Sau thời gian ghi hình với nhiều thông tin được giữ kín, mới đây, Ai Thương Ai Mến vừa tung poster đầu tiên đồng thời ấn định ngày khởi chiếu. Đây chính là dự án mở màn cho đường đua phòng vé Việt năm 2026. Với quyết định ra mắt vào dịp Tết Dương lịch, Ai Thương Ai Mến được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả món ăn tinh thần “đủ vị” trong những ngày đầu năm.

Đáng chú ý, trong poster vừa được hé lộ, bất ngờ lớn thuộc về Thu Trang cùng tạo hình khác lạ. Với bối cảnh miền Tây sông nước, Thu Trang xuất hiện trong dáng dấp người phụ nữ tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn và ánh mắt đượm buồn. Hình ảnh này được xem là cú “lột xác” ngoạn mục khác xa những vai diễn thành công trước đây của cô. Nhiều người khi thấy hình ảnh này còn bất ngờ đến nỗi phải thốt lên "Thu Trang sao lại như thế này?". Có thể nói, Thu Trang đã không ngừng thử thách bản thân để chứng minh sự linh hoạt trong việc biến hóa hình tượng, từ những vai diễn hài hước, hiện đại cho đến hình ảnh đầy chiều sâu.

First look trailer Ai Thương Ai Mến

Chia sẻ về Ai Thương Ai Mến, Thu Trang cho biết đây là dự án tâm huyết được cô ấp ủ từ lâu. Bộ phim không chỉ tái hiện vẻ đẹp sông nước miền Tây Nam Bộ những năm 1960 mà còn khắc họa chân dung con người nơi đây - mộc mạc, bình dị nhưng chứa đựng chiều sâu tình cảm và giá trị nhân văn.

Không chỉ gây chú ý với tạo hình ấn tượng của Thu Trang, bộ phim Ai Thương Ai Mến còn hé lộ tạo hình của các diễn viên đầu tiên gồm Hồng Ánh, Võ Điền Gia Huy, Trâm Anh, bé Lê Hào... Ngay từ những giây mở màn, bộ phim gây ấn tượng bởi màu xanh ngút ngàn tận chân trời của những cánh rừng tràm bao la giữa vùng sông nước, nếp nhà tranh bình dị với những con người hiền hậu, quây quần, vui vẻ trong không khí ấm áp của tình làng nghĩa xóm. Những hình ảnh áo bà ba dung dị, bến nước, con thuyền gợi lên ký ức thân quen với rất nhiều thế hệ gia đình người Việt. Bên cạnh đó, Thu Trang còn cho thấy sự dày công phục dựng khi hé lộ hình ảnh tấp nập, náo nhiệt của một khu phố sầm uất miền Tây xưa.

Mang tên gọi đậm chất miền Tây, Ai Thương Ai Mến không chỉ gợi lên những ký ức về một vùng sông nước trù phú mà còn là lời tri ân đến con người nơi đây. Với tình cảm đặc biệt dành cho miền Tây - nơi nuôi dưỡng tuổi thơ của mình, đạo diễn Thu Trang mong muốn mang đến một dự án điện ảnh tôn vinh nét đẹp cảnh vật và con người bình dị, mộc mạc đậm nghĩa tình.

Chỉ với 60 giây đầu tiên, Ai Thương Ai Mến cũng hé mở nhiều cung bậc cảm xúc khi tua nhanh hành trình cuộc đời của nhân vật Thu Trang: từ thời thanh xuân gắn bó với cô em Trâm Anh, đến lúc mang thai và cuối cùng là hình ảnh lúc về già bên cạnh Hồng Ánh. Có thể xem đây là một bước ngoặt lớn của nữ diễn viên, khi cô phải hóa thân qua nhiều giai đoạn khác nhau để khắc họa những chuyển biến tinh tế trong tâm lý nhân vật.

Sau Nụ Hôn Bạc Tỷ, Thu Trang tiếp tục khai thác mối quan hệ tình cảm chị em – dấu ấn quen thuộc và mang đậm màu sắc riêng của Thu Trang. Đặc biệt, câu thoại "Phải chi mà tía má còn sống, nhìn thấy chị em mình vậy, tía má chắc cũng an lòng" vang lên ở cuối đoạn clip cùng màn diễn xuất kết hợp giữa Thu Trang và Hồng Ánh đã để lại dư âm lắng đọng, hứa hẹn một câu chuyện chan chứa tình thân và nhiều giá trị nhân văn.

Ai Thương Ai Mến dự kiến khởi chiếu vào 01/01/2026 trên toàn quốc.