học trò, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ giữa quá khứ và hiện tại, khiến khán giả không khỏi rung động trước câu chuyện tình giữa Ôn Dĩ Phàm (Chương Nhược Nam) và Tang Diên (Bạch Kính Đình).

Quốc Sắc Phương Hoa

Bộ phim cổ trang Quốc Sắc Phương Hoa đã nhanh chóng chiếm giữ vị trí đầu bảng xếp hạng Netflix ngay sau khi phát sóng, chứng minh đây là một tác phẩm rất đáng xem. Trong bối cảnh khán giả đã ngán ngẩm với mô típ cũ kỹ của loạt phim nữ chủ đề tài thương nghiệp trước đó như Rèm Ngọc Châu Sa hay Thục Cẩm Nhân Gia, thì Quốc Sắc Phương Hoa đã hoàn toàn thay đổi định kiến. Phim được đánh giá cao nhờ chất lượng sản xuất cực kỳ chỉn chu, phục trang và bối cảnh tái hiện sinh động không khí triều Đường, cùng kịch bản được viết rất chắc tay.

Ngay từ tập đầu tiên, phim đã khắc họa rõ cuộc hôn nhân bất hạnh của Hà Duy Phương, sau đó là hành trình cô lên kế hoạch ly hôn, trồng hoa và gây dựng sự nghiệp. Tuyến tình cảm và sự nghiệp được triển khai đều đặn, hợp lý, khắc họa nhân vật nữ chính Hà Duy Phương (Dương Tử) là một người phụ nữ độc lập, tỉnh táo và mạnh mẽ, chứ không bị biến thành "phụ kiện" của nam chính.

Hà Duy Phương là con gái nhà thương nhân, nhờ tài năng trồng mẫu đơn hiếm và đầu óc kinh doanh sắc bén mà dẫn dắt nhóm phụ nữ từng chịu cảnh bất công cùng mở xưởng hoa, từng bước gây dựng cơ nghiệp. Trong quá trình ấy, cô tình cờ gặp Giang Trường Dương (Lý Hiện) - cận thần của hoàng đế, một nhà đầu tư nổi tiếng kinh thành. Từ hợp tác mà nảy sinh tình cảm, cả hai cùng nhau nỗ lực vì dân sinh, vì lý tưởng cứu giúp thiên hạ.

Tuyến couple trong phim cũng vô cùng hấp dẫn: một bên là người chồng cũ có tính chiếm hữu cực mạnh, tìm cách theo đuổi vợ lại một lần nữa và một bên là Giang Trường Dương - "quan tham số một thiên hạ” với vẻ ngoài phóng khoáng nhưng thực ra sâu sắc. Sự kết hợp của Dương Tử, Lý Hiện và Ngụy Triết Minh đã tạo nên phản ứng hóa học cực kỳ bùng nổ. Cuối cùng, Hà Duy Phương và Giang Trường Dương cùng nhau rút lui về ẩn cư, sống cuộc đời thanh bình và tự do.

Khom Lưng

Bộ phim cổ trang Khom Lưng lấy bối cảnh mối thù sâu nặng giữa hai gia tộc Tào và Ngụy. Câu chuyện xoay quanh việc Tiểu Kiều (Tống Tổ Nhi), cháu gái thông minh của đất Yên Châu phải thay chị gái kết hôn cùng Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) - chủ quân nước Ngụy, người mang mối thù diệt tộc suốt 14 năm. Cuộc hôn nhân hòa giải này được Ngụy Thiệu chấp nhận ban đầu chỉ vì mục đích báo thù và sau này là vì hòa bình của bách tính, do đó cả hai kết hôn gần như không có tình cảm. Về Ngụy gia, Tiểu Kiều luôn sống thận trọng, dè dặt vì biết Ngụy Thiệu không thật lòng. Ngụy Thiệu ban đầu cảnh giác cực độ với cô, nhưng qua thời gian chung sống và trải qua biến cố, anh dần nhận ra sự thông minh, nhân hậu và tấm lòng vì dân chúng của Tiểu Kiều. Mối thù giữa hai nhà dần được hóa giải, và họ nảy sinh tình cảm thật lòng, đồng thời mang lại bình yên cho bách tính.

Bộ phim có nhiều cảnh đối đầu, đấu trí, đấu tâm lý căng thẳng theo mô-típ "cưới trước yêu sau" kịch tính và hấp dẫn. Sức hút của phim còn đến từ cặp đôi diễn viên: Tống Tổ Nhi với vai Tiểu Kiều thể hiện thuyết phục sự thông minh, biết tính toán chiến lược và giả vờ yếu đuối đúng lúc, cùng khí chất và trang phục được khán giả khen ngợi; trong khi Lưu Vũ Ninh khắc họa sâu sắc một Ngụy Thiệu mang nặng hận thù nhưng vẫn giữ được tấm lòng nhân hậu, mềm yếu. Phản ứng hóa học của cặp đôi bùng nổ nhờ "size gap" (Lưu Vũ Ninh 1m89, Tống Tổ Nhi 1m65). Cảnh Tiểu Kiều định tát nhưng chỉ chạm cằm Ngụy Thiệu vì chênh lệch chiều cao đã gây sốt trên mạng xã hội. Sự cao lớn của Ngụy Thiệu và những cảnh anh bế gọn Tiểu Kiều vào lòng khiến khán giả "tim đập thình thịch"

Vĩnh Dạ Tinh Hà

Vĩnh Dạ Tinh Hà là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Sổ Tay Chiến Lược Hắc Liên Hoa của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung trên nền tảng Tấn Giang. Tác phẩm này là một hiện tượng văn học mạng đình đám với điểm tích lũy hơn 9,1 tỷ. Bộ phim do hai diễn viên lưu lượng hàng đầu Trung Quốc là Vu Thư Hân và Đinh Vũ Hề đóng chính.

Câu chuyện xoay quanh cô nàng tinh nghịch Lăng Diệu Diệu (do Vu Thư Hân thủ vai) – người vô tình xuyên không vào tiểu thuyết Tróc Yêu, trở thành nữ phụ Lâm Vu và bị hệ thống ràng buộc. Để trở về thế giới thực, cô buộc phải hoàn thành nhiệm vụ chinh phục Hắc Liên Hoa Mục Thanh (do Đinh Vũ Hề thủ vai). Trong hành trình thử thách và vượt qua từng cơn nguy hiểm, Lăng Diệu Diệu không chỉ cứu rỗi Mục Thanh mà còn cùng Mục Dao (Chúc Tự Đan) và Lưu Phất Y (Dương Sĩ Trạch) – những người thuộc thế gia tróc yêu – cùng nhau bắt yêu, hóa giải hận thù giữa loài người và yêu tộc, mở ra một hành trình trưởng thành đầy cảm xúc và kịch tính.

Vĩnh Dạ Tinh Hà là lần hợp tác thứ hai giữa Đinh Vũ Hề và Vu Thư Hân sau bộ phim ngọt ngào Khúc Biến Tấu Ánh Trăng. Phản ứng hóa học cực kỳ mạnh mẽ và sự ăn ý tự nhiên giữa hai người đã khiến khán giả vô cùng yêu thích ngay sau khi phim chính thức phát sóng. Họ diễn xuất tự nhiên đến mức hoàn toàn không giống đang "đóng phim," cộng thêm những khoảnh khắc đùa giỡn thân mật khi quảng bá phim càng khiến fan đổ rạp. Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim tình cảm hài hước, nhẹ nhàng và dễ thương, thì Vĩnh Dạ Tinh Hà chắc chắn là một lựa chọn tuyệt vời.

Anh Đào Hổ Phách

Bộ phim Anh Đào Hổ Phách được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vân Trụ, đã tạo nên cơn sốt truyền thông tại Trung Quốc ngay trước khi khởi chiếu với tổng lượt đặt chỗ trên Youku vượt 1,3 triệu và nhanh chóng đạt hơn 6.000 điểm nhiệt chỉ sau hai giờ lên sóng, đồng thời cũng đạt vị trí cao trên nền tảng Netflix.

Phim kể về nhóm bạn trẻ và mối tình thanh mai trúc mã trong trẻo giữa hai nhân vật chính Lâm Kỳ Nhạc và Tưởng Kiều Tây, hai mảnh đời đối lập vô tình va vào nhau và trở thành chốn nương tựa. Lâm Kỳ Nhạc (biệt danh "Anh Đào") lớn lên trong tình yêu thương, mang năng lượng tích cực, sống bằng trực cảm; trái lại, Tưởng Kiều Tây là cậu học trò xuất sắc nhưng sống trong cái bóng của người anh đã khuất cùng kỳ vọng hà khắc, vẻ ngoài lạnh lùng che giấu một tâm hồn khô cứng. Gặp gỡ Lâm Kỳ Nhạc, Tưởng Kiều Tây lần đầu tiên biết đến sự dịu dàng và tình bạn chân thành. Dù từng xa cách, họ gặp lại nhau ở cấp ba và cùng nhau trải qua những mùa thi cử căng thẳng cùng nỗi đau mất mát.

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch tái xuất sau tiếng vang của Độ Hoa Niên, trở lại với vai đôi bạn học lớn lên cùng nhau, gần gũi và đậm chất đời thường. Dù có chênh lệch chiều cao rõ rệt, cả hai vẫn tạo nên khung hình hài hòa, lôi cuốn. Đặc biệt, Triệu Kim Mạch, với ngoại hình trẻ trung, nhỏ nhắn, đã thể hiện nhân vật Lâm Kỳ Nhạc một cách tự nhiên, không màu mè, lột tả thành công nét tươi sáng nhưng cũng đầy mong manh, hiếu động và bản lĩnh của tuổi mới lớn.