Bức ảnh Liên Bỉnh Phát bị trói chặt tay, nằm cạnh 1 cô gái gây bão mạng

Trailer Bẫy Tiền vừa ra mắt đã lập tức khiến khán giả “nín thở” với loạt tình tiết căng thẳng xoay quanh cú lừa công nghệ cao. Mở đầu bằng những khung hình lãng mạn, khán giả được chứng kiến hạnh phúc ngọt ngào giữa cặp đôi Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng. Thế nhưng, bức tranh tình yêu nhanh chóng vỡ vụn khi gia đình cả hai cùng lúc gặp biến cố: giang hồ xuất hiện đòi nợ mẹ của Tam Triều Dâng (Kiều Oanh thủ vai), trong khi em gái ruột của Liên Bỉnh Phát (Mai Cát Vi thủ vai) cần phẫu thuật tim gấp.

Teaser trailer phim Bẫy Tiền

Trailer phim Bẫy Tiền

Trước áp lực cần một số tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn, Liên Bỉnh Phát bất ngờ nhận được lời mời bí ẩn từ tin nhắn điện thoại với phần thưởng hấp dẫn. Tưởng chừng đây là “phao cứu sinh” nhưng không ngờ lại biến thành chiếc bẫy khủng khiếp khi từng thử thách từ kẻ bí ẩn ngày một tàn khốc, đẩy Liên Bỉnh Phát vào vòng xoáy tuyệt vọng. Cao trào của trailer lên đến đỉnh điểm khi Liên Bỉnh Phát xuất hiện trong khoảnh khắc dằn co căng thẳng, tay cầm dao chuẩn bị đâm vào một ai đó. Liệu anh sẽ trở thành kẻ sát nhân bất đắc dĩ dưới sức ép của phi vụ lừa đảo? Câu hỏi càng thêm bỏ ngỏ khi trailer hé lộ hình ảnh Tam Triều Dâng và Mai Cát Vi rơi vào tình thế nguy hiểm, trở thành “con mồi” tiếp theo trong vụ án chấn động này.

Trailer đặc biệt gây ấn tượng bởi cách khai thác tâm lý con người khi bị đặt trong tình huống tuyệt vọng. Chọn cách khai thác tập trung vào vòng xoáy áp lực tiền bạc, Bẫy Tiền dần đưa khán giả vào những góc khuất tăm tối bên trong mỗi con người. Chỉ vì lo cho gia đình và bảo vệ tình yêu, nhân vật của Liên Bỉnh Phát không ngại tìm mọi cách để kiếm tiền. Nhưng càng đi sâu, anh càng nhận ra bản thân đang bị cuốn vào mê cung lừa đảo không lối thoát, nơi từng thử thách là một “cái bẫy” sinh tử. Với cách tiếp cận mang tính hiện thực xã hội, Bẫy Tiền không chỉ là câu chuyện về những chiêu trò lừa đảo công nghệ cao mà còn là lời cảnh tỉnh về sự mong manh của niềm tin, tình yêu và gia đình khi bị đồng tiền chi phối.

Bên cạnh đó poster của bộ phim cũng nhận được nhiều chú ý. Trong ảnh, cả Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng bị trói chặt tay, bịt miệng trong tình trạng kiệt quệ, ánh mắt đầy hoảng loạn như đang cầu cứu một cách tuyệt vọng. Mặc dù poster mang đến sự căng thẳng tột cùng nhưng netizen lại đồ dồn sự chú ý vào body của Liên Bỉnh Phát. Nhiều netizen dành lời khen ngợi cho vẻ ngoài nam tính của Thị đế Kim Chung: "nội dung phim chính là Liên Bỉnh Phát nha mấy chế", "chưa biết hay hay dở nhưng sẽ xem vì Liên Bỉnh Phát", "Thị đế Kim Chung sexy quá trời ơi", "body cực phẩm là đây"...

Bẫy Tiền - dự án điện ảnh đầu tiên phản ánh thực trạng lừa đảo qua điện thoại lên màn ảnh rộng. Với sự tham gia của dàn diễn viên thực lực Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Kiều Oanh, Mai Cát Vi,... Bẫy Tiền hứa hẹn mang đến làn gió mới cho khán giả Việt tại phòng vé mùa cuối năm.

Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 21.11.2025.