1. Dưới Tán Cây Có Ngôi Nhà Mái Đỏ

Lấy bối cảnh thanh xuân học đường, Dưới Tán Cây Có Ngôi Nhà Mái Đỏ kể về hành trình trưởng thành của Trần Hoan Nhĩ - cô gái theo gia đình chuyển từ quê nhà lên thành phố lớn. Tại đây, cô gặp gỡ và gắn bó với hai người bạn quan trọng của đời mình là Cảnh Tư Trì và Tống Tùng.

Ba con người, ba tính cách khác nhau đã cùng nhau đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ: từ học hành, dã ngoại, đại hội thể thao cho đến những rung động đầu đời ngây ngô và cả những tiếc nuối không thể vẹn tròn. Trước những biến cố không tránh khỏi của cuộc sống, họ vẫn lựa chọn ở bên nhau, cùng chữa lành và trưởng thành. Dù là dự án kinh phí thấp, bộ phim lại trở thành “hắc mã” đầy bất ngờ nhờ cảm xúc chân thật và gần gũi.

2. Yêu Em

Yêu Em thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, xoay quanh mối nhân duyên giữa bác sĩ đông y Hà Tô Diệp và nữ giám đốc tiền sảnh xinh đẹp Thẩm Tích Phàm. Bề ngoài, Thẩm Tích Phàm có cuộc sống khiến nhiều người ao ước: sự nghiệp ổn định, nhan sắc nổi bật và mối tình lâu năm sắp tiến tới hôn nhân với bạn trai xuất thân danh giá.

Thế nhưng phía sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một mối quan hệ ngột ngạt, nơi cô phải chịu đựng sự lạnh nhạt và gia trưởng từ người yêu. Áp lực tinh thần kéo dài khiến Thẩm Tích Phàm mắc chứng mất ngủ, và cũng chính trong quá trình điều trị, cô gặp được Hà Tô Diệp - người đàn ông dịu dàng, tinh tế, mang đến cho cô cảm giác an yên hiếm có. Từ những lần tình cờ gặp gỡ nơi phòng khám cho đến cuộc sống chung khu, tình yêu giữa hai người dần nảy nở một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

3. Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta

Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Nhĩ Đông Thố Tử, bộ phim tái hiện chuyện tình kéo dài từ tuổi học trò đến khi trưởng thành của Từ Chi và Trần Lộ Chu. Hai con người với xuất phát điểm và tính cách trái ngược – một Từ Chi trầm lặng, kiên cường và một Trần Lộ Chu bất cần, nổi loạn lại bị cuốn vào nhau như định mệnh.

Những rung động đầu đời trong sáng xen lẫn tổn thương, hiểu lầm và chia xa khiến câu chuyện vừa ngọt ngào vừa day dứt. Bộ phim không chỉ ghi điểm nhờ nội dung thanh xuân cảm xúc mà còn bởi sự góp mặt của Lưu Hạo Tồn và Vương An Vũ – cặp đôi trẻ sở hữu ngoại hình nổi bật cùng diễn xuất ngày càng được công nhận.

4. Khom Lưng

Khom Lưng đưa khán giả đến với thế giới cổ trang, nơi tình yêu và quyền lực đan xen. Tống Tổ Nhi vào vai nàng tiểu thư thông minh, lanh lợi, còn Lưu Vũ Ninh hóa thân thành người anh hùng trầm mặc giữa thời loạn thế.

Mối quan hệ “cưới trước yêu sau” của họ được xây dựng trên nền tảng mâu thuẫn gia tộc và những âm mưu triều chính, tạo nên chuỗi tương tác căng thẳng nhưng không kém phần ngọt ngào. Chemistry bùng nổ của cặp đôi chính chính là điểm sáng giúp bộ phim ghi dấu ấn mạnh mẽ.

5. Xứng Đáng Để Yêu

Bộ phim là bản tình ca vừa lãng mạn vừa hiện thực về tình yêu của thế hệ 8x nơi Bắc Kinh. Chu Thủy - chàng trai tài hoa, và Đại Cát - cô gái nghĩa khí, yêu nhau trong những năm tháng nghèo khó nhưng tràn đầy nhiệt huyết.

Từ những niềm vui giản dị như chia đôi phần ăn nhanh cho đến lời hẹn ước non nớt của tuổi trẻ, tình yêu của họ dần bị thử thách bởi áp lực mưu sinh và thời gian. Mười tám năm sau, câu chuyện ấy được cặp đôi thế hệ 10x vô tình phát hiện, khơi gợi lại câu hỏi quen thuộc: liệu tình yêu có xứng đáng để đánh đổi cả tuổi xuân?

6. Trò Chơi Tình Ái

Trò Chơi Tình Ái mở ra cuộc đối đầu căng thẳng giữa Hứa Nặc - thiên kim tập đoàn Viễn Phi - và Thẩm Gia Hòa, người anh trai nuôi từng sống nhờ trong gia đình cô. Sau khi du học trở về, Hứa Nặc bàng hoàng phát hiện gia đình tan vỡ, mẹ bị đuổi khỏi nhà, còn quyền thừa kế sắp rơi vào tay Thẩm Gia Hòa.

Không chấp nhận thất bại, Hứa Nặc quyết định bước vào một ván cược nguy hiểm, dùng tình yêu làm mồi nhử, kéo Thẩm Gia Hòa vào “trò chơi tình ái” đầy mưu mô. Từ đây, ranh giới giữa yêu và hận dần trở nên mờ nhạt.

7. Khó Dỗ Dành

Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Trúc Dĩ, Khó Dỗ Dành tập trung vào mối tình nhiều trắc trở của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Từng bị từ chối khi còn đi học, Tang Diên gặp lại Ôn Dĩ Phàm sau nhiều năm và bất ngờ trở thành bạn cùng nhà.

Những tình huống dở khóc dở cười trong quá trình sống chung dần kéo hai người xích lại gần nhau. Không chỉ gây sốt tại Trung Quốc, bộ phim còn đạt thành tích ấn tượng trên Netflix toàn cầu, liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng và trở thành hiện tượng mạng xã hội với hàng nghìn chủ đề thảo luận.

8. Lự Kính

Là kịch bản gốc hiếm hoi của dòng phim ngôn tình hiện đại, Lự Kính tạo được tiếng vang lớn với điểm Douban 7.3 cùng lượng đánh giá khổng lồ. Phim xoay quanh Tô Tranh Tranh - cô gái bình thường bất ngờ sở hữu “Vòng tay bộ lọc”, cho phép cô biến thành nhiều thân phận khác nhau.

Mỗi lần thay đổi diện mạo là một trải nghiệm mới, nhưng cũng kéo theo hàng loạt rắc rối không ngờ. Sự kết hợp giữa yếu tố tình cảm, khoa học viễn tưởng và hài hước đã giúp bộ phim trở thành điểm sáng của năm 2025, thậm chí được vinh danh trong danh sách tác phẩm xuất sắc quý I.

9. Tại Sao Anh Ấy Vẫn Độc Thân

Bộ phim mang màu sắc hài - lãng mạn, xoay quanh Du Du - người đàn ông thành đạt, tử tế nhưng mắc chứng OCD. Dù “điểm mười cho chất lượng”, anh vẫn mãi độc thân, trở thành đề tài trêu chọc của gia đình và bạn bè.

Cuộc sống của Du Du chỉ thực sự xáo trộn khi anh gặp Cố Diệp Gia - người phụ nữ thông minh, độc lập và vô cùng quyến rũ. Những tình huống hài hước, vụng về nhưng chân thành giữa hai người khiến khán giả vừa cười vừa đồng cảm.

10. Thư Kích Hồ Điệp

Thư Kích Hồ Điệp kể câu chuyện tình cảm đầy nhạy cảm giữa Sầm Quan - người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân - và Lý Vụ, chàng trai trẻ từng được cô giúp đỡ. Nhiều năm sau khi rời xa, Lý Vụ trở lại với thân phận mới, mang theo tình cảm chưa từng phai nhạt dành cho Sầm Quan.

Không chỉ gây chú ý bởi nội dung, bộ phim còn khiến khán giả “đẩy thuyền” nhiệt tình nhờ phản ứng hóa học bùng nổ của Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ, từ trên màn ảnh đến cả những khoảnh khắc hậu trường ngọt ngào ngoài đời.