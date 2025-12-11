Dù đến tận ngày 12/12 mới chính thức công chiếu nhưng phim Thế Hệ Kỳ Tích của đạo diễn Hoàng Nam đang trở thành đề tài gây xôn xao trên mạng xã hội, đặc biệt sau buổi chiếu sớm. Dự án thuộc đề tài thiếu niên phấn đấu nhận về nhiều đánh giá không mấy tích cực, thậm chí gây phẫn nộ diện rộng.

Trên mạng xã hội, không ít cư dân mạng dành lời chê bài cho Thế Hệ Kỳ Tích, thậm chí so sánh với một "thảm họa" là Kính Vạn Hoa bản điện ảnh, nhưng còn tồi tệ hơn. Một khán giả cho biết "Kính Vạn Hoa còn có một chút yếu tố tuổi thơ để níu kèo, còn phim này thì thua". Trong đó, những điểm trừ được cư dân mạng chỉ ra về Thế Hệ Kỳ Tích về cốt truyện có nhiều điểm phi lý, lồng ghép quá nhiều quảng cáo, yếu tố tuyên truyền cảm hứng thì gượng gạo, thậm chí còn bị cho là lỗi thời hơn cả phim của 10 năm trước.

"Ai xem đến cuối mới đúng là kỳ tích", một khán giả nhận định sau khi xem phim tại suất chiếu sớm đặc biệt.



Phim nhận nhiều đánh giá chê bai từ khán giả xem suất chiếu sớm.

Trước đó, Thế Hệ Kỳ Tích có tên Bà Đừng Buồn Con, gây chú ý với NSND Thanh Hoa và Bờm - con trai NSND Trần Lực trong vai bà cháu. Bộ phim khai thác câu chuyện nhóm bạn trẻ thiết kế một tựa game thuần Việt, hy vọng được người Việt đón nhận đông đảo. Dù mang tính chất truyền cảm hứng tuổi trẻ nhưng phim lại gây nên nhiều tranh cãi ở khâu truyền thông, từ đó nhận về bão phẫn nộ. Đặc biệt, một bài đăng có câu "nếu 100 triệu người dân Việt Nam cùng cố gắng thì đất nước của chúng ta chắc chắn lập nên kỳ tích" khiến ai nấy ngán ngẩm, bị nhận xét là xáo rỗng và xa rời thực tế.

Phim nhận bão phẫn nộ khắp cõi mạng.

Hiện tại phim đã có những suất chiếu sớm đầu tiên nhưng tình hình doanh thu không khả quan. Nhiều khán giả dự đoán tác phẩm mới của Hoàng Nam - người từng đạt thành công trăm tỷ với Đèn Âm Hồn - sẽ khó có thể cạnh tranh với các bom tấn cuối năm, đặc biệt khi Avatar: Fire and Ash sắp đổ bộ.

Doanh thu thấp thảm của phim dù đang có số suất chiếu ngang với Now You See Me 3 hay 96 Phút Sinh Tử.

Thế Hệ Kỳ Tích chính thức công chiếu từ ngày 12/12/2025.



