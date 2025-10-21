Trong Cách Em 1 Milimet, khi câu chuyện chuyển sang giai đoạn trưởng thành, nhân vật Viễn (do Hà Việt Dũng thủ vai) lập tức chiếm spotlight. Không ồn ào, không màu mè, Viễn xuất hiện trong những khung hình sáng lạnh, bộ vest trắng chỉn chu, ánh mắt điềm tĩnh và phong thái tự tin của một người đàn ông từng trải. Và chỉ sau vài tập, mạng xã hội đã đồng loạt công nhận: “Đây mới là tổng tài hàng xịn thật sự.”

Phong thái, ánh mắt, dáng đứng đều toát khí chất tổng tài

Không cần lời thoại bóng bẩy hay hành động phô trương, Viễn – nhân vật do Hà Việt Dũng thủ vai – chinh phục khán giả bằng chính sự tiết chế và phong thái. Anh xuất hiện trong những bộ vest vừa vặn, dáng đi thẳng, ánh mắt lạnh mà sâu, giọng nói trầm và điềm tĩnh. Chỉ cần bước vào khung hình, Viễn đã khiến người xem tin ngay đây là một người đàn ông từng trải, biết điều hành công việc, biết chịu trách nhiệm, mẫu đàn ông mà nhiều khán giả nữ thừa nhận “xem là mê”.



Trước Cách Em 1 Milimet, khán giả từng chứng kiến không ít “tổng tài kiểu mẫu” trên màn ảnh Việt: Đẹp trai, nhà giàu, hơi lạnh lùng nhưng thiếu chiều sâu. Còn Viễn thì khác. Anh không bước vào câu chuyện với hào quang quyền lực, mà bằng ánh nhìn chất chứa kỷ niệm từ làng Mây năm xưa, nơi cậu bé Viễn từng cùng nhóm bạn Ngân, Tú, Hưng chia sẻ tuổi thơ. Hai mươi năm sau, Viễn trở lại thành đạt, bản lĩnh, nhưng vẫn mang trong mình nỗi day dứt của mối tình đầu.

Đó là lý do hình ảnh “tổng tài Viễn” trở nên đặc biệt: Anh có quyền lực, nhưng vẫn giữ được cảm xúc của một người đàn ông từng yêu và từng mất.

Nếu những tổng tài trên phim từng bị chê vì diễn xuất khoa trương, thì Viễn lại khiến người ta cảm nhận được sự thật – một người đàn ông vừa có quyền lực, vừa có quá khứ nhiều tổn thương. Trong Cách Em 1 Milimet, Viễn là người đứng đầu một công ty lớn, đồng thời là nhân vật mang mối liên kết tình cảm đầy day dứt với Ngân (do Huyền Lizzie đóng). Ẩn sau vẻ lạnh lùng ấy là sự chững chạc của một người từng đi qua mất mát, hiểu thế nào là giữ lại và đánh mất một người mình thương.

Viễn có thể tếu táo với những người bạn thân thiết của mình, nhưng khi đối diện với cấp dưới, thì anh lại bộc lộ tự nghiêm túc cần có của một tổng tài. Hình ảnh Viễn có sự hấp dẫn từ một người đàn ông “độc thân kim cương” lại có sự uy nghiêm của một tổng tài.

Hà Việt Dũng vào vai “tổng tài” quá ngọt

Điều đáng nói là Hà Việt Dũng không cần diễn gồng. Kinh nghiệm từ những vai công an, doanh nhân và người đàn ông có chiều sâu tâm lý trước đây giúp anh thể hiện Viễn một cách tự nhiên, sang trọng và vừa đủ. Trước khi bén duyên diễn xuất, Hà Việt Dũng xuất thân là người mẫu, nên anh sở hữu dáng người chuẩn chỉnh và cách giữ cơ thể thẳng, chắc, đầy tự tin - yếu tố cực kỳ quan trọng khi khoác lên mình những bộ suit quen thuộc với các tổng tài. Trong Cách Em 1 Milimet, lợi thế ấy phát huy tối đa: Từng bước đi, dáng ngồi hay cách cài khuy áo vest của anh đều toát lên sự chỉn chu, lịch lãm.

Khuôn mặt của Hà Việt Dũng lại có nét nam tính pha lẫn sự tinh anh, ánh mắt sắc nhưng không lạnh, nụ cười nhẹ mà sâu. Chính sự cân bằng đó khiến hình tượng Viễn một người đàn ông thành đạt, điềm tĩnh nhưng giàu nội tâm trở nên thuyết phục hơn bất kỳ “tổng tài công thức” nào trước đây.

Giữa bối cảnh màn ảnh Việt đang nổi lên các “tổng tài” thì netizen đã không ngần ngại đặt Viễn lên bàn cân. Nhiều người cho rằng hình ảnh tổng tài của Viễn đã “ăn đứt” vai tổng tài của Đăng (Doãn Quốc Đam thủ vai) và Trường (Denis Đặng thủ vai) trong Gió ngang khoảng trời xanh.



Với sự xuất hiện của Viễn trong Cách Em 1 Milimet, trên mạng xã hội người ta đã nhanh tay tổng hợp loạt khoảnh khắc “tổng tài xịn” với rất nhiều lời khen ngợi. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Cái khí chất này đúng là của Viễn, từ thiếu niên đến sếp tổng vẫn vậy!

- Anh này bad boy mà trưởng thành, mà đẹp trai!

- Đây mới là tổng tài chứ không phải tổng tài du thuyền kia

- Tổng tài real. Tổng tài kia fake cỡ 1000

- Anh này nhan sắc càng ngày càng thăng hạng.

- Thảo nào tổng tài bên phim kia chán không buồn xem.

- Xin chuyển sang đội tổng tài Viễn ngay!



- Phong thái này mới là tổng tài chứ

- Tổng tài this, tổng tài that, chốt đơn tổng tài Viễn nha

- Đây mới là tổng tài nè, còn tổng tài bên kia nhìn cứ sai sai

- Thảo nào tổng tài bên phim kia xem mà buồn ngủ

- Nói câu ‘chào em’ thôi là thấy tổng tài thật rồi. Mà gặp Ngân thì vẫn là Viễn năm nào

- Lần đầu xem phim Việt mà thấy cast chuẩn như phim Hàn