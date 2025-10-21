Tình cảnh không thể tồi tệ hơn của Triệu Lệ Dĩnh

Ở thời kỳ đỉnh cao, Triệu Lệ Dĩnh là gương mặt bảo chứng rating của màn ảnh Hoa ngữ. Hoa Thiên Cốt (2015), Sở Kiều Truyện (2017), Minh Lan Truyện (2018) hay Hạnh Phúc Đến Vạn Gia (2022) đều đạt mức lượt xem kỷ lục, giúp cô vươn lên hàng “Nữ hoàng rating”.

Không xuất thân danh giá, không chống lưng, Triệu Lệ Dĩnh được ngợi ca là “nữ hoàng từ tầng trệt” - người dùng thực lực để bước lên đỉnh cao Cbiz. Nhưng cũng chính hình ảnh “nữ cường kiên cường chăm chỉ” ấy khiến cô bị đóng khung, khó thoát khỏi vòng lặp các vai diễn na ná nhau.

Từng là ngôi sao truyền hình quyền lực nhất Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh giờ đây lại đang trải qua giai đoạn trầm lắng nhất trong hơn 10 năm sự nghiệp. Sau khi bộ phim Tại Nhân Gian được quảng bá rầm rộ là “bước ra thế giới” tại Liên hoan phim Tribeca 2025, mọi thứ nhanh chóng trở thành trò cười khi thực tế ê chề bị phơi bày: Không có suất chiếu công khai, không thảm đỏ chính thức, không bán vé và gần như không có ai biết bộ phim đó là gì.

Tại Nhân Gian: Cú trượt dài của một minh tinh từng được tung hô

Đầu năm 2025, Tại Nhân Gian được giới thiệu như một dự án đột phá của iQIYI với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh người từng gánh hàng loạt bom tấn truyền hình như Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện hay Hạnh Phúc Đến Vạn Gia.

Phim lấy đề tài rối loạn đa nhân cách hiếm thấy trong dòng phim đại lục và được tuyên truyền là “mini-series Hoa ngữ đầu tiên có suất chiếu tại Liên hoan phim Tribeca (Mỹ)”.

Thế nhưng, thực tế lại khác xa.

Phông nền in logo iQIYI và nhà sản xuất “Gấu Rơm” còn lớn hơn cả tên Tribeca

Trên website chính thức của Tribeca, Tại Nhân Gian chỉ xuất hiện ở dạng “Exclusive Premiere” chứ không nằm trong danh sách “Official Selections” tức không thuộc nhóm phim tranh giải hay có vé bán công khai. Khán giả không thể tìm thấy suất chiếu nào của bộ phim, và tên dự án còn bị đổi sang tiếng Anh là What a Wonderful World không hề ghi nhận yếu tố “Chinese drama” như cách truyền thông Trung Quốc công bố.

Phông nền thảm đỏ của Triệu Lệ Dĩnh bị mỉa mai là "tạm bợ"

Tệ hơn, hình ảnh buổi quảng bá tại New York cho thấy đoàn phim chụp trong một không gian nhỏ, phông nền in logo iQIYI và nhà sản xuất “Gấu Rơm” còn lớn hơn cả tên Tribeca. Cộng đồng mạng mỉa mai đây là “phông nền nghèo kiết xác” và chưa từng thấy dự án quốc tế nào quảng bá tạm bợ đến thế.

Một trong những chi tiết khiến fan Trung Quốc phẫn nộ là việc thương hiệu Armani, đơn vị tài trợ trang phục cho Triệu Lệ Dĩnh, đã buộc phải “xóa bớt logo” nhà sản xuất khỏi hình ảnh đăng tải – điều cực hiếm xảy ra với một thương hiệu cao cấp vốn rất bảo thủ trong truyền thông.

Cư dân mạng mỉa mai rằng bài đăng của Armani vì vừa phải giữ thể diện cho nghệ sĩ đại diện, vừa không muốn dính vào màn quảng bá bị bóc mẽ là ảo tưởng quốc tế hóa.

Truyền thông nhấn mạnh rằng bộ phim nặng nề, khó tiếp cận, diễn xuất thiếu sức hút và không thể giữ chân khán giả dù được đầu tư lớn.

Từ một dự án được kỳ vọng nâng tầm phim Hoa ngữ, Tại Nhân Gian biến thành biểu tượng của chiến dịch PR thất bại: Rầm rộ, phô trương, nhưng trống rỗng về giá trị nghệ thuật lẫn hiệu quả truyền thông.

Từ “nữ hoàng rating” đến tình trạng 5 tháng không vào đoàn phim

Theo Sina, năm 2025 là năm không thành công với Triệu Lệ Dĩnh. Mới đây, nữ diễn viên đã trượt đề cử giải thưởng điện ảnh quan trọng Kim Kê. Trước đó, các bộ phim của cô như Tâm Sự Của Kiều Nghiên, Hoa Hướng Dương đều công chiếu trong thời gian quy định của giải. Nhiều người kỳ vọng Triệu Lệ Dĩnh lần đầu được đề cử Ảnh hậu, nhưng cô không thành công. Các nhà phê bình cho rằng phim của Triệu Lệ Dĩnh khi công chiếu không tạo được tiếng vang.

Sau cú flop của Tại Nhân Gian, Triệu Lệ Dĩnh được cho là 5 tháng liền không nhận dự án mới. Phòng làm việc của cô cũng ngừng đăng lịch trình công khai. Giới quan sát cho rằng, hình ảnh “nữ diễn viên thực lực” mà cô xây dựng từ Hạnh Phúc Đến Vạn Gia hay Dã Man Sinh Trưởng đang bị bào mòn nghiêm trọng. Thất bại ở Tại Nhân Gian không chỉ khiến cô mất điểm với công chúng mà còn khiến các nền tảng streaming e dè khi đầu tư vào dự án có tên cô.

Thất bại của Tại Nhân Gian khiến công chúng phải đặt dấu hỏi về thực lực của Triệu Lệ Dĩnh

Trong khi các đồng nghiệp như Dương Tử, Bạch Lộc hay Nhiệt Ba liên tục có phim chiếu, Triệu Lệ Dĩnh lại rơi vào trạng thái “im lặng kéo dài” chỉ xuất hiện thưa thớt trên livestream thương mại. Trong lần xuất hiện gần đây nhất, Triệu Lệ Dĩnh cũng xuất hiện với vai trò livestream quảng bá sản phẩm khiến nhiều blogger ngỡ ngàng thắc mắc: Triệu Lệ Dĩnh có phải KOL đâu mà giờ cũng đi bán hàng.

Tình trạng hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh phản ánh rõ nghịch lý của nhiều minh tinh Hoa ngữ: Họ có danh tiếng, có tầm ảnh hưởng, nhưng khi bước ra khỏi vùng an toàn những vai diễn thị trường, bi lụy lại lộ rõ giới hạn diễn xuất. Tại Nhân Gian từng được kỳ vọng là cú chuyển mình của “nữ hoàng rating” sang dòng phim nghệ thuật, nhưng rốt cuộc lại biến thành vết nứt lớn trong sự nghiệp của một Thị hậu.

5 tháng không vào đoàn phim, vắng mặt ở nhiều sự kiện phim ảnh lớn, thay vào đó Triệu Lệ Dĩnh lại xuất hiện ở những buổi livestream bán hàng

Với một ngôi sao từng khiến cả Trung Quốc dõi theo từng khung hình, việc bị chế giễu là “ngụp lặn trong phông nền Tribeca” là cú ngã đau nhất không chỉ về danh tiếng, mà còn về niềm tin khán giả.

Nếu không thay đổi có lẽ “nữ hoàng rating” một thời có thể sẽ tiếp tục bị chìm trong các buổi livestream quảng cáo, trong khi thế hệ đàn em đã tiến xa hơn rất nhiều.