Xuất hiện cùng nhau tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi - hai diễn viên chính của dự án ngôn tình Trục Ngọc - bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán, không phải vì ngoại hình nổi bật, mà bởi bầu không khí lạnh như băng giữa cả hai. Netizen nhanh chóng nhận ra cặp đôi gần như không có bất kỳ tương tác nào, thậm chí khoảnh khắc Điền Hi Vi đi ngang qua Trương Lăng Hách với thái độ xa cách cũng đủ khiến mạng xã hội dậy sóng.

Khoảnh khắc Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi bơ nhau ở lễ trao giải

Thực tế, sự “xa lạ” này không phải đến từ một sự kiện đơn lẻ. Ngay từ thời điểm Trục Ngọc khai máy, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đã bị soi ra việc hầu như không giao lưu, không cười nói thân thiết như thường thấy ở các đoàn phim ngôn tình khác. Trong buổi chụp ảnh lưu niệm, cả hai đứng cách nhau rõ rệt, ngay cả khi chụp hình chung cũng không tháo khẩu trang. Hiếm có dự án nào mà ngay từ lễ khởi quay, nam nữ chính đã để lộ cảm giác “không hợp” một cách rõ ràng đến vậy.

Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi bơ nhau trong lễ khai máy

Theo tiết lộ từ Sina, nguyên nhân sâu xa nằm ở vấn đề phiên vị – yếu tố cực kỳ nhạy cảm trong các dự án phim Hoa ngữ. Dù Trương Lăng Hách được công bố là diễn viên đứng đầu, phía Điền Hi Vi lại không chấp nhận cách sắp xếp này. Cả hai bên đều lo ngại quyền lợi, đất diễn và vị thế cá nhân bị ảnh hưởng, dẫn đến việc không ai chịu nhường ai.

Cuộc tranh chấp này đã âm ỉ từ khoảng hai tháng trước khi Trục Ngọc chính thức bấm máy. Fan của hai diễn viên liên tục công kích lẫn nhau, trong khi đoàn phim bị chỉ trích vì cách xử lý mập mờ, không đưa ra thông báo rõ ràng, khiến dự án sớm chìm trong thị phi.

Cả hai không tương tác với nhau trên phim trường

Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng trước thái độ bị cho là thiếu chuyên nghiệp của hai diễn viên. Với một bộ phim ngôn tình, sự tương tác và cảm giác ăn ý giữa nam nữ chính gần như là yếu tố sống còn. Việc hai diễn viên bị cuốn vào cuộc chiến lợi ích cá nhân khiến nhiều người cảm giác họ đang bị “ép” đóng chung, thay vì thực sự muốn đồng hành cùng dự án.

Điều đáng tiếc nằm ở chỗ Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đều là những gương mặt trẻ nổi bật của lứa diễn viên sinh sau năm 1995, sở hữu nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, thường xuyên góp mặt trong danh sách mỹ nam - mỹ nữ được yêu thích. Chính vì kỳ vọng vào một màn kết hợp “visual bùng nổ”, khán giả mới càng cảm thấy hụt hẫng khi Trục Ngọc chưa lên sóng đã liên tục vướng ồn ào.

Cả hai đều là những cái tên hot nhất hiện nay

Về nội dung, Trục Ngọc kể câu chuyện giữa nữ đồ tể Phàn Trường Ngọc và hầu gia Tạ Chinh - người đang gặp biến cố, buộc phải che giấu thân phận thật và tiến tới một cuộc hôn nhân giả. Khi Tạ Chinh ra chiến trường, Trường Ngọc không ngần ngại xách dao mổ heo theo chồng chinh chiến, kề vai sát cánh, vừa bảo vệ người mình yêu, vừa góp sức giữ gìn giang sơn và tìm lại công lý.

Một câu chuyện ngôn tình - anh hùng vốn giàu tiềm năng, nhưng với những rạn nứt ngoài màn ảnh chưa được hàn gắn, Trục Ngọc đang đứng trước nguy cơ trở thành ví dụ điển hình cho việc: dàn diễn viên đẹp đến đâu cũng khó cứu nổi một dự án thiếu sự đồng lòng ngay từ đầu.