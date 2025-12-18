Sau thành công của Đèn Âm Hồn với doanh thu hơn 100 tỷ đồng, Hoàng Nam tiếp tục tung ra Thế Hệ Kỳ Tích chỉ sau khoảng 8 tháng. Tuy nhiên, bộ phim lần này thất bại ê chề, kiếm chưa đến 1 tỷ đồng sau nhiều ngày ra rạp, lọt top những tác phẩm có doanh thu tệ nhất năm 2025.

Điều đáng nói là Hoàng Nam vẫn dùng những chiêu trò truyền thông giống với Đèn Âm Hồn, như công bố kinh phí “khủng” lên đến 26 tỷ đồng và than rằng trong túi chỉ còn 23 triệu đồng sau khi làm phim, mời hàng loạt TikToker, YouTuber xuất hiện hay tặng quà cho ai ra rạp xem rồi khen phim trên mạng xã hội. Nhưng thay vì được yêu thương, Hoàng Nam lại vấp phải vô vàn chỉ trích và làn sóng tẩy chay nặng khiến anh phải tuyên bố quay về làm YouTube.

Các chiêu trò tặng quà, mời YouTuber, TikToker đóng phim không còn tác dụng

Giống với Đèn Âm Hồn, Hoàng Nam mời rất nhiều TikToker và YouTuber vào các vai phụ, khách mời trong Thế Hệ Kỳ Tích để kéo lượng fan của họ ra rạp. Trong khi đó, dàn diễn viên chính lại là những cái tên xa lạ, khả năng nhập vai, biểu cảm không tốt. Trên thực tế, điều khán giả thực sự quan tâm là chất lượng diễn xuất của bộ phim, chứ không phải có bao nhiêu người nổi tiếng tham gia. Việc chọn một số TikToker, YouTuber có lượng theo dõi lớn đóng các vai nhỏ chỉ để giúp cho khâu quảng bá thêm hoành tráng. Một bộ phim điện ảnh vẫn cần các diễn viên thực thụ.

Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt chia sẻ: “Theo tôi thì về góc độ Marketing, việc đạo diễn chọn các TikToker và YouTuber là mong muốn cho bộ phim được khán giả biết đến hơn. Tuy nhiên, về góc độ điện ảnh thì phim thiếu những cái tên diễn viên để khán giả nhìn nhận về chất lượng diễn xuất. Một bộ phim điện ảnh vẫn cần những gương mặt nổi tiếng gắn với diễn xuất. Do đó mà nhìn dàn diễn viên của Thế Hệ Kỳ Tích thì tôi chưa thấy cái tên nào đủ để neo khán giả, nhất là các khán giả trẻ ra rạp”.

Các chuyên gia còn chỉ ra rằng chính kịch bản, ý tưởng phim thiếu thu hút là yếu tố then chốt khiến Thế Hệ Kỳ Tích thất bại. Bộ phim làm về sự vượt khó của giới trẻ nhưng lại xa rời thực tế, tô hồng quá mức mọi thứ và đầy lỗ hỏng. Nhà phê bình Lucas Luân Nguyễn cho hay: “Theo tôi thì làm phim điều tiên quyết phải nghĩ đến đó là câu chuyện, là kịch bản, là chất lượng bộ phim. Những điều khác chỉ là việc thể hiện câu chuyện và kể sao cho hay. Nếu một phim đã có chất lượng chưa tốt thì diễn viên có là sao hạng A, hay các nhà sáng tạo nội dung hot cũng không thể bù đắp được”.

Không chỉ cho TikToker, YouTuber xuất hiện tràn ngập, Hoàng Nam còn dùng lại chiêu trò cũ là tổ chức các chương trình tặng xe máy điện, tặng iPhone, trước đó là vàng để khuyến khích người xem ra rạp. Song, chúng dễ biến thành con dao hai lưỡi, không chỉ gây ảnh hưởng cho riêng bộ phim mà còn cả ngành điện ảnh. Các chuyên gia nhận định việc tặng quà sẽ khiến người xem mang tâm lý “có quà mới ra rạp” giống như các sàn thương mại điện tử. Lâu dần, các nhà sản xuất sẽ biến thành màn “chạy đua vũ trang” xem ai tặng quà lớn hơn, khiến người xem không còn chú ý đến chất lượng phim nữa.

Chuyên gia truyền thông Vũ Trung Hiệp phân tích: “Theo tôi có hai thứ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến phim. Một là công chúng có thể nghĩ rằng phim làm sao mà phải dùng đến chiêu tặng quà khủng như vậy để kéo khách (ý là phim dở quá chăng). Khán giả yêu phim nghệ thuật, yêu điện ảnh thực lực họ sẽ không thích những cách quảng bá phim ồn ào, họ dị ứng với những gì bị xem là chiêu trò. Hai là sẽ hình thành thói quen ‘có quà mới ra rạp’ như kiểu các nhãn hàng trên sàn Thương mại Điện tử, cứ phải giảm giá sập sàn mới ra đơn, hết khuyến mãi là lại lỗ. Điều này có thể gây hại cho cả nền công nghiệp điện ảnh Việt chứ không chỉ bộ phim nếu chẳng may có thêm một vài nhà sản xuất khác cũng ‘vung tiền’ chạy đua vũ trang về tặng quà cho khán giả. Khi đó, không biết công chúng đi thưởng thức phim hay đi giành quà tặng nữa”.

Việc Hoàng Nam than chỉ còn 23 triệu trong túi trong khi công bố tặng rất nhiều món quà cho khán giả cũng dễ gây phản cảm.“Tôi cũng phải nói thêm rằng: nếu đạo diễn, nhà sản xuất tặng quà với sự tri ân khán giả chân thành và không coi đó như một sự mặc cả, ràng buộc kiểu ‘bạn nhận quà rồi, bạn phải mua vé’ thì mọi thứ đều là vui vẻ và tốt cho tất cả. Còn, một khi đã coi đó như một sự trao đổi có điều kiện và đặc biệt là tặng rồi xong than nghèo thì nó cũng kỳ. ‘Của cho không bằng cách cho’. Tôi tin và mong là, dù tặng gì, trị giá thế nào thì tấm chân tình và sự trân trọng sẽ luôn được đặt lên hàng đầu. Công nghiệp điện ảnh, công nghiệp văn hoá thì không thể thiếu marketing, truyền thông, không thể không có lợi nhuận, nhưng đừng vật chất hoá nghệ thuật mà hãy để vật chất giúp nghệ thuật thăng hoa, chạm tới trái tim công chúng”, Vũ Trung Hiệp nói thêm.

Khi phim dở, lời cầu cứu sẽ gây phản cảm

Với doanh thu bết bát trong ngày đầu công chiếu, Hoàng Nam thừa nhận Thế Hệ Kỳ Tích thất bại phòng vé và cầu cứu khán giả vì anh không muốn lâm cảnh nợ nần. Nam YouTuber còn kêu gọi mọi người xem phim để góp ý. Tuy nhiên, khán giả lại xem đây là một chiêu trò khác của Hoàng Nam và lên tiếng chỉ trích. Nhà phê bình Lucas Luân Nguyễn nhận định: “Về khán giả, việc cầu cứu sẽ tạo ra cảm giác phản cảm, vì cuối cùng thì làm phim vẫn là một dạng kinh doanh. Việc kêu gọi người tiêu dùng giải cứu sản phẩm, mà sản phẩm chưa tốt và chưa thuyết phục người dùng, sẽ dẫn đến hệ quả bị tẩy chay”.

Trước Thế Hệ Kỳ Tích, Quán Kỳ Nam cũng từng cầu cứu khán giả nhưng lại được ủng hộ. Lý do thực sự nằm ở chất lượng của hai bộ phim hoàn toàn khác nhau. Trong khi tác phẩm của Leon Quang Lê mang yếu tố nghệ thuật cao thì Thế Hệ Kỳ Tích lại có một cốt truyện chắp vá, phi lý. Chuyên gia truyền thông Vũ Trung Hiệp cho rằng, việc kêu cứu nếu theo kiểu của Quán Kỳ Nam, tức kêu gọi công chúng hãy giữ một tác phẩm điện ảnh đẹp ở lại rạp lâu hơn sẽ dễ được đồng cảm, ủng hộ. Còn cầu cứu chỉ vì doanh thu thấp thì sẽ khó hiệu quả, và nếu ai đó cho rằng bộ phim không hay, không xứng đáng được giải cứu thì còn gây phản cảm hơn.

Các chuyên gia cũng chỉ ra việc Hoàng Nam một năm ra mắt đến hai phim là quá vội vàng và ảnh hưởng tới chất lượng tác phẩm. Trước đây, nhiều đạo diễn ra mắt phim cách nhau đều đặn mỗi năm đã bị khán giả đặt dấu hỏi về chất lượng. Bởi lẽ, một tác phẩm điện ảnh cần nhiều thời gian thai nghén kịch bản, tiền kỳ, chọn diễn viên và ghi hình, hậu kỳ. Quá trình này có thể kéo dài vài năm. Đặc biệt, nhiều đạo diễn chăm chút kịch bản đến mức riêng việc có một câu chuyện ưng ý đã kéo dài 2-3 năm.

“Theo tôi, Hoàng Nam hơi vội vàng với Thế Hệ Kỳ Tích. Tôi tin rằng không đạo diễn nào muốn làm ra sản phẩm dở vì số tiền bỏ ra rất lớn. Nhưng việc ra hai phim trong một năm là quá vội vàng. Một số đạo diễn khác mỗi năm ra một phim còn bị nghi ngờ về chất lượng dù họ là ‘cây đa cây đề’ trong ngành. Còn Hoàng Nam là một tay ngang mà lại ra hai phim trong một năm thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng để chất lượng. Công bằng mà nói, Thế Hệ Kỳ Tích có nhiều thông điệp hay về giới trẻ, về sự vươn lên vượt nghịch cảnh. Tuy nhiên, rõ ràng chất lượng kịch bản hay logic có vấn đề lớn. Ngay cả việc đổi tên phim cũng có vấn đề nên rõ ràng Hoàng Nam đã quá vội vàng”, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt chia sẻ.

Nhìn chung, thất bại của Thế Hệ Kỳ Tích là do một chuỗi sai lầm của Hoàng Nam. Anh đã quá tự tin và vội vàng sau Đèn Âm Hồn và nghĩ rằng danh tiếng, chiêu trò của mình có thể lôi kéo khán giả ra rạp. Nam YouTuber thực hiện ngay bộ phim tiếp theo trong tình trạng gấp rút mà không đầu tư một kịch bản chỉn chu hay chọn dàn diễn viên kỹ lưỡng. Tới khi ra rạp, Hoàng Nam tiếp tục dùng các chiêu trò quảng bá cũ nhưng người xem đã quá chán ngán những gì anh làm. Thất bại là điều hiển nhiên.