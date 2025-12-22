Kiêu Dương Tự Ngã (Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ), bộ phim tình cảm đô thị được mong đợi nhất nhì dịp cuối năm 2025, đã chính thức lên sóng vào ngày 22/12. Bộ phim có sự góp mặt của Triệu Kim Mạch và Tống Uy Long, hai ngôi sao trẻ đang có lượng fan đông đảo và sức hút mạnh trên mạng xã hội. Kiêu Dương Tự Ngã được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cố Mạn, vốn đã là tác phẩm được yêu thích trong cộng đồng độc giả ngôn tình, khiến truyền thông và khán giả liên tục “đặt gạch” theo dõi ngay từ khi công bố dàn cast và trailer đầu tiên.

Ngay khi 5 tập đầu lên sóng, Kiêu Dương Tự Ngã đã chứng tỏ sức hút không phải dạng vừa khi liên tục phá các mốc nhiệt độ trên nền tảng Tencent Video: từ 20.000, 21.000 đến 22.000 điểm nhiệt - một thành tích giúp phim sớm gia nhập hàng những tác phẩm đại nhiệt trên Tencent. Những chỉ số như vậy thể hiện rõ độ quan tâm và thảo luận rất cao từ khán giả, đặc biệt trong phân khúc phim ngôn tình lãng mạn hiện đại. Trước khi khởi chiếu, dự án truyền hình này đã nhận được 3 triệu lượt đặt trước, một con số khá ấn tượng.

Kiêu Dương Tự Ngã xoay quanh hành trình trưởng thành và yêu lại từ đầu của Nhiếp Hi Quang và Lâm Dục Sâm. Từ những năm tháng đại học với rung động đơn phương và những bỏ lỡ, cả hai gặp lại nhau khi đã bước vào môi trường công sở, mang theo những thay đổi trong suy nghĩ và vị thế sống. Nhiếp Hi Quang từ một cô gái trẻ giàu nhiệt huyết dần học cách đứng vững bằng năng lực của chính mình, trong khi Lâm Dục Sâm, sau biến cố lớn trong quá khứ, trở nên trầm lặng và khép kín hơn.

Ở Kiêu Dương Tự Ngã, Triệu Kim Mạch đảm nhận vai Nhiếp Hi Quang, một cô gái thông minh, độc lập và mang năng lượng tích cực. Nhân vật của Triệu Kim Mạch trải dài từ giai đoạn sinh viên đến khi bước vào môi trường công sở, đại diện cho hình ảnh người trẻ trưởng thành qua va vấp, sự thất vọng và quãng thời chữa lành. Khác với nhiều nữ chính ngôn tình thường bị “đóng khung” trong sự yếu đuối, Nhiếp Hi Quang được xây dựng với nội tâm vững vàng, biết yêu hết mình nhưng cũng đủ lý trí để không đánh mất bản thân.

Về mặt hình ảnh, Triệu Kim Mạch được đánh giá là vượt kỳ vọng so với nguyên tác. Nữ diễn viên sở hữu đường nét thanh tú, khí chất trong trẻo, phù hợp với hình tượng “ánh dương” mà tác phẩm hướng tới. Từ tạo hình sinh viên giản dị đến phong cách công sở trưởng thành, Triệu Kim Mạch đều toát ra cảm giác tự nhiên, không gồng, giúp nhân vật dễ tạo thiện cảm ngay từ những tập đầu.

Trong khi đó, Tống Uy Long vào vai Lâm Dục Sâm, một nhân vật điềm tĩnh, kín kẽ. Xuất thân là bác sĩ phẫu thuật, sau biến cố lớn trong đời, Lâm Dục Sâm rẽ sang con đường kinh doanh và trở thành một phó chủ tịch lạnh lùng, ít nói nhưng quyết đoán. Nhân vật này không phải kiểu nam chính “bá đạo ngôn tình” một chiều, mà là người đàn ông từng tổn thương, chọn cách che giấu cảm xúc bằng vẻ ngoài lý trí và nguyên tắc.

Xét về visual, Tống Uy Long tiếp tục là điểm cộng lớn của bộ phim. Ngoại hình cao ráo, gương mặt sắc nét cùng phong thái trầm ổn giúp anh gần như “đóng khung chuẩn” cho hình tượng nam chính ngôn tình hiện đại. Các tạo hình đơn giản nhưng gọn gàng càng làm nổi bật khí chất trưởng thành của nhân vật, khiến nhiều khán giả nhận xét đây là một trong những vai diễn có ngoại hình phù hợp nhất của Tống Uy Long trong những năm gần đây.

Sự kết hợp giữa Triệu Kim Mạch và Tống Uy Long tạo nên sự cân bằng vừa phải: một người ấm áp, giàu sức sống; một người điềm đạm, kiệm lời. Chính nét tương phản này giúp mạch cảm xúc của Kiêu Dương Tự Ngã diễn ra nhẹ nhàng nhưng dễ theo dõi, 2 nhân vật chính visual lẫn chemistry đều ổn áp.