Denis Đặng đang mặc cái gì thế này?

“Tổng tài ngôn tình” lộ mặt thật, Ngân chết lặng giữa cơn ghen ngược

Sau tập 31 đầy căng thẳng của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, tập 32 của bộ phim lại tiếp tục đưa khán giả tới hàng loạt diễn biến mới vô cùng kịch tính. Đỉnh điểm ở tập 32 chính là việc Ngân (Việt Hoa) bị "chính thất" đánh ghen và sự trốn chạy của Trường (Denis Đặng).

Sau loạt biến cố, Ngân quyết định không gặp lại Trường nhưng vị tổng tài này có vẻ khá "dai dẳng". Để có được sự tha thứ của người đẹp, Trường còn đến tận nơi làm việc của Ngân để tặng quà.

Ngay trước cửa chỗ làm của Ngân, Trường cũng bày tỏ: "Nhìn em như vậy anh cũng xót xa lắm chứ, nhưng biết làm sao được vì làm ăn anh cũng phải khéo léo và nhẫn nhịn". Lời giải thích này của Trường càng khiến cho Ngân cảm thấy vô cùng thất vọng.

Trường cũng hứa hẹn rằng sau khi hợp đồng được ký xong sẽ đưa Ngân đi Châu Âu chơi.

Khi Ngân và Trường đang nói chuyện thì hai người phụ nữ bất ngờ xuất hiện trước cửa tiệm. Một trong hai người tự giới thiệu là vợ của anh Đại, đối tác thân thiết của Trường, người từng cùng họ đi chung chuyến công tác. Còn người còn lại chính là người yêu của Trường.

Cảnh quay căng thẳng được đẩy lên cao trào khi người phụ nữ ấy đọc to tin nhắn giữa chồng mình và Trường, phơi bày mối quan hệ “ngầm” khiến Ngân sững sờ.

“Anh thích thì cứ nói em bố trí cho. Em với anh có tiếc gì nhau đâu. Một Ngân chứ mười Ngân em cũng lo được. Hay đêm nay em bố trí cho anh nhé.”

Chỉ vài dòng tin nhắn ấy thôi cũng đủ khiến mọi thứ sụp đổ. Ngân chết lặng, không thốt nên lời. Ánh mắt cô chuyển từ ngỡ ngàng sang tổn thương, rồi tuyệt vọng khi nhận ra Trường người đàn ông cô từng tin tưởng chỉ đang dùng mình như công cụ để lấy lòng đối tác.

Không chỉ bị lôi tên vào câu chuyện không đáng có, Ngân còn bị hai người phụ nữ mắng mỏ, xúc phạm thậm tệ, khiến cô phải cúi gằm mặt, cố giữ bình tĩnh để không bật khóc. Thậm chí, khi vừa mở miệng nói cô đã nhận ngay 2 cái tát liên tiếp từ vợ của Đại.

Phân đoạn này được xem là một trong những cảnh cao trào nhất của phim, khi sự sụp đổ cảm xúc được Việt Hoa thể hiện đầy tinh tế – từ run rẩy ở giọng nói đến đôi mắt ướt như muốn bật khóc nhưng vẫn gồng mình chịu đựng.

Trước đó, mối quan hệ giữa Ngân và Trường vốn đã khiến khán giả tranh cãi: Là tình yêu thật hay chỉ là sự lợi dụng? Sau tập 32, câu trả lời dường như đã quá rõ ràng. Trường hiện nguyên hình là “tổng tài ngôn tình phiên bản lỗi” bóng bẩy bên ngoài, toan tính bên trong.

Lam ghen đỏ mắt khi thấy ảnh Toàn cùng đồng nghiệp

Không chỉ có Ngân, những nhân vật khác cũng trải qua loạt biến cố cảm xúc. Lam (Quỳnh Kool), dù đã đòi ly hôn nhưng cẫn không giấu nổi sự ghen tuông khi nhìn thấy Toàn chụp ảnh cùng đồng nghiệp nữ. Dù miệng bảo “không quan tâm”, Lam lại tỏ rõ sự khó chịu đến mức khiến Mỹ Anh và Ngân phải bật cười vì thái độ “ghen trong phủ nhận” của cô.

Ở một diễn biến khác, Linh (Lan Phương) tiếp tục trở thành “nạn nhân” trong mối quan hệ mập mờ với Đăng (Doãn Quốc Đam). Sau đêm ở bên nhau, Linh liên tục gọi điện, nhắn tin nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Đến khi cô gọi bất ngờ, Đăng phải trốn vào nhà vệ sinh nghe máy và nói lạnh lùng: “Nếu không phải công việc, tốt nhất đừng gọi cho anh nữa". Và tất nhiên, ở thời điểm này Mỹ Anh vẫn chưa hề biết đến sự phản bội của chồng mình. Cô vẫn là người vợ yêu chồng, thương con.

Và spotlight thuộc về chiếc quần “khó cảm” của Denis Đặng

Giữa những tình tiết gay cấn ấy, một chi tiết bất ngờ chiếm sóng toàn bộ mạng xã hội: Bộ đồ của Trường trong cảnh đứng trước cửa tiệm. Denis Đặng diện áo sơ mi, sơ vin chỉn chu, nhưng chiếc quần tây ống siêu rộng, dài chạm đất lại khiến tổng thể như… đang mặc váy.

Dưới các bài đăng về phim, cư dân mạng lập tức bình luận không thương tiếc:

- Quả quần không thấm nổi

- Trời ơi cái gu ăn mặc của tổng tài kia kìa

- Bố tôi U60 mặc sơ mi quần tây còn đẹp hơn tổng tài phim này

- Nhìn từ gu ăn mặc đến cái mặt… không thấm được luôn

- Xem tổng tài mà sợ quá, gu thời trang chắc ở hành tinh khác

Không ít khán giả hài hước cho rằng đây là “cú twist thời trang” của phim nơi tổng tài ngôn tình bỗng hóa thành nhân vật “tổng tài nghệ thuật đương đại”.

Phản ứng của netizen với phong cách thời trang của Trường (Denis Đặng)



