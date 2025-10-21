Năm 2025, thị trường phim truyền hình Trung Quốc liên tục mang đến những bất ngờ. Phàm Nhân Tu Tiên Truyện chính là một trong số đó. Được chuyển thể từ tiểu thuyết tiên hiệp kinh điển cùng tên - một IP cực kỳ nổi tiếng từng được dựng thành phim hoạt hình, Phàm Nhân Tu Tiên Truyện kể về Hàn Lập (Dương Dương thủ vai), chàng trai nghèo ở thôn quê, vô tình gia nhập một môn phái nhỏ trong giang hồ. Nhờ nỗ lực và ý chí kiên định, anh vượt qua hàng loạt âm mưu, tranh đấu và hiểm nguy giữa các tu sĩ, cuối cùng tu luyện thành tiên trong một thế giới huyền ảo đầy thử thách.

Ban đầu khi được chiếu trực tuyến, dự án bị dư luận chê bai dữ dội vì lựa chọn dàn diễn viên gây tranh cãi. Dương Dương từng bị gắn mác diễn xuất màu mè thiếu tự nhiên sau hai bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi (đóng cùng Vương Sở Nhiên) và Thả Thí Thiên Hạ (đóng cùng Triệu Lộ Tư), khiến danh tiếng của anh tụt dốc không phanh. Khi thông tin anh vào vai Hàn Lập được công bố, nhiều cư dân mạng phản đối dữ dội, cho rằng anh không đủ chiều sâu để thể hiện nhân vật huyền thoại này.

Không chỉ nam chính, Kim Thần - người đảm nhận vai nữ chính Nam Cung Uyển cũng trở thành tâm điểm chỉ trích. Gương mặt cô bị cho là thiếu nét cổ điển, mang hơi hướng “Tây hoá”, với sống mũi cao, cằm nhọn và mí mắt sâu, khiến khán giả cảm giác như đang xem nhân vật được chỉnh filter. Ở tuổi 34, thần thái cô có phần mệt mỏi, không còn nét thanh thoát của một tiên tử. Thêm vào đó, diễn xuất bị nhận xét “thiếu linh khí”, biểu cảm gượng gạo và lặp lại, khiến những cảnh tình cảm với Dương Dương trở nên “vô cảm đến lạ”, hoàn toàn không tạo được phản ứng hóa học.

Cả Dương Dương và Kim Thần đều bị chê bai dữ dội.

Bên cạnh đó, Phàm Nhân Tu Tiên Truyện bị rút gọn chỉ còn 30 tập, khiến kịch bản thiếu chiều sâu và tiết tấu gấp gáp. Hành trình tu luyện của Hàn Lập (Dương Dương) bị đẩy nhanh, làm mất đi cảm giác vượt khó đặc trưng của thể loại tu tiên. Nhân vật thăng cấp quá dễ dàng, thiếu căng thẳng và kịch tính. Phần đầu phim rời rạc, ít cao trào, từ tập 11 trở đi lại lặp lại công thức quen thuộc “tu luyện - lên cấp - gặp phản diện - chiến thắng”, khiến nội dung dần nhàm chán.

Tưởng chừng sẽ là một thất bại nặng nề, thế nhưng khi phim lên sóng đài truyền hình Chiết Giang, Phàm Nhân Tu Tiên Truyện lại tạo nên cú xoay chuyển đầy bất ngờ. Dù mới phát sóng 6 tập, phim đã đạt CVB trung bình khoảng 0,3%, nằm trong top 3 rating cao nhất năm 2025 của đài Chiết Giang. Đáng chú ý, dù phát sóng trực tuyến trước khi chiếu truyền hình, Phàm Nhân Tu Tiên Truyện vẫn đạt rating tốt bất ngờ.

Visual vẫn là lợi thế của Dương Dương suốt 10 năm qua

Dù diễn xuất không được đánh giá cao nhưng nam diễn viên vẫn là cái tên đình đám suốt 10 năm qua

Nhiều người cho rằng, điểm cộng lớn nhất của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện chính là sức hút của Dương Dương. Sau hơn 10 năm hoạt động, Dương Dương vẫn là một trong những ngôi sao hàng đầu Hoa ngữ, được mệnh danh là "thánh visual" nhờ vẻ ngoài hoàn hảo và khí chất nổi bật. Dù từng bị chê diễn xuất thiếu cảm xúc, sức hút ngoại hình cùng phong thái “tiên khí” của anh vẫn đủ khiến khán giả say mê. Chính nhan sắc đỉnh cao ấy đã giúp Dương Dương giữ vững độ hot, liên tục đảm nhận vai chính trong các dự án lớn. Điều đó cũng là minh chứng cho thấy, trong làng giải trí, sức hấp dẫn từ ngoại hình là một lợi thế trời ban.