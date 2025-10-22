Ở làng giải trí Trung Quốc thời điểm hiện tại, nếu phải chỉ ra đâu là mỹ nhân hợp với tạo hình cổ trang bậc nhất, tin rằng rất nhiều người sẽ lựa chọn Trần Đô Linh. Cô sở hữu nhan sắc và khí chất "cổ nhân trời chọn", cứ mỗi lần hóa thân thành mỹ nhân cổ đại là lại khiến dân tình xôn xao.

Gần đây, mỹ nhân sinh năm 1993 thu hút sự chú ý của cư dân mạng với bộ ảnh cổ trang nhân dịp sinh nhật. Được biết, đây là bộ ảnh có tên Kính Hoa Thủy Nguyệt (nghĩa là hoa trong gương, trăng dưới nước) do nhiếp ảnh gia Bách Hiểu Tùng thực hiện.

Trần Đô Linh thực hiện bộ ảnh Kính Hoa Thủy Nguyệt mừng sinh nhật tuổi mới.

Trong loạt ảnh, Trần Đô Linh hiện lên với vẻ đẹp mong manh, thoát tục, tựa bóng trăng in trên mặt nước. Trong lớp y phục trắng nhẹ bay, từng chuyển động đều mềm mại, bí ẩn khiến người xem khó lòng dời mắt.

Chứng kiến vẻ đẹp chạm tới ngưỡng hoàn hảo của Trần Đô Linh, có lẽ ai nấy đều cảm thấy rằng nếu như cô sinh ra vào thời cổ đại, vậy thì lịch sử Trung Quốc sẽ có thêm một giai nhân nức tiếng bên cạnh những Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý phi.

Cô mang đến vẻ đẹp mong manh, thoát tục, đậm chất mỹ nhân cổ trang.

Có thể bạn chưa biết, thế nhưng không dễ để Trần Đô Linh có được một bộ ảnh hoàn mỹ tới vậy nhân dịp sinh nhật 32 tuổi. Theo chia sẻ từ nhiếp ảnh gia Bách Hiểu Tùng, dải lụa mềm mại mà Trần Đô Linh sử dụng trong bộ ảnh thực chất nặng tới 20 cân, dù có thiết bị đỡ nhưng cô vẫn phải nỗ lực rất nhiều, tất cả để mang tới những gì tốt nhất cho khán giả yêu mến mình.

Để mang đến những khung hình đẹp nhất, Trần Đô Linh đã phải vô cùng nỗ lực.

Có một điều đáng nói khác về bộ ảnh Kính Hoa Thủy Nguyệt, đó là nó gợi nhớ về vai Thiên Hoan của Trần Đô Linh trong tác phẩm Trường Nguyệt Tẫn Minh. Đây cũng chính là bộ phim bước ngoặt giúp Trần Đô Linh trở mình, từ một người hoạt động nhiều năm vẫn lận đận, cho đến cái tên được đông đảo khán giả biết tới.

Bộ ảnh mừng sinh nhật của Trần Đô Linh gợi nhớ vai diễn Thiên Hoan trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Đây là bộ phim giúp Trần Đô Linh đổi đời, vụt sáng thành sao.

Với bộ phim Quý Nữ, Trần Đô Linh tiếp tục ghi điểm mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Với nàng Sở Triều trong Kiều Sở, Trần Đô Linh hứa hẹn sẽ bổ sung thêm vào bộ sưu tập "nữ cường" của mình một vai diễn chất lượng.

Sau thành công cùng Trường Nguyệt Tẫn Minh, Trần Đô Linh liên tục ghi dấu ấn khi xuất hiện trong nhiều bộ phim như Liên Hoa Lâu, Vân Chi Vũ, Nhất Niệm Quan Sơn, Đại Đường Địch Công Án, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên, Cô Châu, Đại Mộng Quy Ly, Vĩnh Dạ Tinh Hà và gần đây nhất là Quý Nữ. Ngoài ra, thời gian gần đây cô mới đóng máy phim Kiều Sở, dự án cổ trang đầy hứa hẹn hợp tác cùng mỹ nam trẻ Chu Dực Nhiên.