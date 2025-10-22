Sau khi Ám Hà Truyện chính thức lên sóng, cái tên Bành Tiểu Nhiễm đang trở nên cực kỳ bùng nổ trên mạng xã hội. Không chỉ gây sốc với vẻ đẹp ấn tượng trong phim mà ở buổi tuyên truyền mới được tổ chức, cô còn khiến khán giả choáng váng trước vẻ ngoài tươi trẻ, sang trọng và đặc biệt là body cực kỳ gợi cảm. Đáng nói hơn, vóc dáng có da có thịt của cô càng trở nên thêm phần nổi bật khi mà làng giải trí Trung Quốc hiện tại đang chuộng vẻ đẹp mình hạc sương mai, khiến cho rất nhiều mỹ nhân có số cân nặng ít đến khó tin

Bành Tiểu Nhiễm xuất hiện tại buổi tuyên truyền phim Ám Hà Truyện mới được tổ chức.

Cô gây ấn tượng không chỉ vì nhan sắc xinh đẹp mà còn bởi body cực kỳ nóng bỏng.

Bành Tiểu Nhiễm và Chương Thời An diễn lại 1 cảnh trong phim.

Đáng chú ý, trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn video fancam quay lại những khung hình cận cảnh đẹp nao lòng của mỹ nhân sinh năm 1990. Trên sân khấu, Bành Tiểu Nhiễm và Chương Thời An diễn lại phân cảnh "trêu hoa ghẹo nguyệt" gây sốt trong phim. Từ góc quay này, khán giả thấy được trọn vẹn vóc dáng hoàn hảo tuyệt đối của cô nàng.

Body nóng bỏng của Bành Tiểu Nhiễm khiến netizen mắt tròn mắt dẹt.

Phía bên dưới bài đăng, rất nhiều cư dân mạng Việt dành những lời khen có cánh cho nàng thơ Đông Cung. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Mẻ đẹp điên trời ơi. Sốc từ visual đến body xong cộng thêm cả giọng nữa. Đông Cung hót thoát vòng mà không hiểu sao không bật lên được. Mong nhân vật của em trong phim này sẽ giúp ẻm được biết đến nhiều hơn. - Dáng cháy quá trời. - Vòng 3 xịn vậy. - Tôi high đến điên, em An ổn không chứ tôi không. - Mới vô clip: Dáng xịn thế. Quay lại tháo mặt nạ ra: Đến mặt cũng xinh nữa.

Tạo hình thứ 2 của Bành Tiểu Nhiễm tại buổi tuyên truyền cũng đẹp đến nao lòng.

Nói thêm về Ám Hà Truyện, đây là dự án phim cổ trang đình đám với kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Chu Mộc Nam, có sự tham gia của Cung Tuấn, Bành Tiểu Nhiễm, Thường Hoa Sâm...

Được biết, nội dung phim xoay quanh cuộc chiến tranh đoạt quyền lực giữa các phe trong tổ chức sát thủ mạnh nhất thiên hạ Ám Hà. Mọi chuyện bắt đầu từ việc Đại gia trưởng (người đứng đầu Ám Hà) bị trúng độc, điều này khiến cho ba gia tộc Tô - Mộ - Tạ đều muốn có được thanh kiếm Miên Long để nắm quyền khống chế Ám Hà.

Bành Tiểu Nhiễm đảm nhận vai Mộ Vũ Mặc trong phim Ám Hà Truyện.

Trong phim, Bành Tiểu Nhiễm đảm nhận vai Mộ Vũ Mặc, người đứng đầu Mộ gia. Cô gây ấn tượng với vẻ đẹp lạnh lùng, huyền ảo và đầy cuốn hút. Chính vì thế, nhiều khán giả kỳ vọng Ám Hà Truyện sẽ giúp hâm nóng tên tuổi của mỹ nhân sinh năm 1994.