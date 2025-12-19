Lâu rồi dân tình mới có dịp bàn tán tưng bừng về một bộ phim Hoa ngữ như Song Quỹ thế này. Mới lên sóng được vài ngày, từng tình tiết, cảnh quay đều trở thành chủ đề hot rần rần từ MXH Trung sang tới Việt Nam. Trung tâm của mọi rắc rối Song Quỹ gặp phải gọi tên nữ chính Ngu Thư Hân. Từ thỏi nam châm hút truyền thông, Ngu Thư Hân giờ lại là “cái gai” trong mắt nhiều khán giả vì khả năng diễn xuất khó hiểu và nhiều phân đoạn "chướng mắt".

Song Quỹ là bộ phim gây tranh cãi nhất showbiz Trung gần đây

1 phân cảnh mới đây khiến netizen “rùng mình” là khi Ngu Thư Hân ngồi lên người Hà Dữ, có hành động nhạy cảm với đối phương. Chỉ thoáng qua vài giây nhưng động tác khẽ khàng đó bị cho là quá thô thiển và thiếu chừng mực. Dấu chấm hỏi lớn nhất là: Điều gì đã xui khiến biên kịch viết nên phân đoạn này, và NSX vẫn vô tư cho lên sóng.

Chỉ thoáng qua vài giây nhưng động tác khẽ khàng đó bị cho là quá thô thiển và thiếu chừng mực

Một số bình luận của netizen: - Ý là nhìn cứ thấy tục tục kiểu gì ý. - Biên kịch dám viết, diễn viên dám diễn, đạo diễn dám quay. - Phục đôi này 10 thì phục nhà phát hành 100. - Cái tay hư cái tay hư. 23 tuổi xem mà ngại giùm. - 2 hàng lông mày của tui skinship nhau khi thấy cảnh này. - Thô thiển nhất cái vũ trụ phim Hoa ngữ.

Đây không phải trường hợp gây tranh cãi đầu tiên trong Song Quỹ. Chỉ mới 2 hôm trước, dân mạng “tán loạn” trước phân cảnh 18+ giữa Ngu Thư Hân và Hà Dữ. Cặp đôi mời gọi nhau rồi âu yếm trong phòng tắm, khiến tấm lưng trần của mỹ nhân sinh năm 1995 in hằn lên cửa kính. Hình ảnh này bị đánh giá là phản cảm, quá đà và gợi dục.

Cảnh nóng gây sốc giữa Ngu Thư Hân và Hà Dữ

Một phân đoạn khác cũng gây chú ý khi Ngu Thư Hân và Hà Dữ ở chung phòng riêng, với nhiều tương tác khá táo bạo. Nam chính xuất hiện trong trạng thái không mặc áo, còn nữ chính diện áo ngủ mỏng. Ban đầu, cô vẫn giữ thái độ dè dặt, nhưng sau đó Hà Dữ chủ động tiến lại gần và ôm lấy đối phương. Cả hai tạo nên những khoảnh khắc khiến người xem phải “né mắt”, thậm chí khi mẹ nam chính trở về, họ vẫn lén tiếp tục qua lại sau cánh cửa đã khép kín.

Thực tế, những cảnh thân mật hay khoảnh khắc va chạm da thịt không còn là điều xa lạ với thị trường phim ảnh Trung Quốc, thậm chí xuất hiện ngày một nhiều trong các dự án ngôn tình hiện đại. Vấn đề của Song Quỹ không nằm ở việc có cảnh nóng, mà ở cách những phân đoạn này được đặt vào bối cảnh câu chuyện 13+ một cách thiếu tiết chế, dễ gây cảm giác phô phang và phản cảm, khiến khán giả khó chấp nhận dù chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn.