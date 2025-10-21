Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại những khung hình đẹp đến nao lòng của Bích Ngọc. Đáng chú ý, đoạn clip này còn so sánh Bích Ngọc với Lý Thấm, gọi cô là Lý Thấm của màn ảnh Việt. Phía bên dưới, cư dân mạng dành rất nhiều lời khen cho mỹ nhân sinh năm 1997. Thậm chí, có người còn nói rằng Bích Ngọc còn trẻ đẹp hơn cả người đồng nghiệp đến từ Cbiz.

Bích Ngọc là một trong những mỹ nhân đẹp nhất Vbiz thời điểm hiện tại.

Đáng nói hơn, nhận định Bích Ngọc là Lý Thấm của màn ảnh Việt còn làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi. Không chỉ Lý Thấm, khán giả còn chỉ ra những mỹ nhân đình đám khác tại làng giải trí Trung Quốc có nhan sắc hao hao Bích Ngọc, bao gồm Vương Sở Nhiên, Lý Lan Địch và cả "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Ngoài ra, mọi người cũng gọi tên cả nữ thần một thời của màn ảnh Đài Loan là Lâm Y Thần.



Khán giả so sánh nhan sắc của Bích Ngọc với cả loạt mỹ nhân Cbiz.

Có khán giả còn nhận xét Bích Ngọc đẹp hơn cả Lý Thấm.

Lý Lan Địch (đóng vai Thẩm Hoản trong Triều Tuyết Lục) cũng được cho là có nhan sắc mang nét tương đồng với Bích Ngọc.

"Thần tiên tỷ tỷ" cũng được cư dân mạng gọi tên.

Nhan sắc của Bích Ngọc được khen đẹp và giống nhiều ngôi sao Cbiz.

Nói thêm về Bích Ngọc, cô sinh năm 1997 và được xem là một trong những mỹ nhân có nhan sắc đỉnh nhất Vbiz hiện tại. Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng như nàng thơ và có diễn xuất tốt.

Cô từng gây chú ý với phim ngắn Điều Chưa Nói đóng cùng Vlogger Huy Cung ra mắt hồi 2016. Sau đó đến năm 2017, cô tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng khi xuất hiện trong một số tác phẩm hài Tết.

Bích Ngọc trong phim Nhà Trọ Balanha.

Cô nàng Diệp trong Hương Vị Tình Thân.

Bích Ngọc đảm nhận vai Miên trong Không Thời Gian.

Nữ diễn viên xuất hiện trong showcase phim Bịt Mắt Bắt Nai. Hình ảnh được cô chia sẻ trên trang cá nhân hồi đầu tháng 10.

Về sau, cô chính thức dấn thân vào showbiz, tham gia đóng các bộ phim truyền hình. Cô từng ghi dấu với vai Bảo Hân trong Nhà Trọ Balanha. Đến năm 2021, vai Diệp trong Hương Vị Tình Thân giúp cô trở nên nổi tiếng khắp Việt Nam. Tiếp nối thành công, Bích Ngọc tham gia đóng phim Lưới Trời với vai Mỹ Tiên, một cô gái hiền lành nhưng kiên cường.

Trong năm 2024, Bích Ngọc liên tục phủ sóng màn ảnh khi đóng 4 bộ phim Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa, Bên Bờ Hạnh Phúc, Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp và Không Thời Gian. Năm 2025, Bích Ngọc tiếp tục "đắt show" khi liên tục góp mặt ở hàng loạt dự án phim. Bên cạnh mảng truyền hình, cô hoạt động mạnh mẽ ở mảng điện ảnh với các tác phẩm Bịt Mắt Bắt Nai, Báu Vật Trời Ban và Thiên Đường Máu.

Ngắm thêm một vài hình ảnh cực kỳ xinh đẹp của Bích Ngọc: