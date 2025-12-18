Ngày 12/12, đài tvN đã chính thức tung ra teaser cho chương trình đặc biệt kỷ niệm 10 năm Reply 1988. Ngay khi đoạn clip được công bố, sự chú ý của khán giả nhanh chóng đổ dồn vào Ryu Jun Yeol - lần xuất hiện hiếm hoi của nam diễn viên sau những ồn ào xoay quanh đời tư với Hyeri và Han So Hee.

Trong đoạn teaser dài hơn 6 phút, dàn cast chia ra thành các nhóm nhỏ, thực hiện ghi hình ở nhiều địa điểm khác nhau. Ryu Jun Yeol chỉ xuất hiện thoáng qua với thời lượng khá khiêm tốn. Anh góp mặt trong một vài khung hình cùng Ra Mi Ran, Kim Sung Kyun, Ahn Jae Hong và Lee Min Ji, nhưng lại không thấy xuất hiện trong những cảnh quay đông đủ dàn cast Reply 1988 quây quần ăn uống, trò chuyện hay chụp ảnh kỷ niệm. Xuyên suốt hành trình du lịch của ekip, nam dễn viên hoàn toàn vắng mặt.

Nam diễn viên chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài giây

Anh chàng vắng mặt hoàn toàn trong chuyến du lịch với đoàn Reply 1988

Đáng chú ý, trong bộ phim gốc, Ryu Jun Yeol cùng Ra Mi Ran, Kim Sung Kyun và Ahn Jae Hong từng vào vai các thành viên của một gia đình, tạo nên những khoảnh khắc gắn bó khó quên với khán giả.

Anh chàng không góp mặt vào bức ảnh tập thể

Ngay sau khi phát sóng, nhiều netizen tin rằng anh chàng cố tình tránh mặt với tình cũ Hyeri, tránh để mọi chuyện và bầu không khí trở nên khó xử. Cũng có ý kiến khẳng định Ryu Jun Yeol bị tổ quay cắt sóng, giảm bớt thời lượng do bế bối tình cảm gần 2 năm trước.

Sau gần 1 tuần ra phát sóng đoạn teaser, 2 diễn viên Lee Dong Hwi và Go Kyung Pyo đã xuất hiện trong một video trên YouTube cùng PD Na Young Seok, nơi cả ba cùng ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ xoay quanh bộ phim đình đám Reply 1988 và chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị.

Nam diễn viên vẫn có mặt tại buổi kỷ niệm 10 năm của Reply 1988 như một cách thể hiện sự trân trọng đối với bộ phim và các đồng nghiệp đã gắn bó cùng mình

Trong chương trình, PD Na Young Seok tiết lộ rằng để kỷ niệm 10 năm phát sóng của Reply 1988, dàn diễn viên đã cùng nhau thực hiện một chuyến đi 2 ngày 1 đêm. Ông cho biết: “Các thành viên của gia đình Ssangmun-dong đều có mặt đông đủ, không thiếu một ai”, đồng thời nói thêm: “Riêng Ryu Jun Yeol vì có lịch quay trong ngày hôm đó nên chỉ tranh thủ ghé qua vào buổi sáng rồi phải rời đi”.

Điều này đồng nghĩa với việc Ryu Jun Yeol không thể tham gia trọn vẹn chuyến đi do lịch trình bận rộn, nhưng anh vẫn dành thời gian xuất hiện trong sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt này. Qua đó, thông tin này cũng làm rõ rằng nam diễn viên không hề cố tình né tránh buổi họp mặt, trái với những đồn đoán trước đó. Nam diễn viên vẫn có mặt tại buổi kỷ niệm 10 năm của Reply 1988 như một cách thể hiện sự trân trọng đối với bộ phim và các đồng nghiệp đã gắn bó cùng mình.

Trước đây, Ryu Jun Yeol và Hyeri nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong Reply 1988, công khai hẹn hò suốt khoảng 7 năm trước khi xác nhận chia tay vào năm 2023. Đến năm 2024, khi xuất hiện tin đồn Ryu Jun Yeol hẹn hò với Han So Hee, dòng bình luận “Thú vị” của Hyeri trên mạng xã hội đã khiến dư luận xôn xao.