Nếu phải chọn một gương mặt từng “đóng khung” chuẩn mực nhan sắc của cả Trung Quốc trong suốt nhiều năm liền, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chắc chắn là Phạm Băng Băng. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói vui: một mình Phạm Băng Băng đã khiến cả vạn cô gái châu Á đi gọt cằm V-line. Quả thật, thời điểm nhan sắc Phạm Gia ở đỉnh cao, chiếc cằm thon gọn, sắc nét của cô đã trở thành “kim chỉ nam” cho hàng loạt xu hướng thẩm mỹ, kéo dài suốt nhiều năm trời và đến nay vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Phạm Băng Băng được xem là huyền thoại đại diện cho vẻ đẹp Á Đông không chỉ vì đường nét hoàn hảo, mà bởi sự cân bằng hiếm có giữa gương mặt, vóc dáng, khí chất. Cô không đơn thuần đẹp theo kiểu một giai đoạn hay một trend nhất thời, mà là kiểu đẹp đủ sức định hình gu thẩm mỹ của cả một thế hệ. Dáng người quyến rũ, làn da trắng sứ, thần thái sang trọng cùng gương mặt không góc chết khiến Phạm Băng Băng xuất hiện ở đâu cũng toát ra cảm giác “đại hoa” rất rõ ràng.

Từng có không ít lời dè bỉu gọi cô là “bình hoa di động”, nhưng trớ trêu thay, chính loạt giải thưởng và dấu ấn sự nghiệp lại liên tục chứng minh điều ngược lại. Phạm Băng Băng có thể vấp ngã, có thể biến mất một thời gian khỏi ánh đèn sân khấu, nhưng “vương miện nhan sắc” của cô thì chưa từng rơi. Ở thời kỳ hoàng kim, cô chính là hình mẫu mà showbiz Hoa ngữ khó có người thay thế.

Người ta thường nói Lưu Diệc Phi có cả tá “bản sao”, nhưng bản nhái của Phạm Băng Băng thì phải đếm đến hàng trăm. Tuy nhiên, điều khiến Phạm Gia khác biệt nằm ở cấu trúc xương mặt hiếm hoi: dù gầy hay tăng cân, gương mặt cô vẫn giữ được độ hài hòa như một quả trứng hoàn hảo. Không bị cảm giác “mặt rắn” thường thấy ở các ca phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, cũng không bị phì nở mất kiểm soát theo thời gian. Nếu buộc phải chỉ ra một khuyết điểm, có lẽ là phần trán hơi ngắn so với hai phần còn lại, nhưng đổi lại là đôi mắt sắc sảo, ánh nhìn sáng và thông minh, đủ để tổng thể vẫn đạt độ cân bằng gần như tuyệt đối.

Chính vì vậy, không khó hiểu khi suốt một thời gian dài, các ca thẩm mỹ “theo form Phạm Băng Băng” nở rộ khắp Trung Quốc và nhiều nước châu Á. Visual của cô đi qua hết lớp xu hướng này đến xu hướng khác, nhưng vẫn on top, vẫn không hề lỗi thời, vẫn khiến người ta phải ngước nhìn.

Nhắc đến nhan sắc Phạm Băng Băng mà bỏ qua Võ Mỵ Nương truyền kỳ thì quả là thiếu sót. Có một cảnh nhân vật phải xuất gia làm ni cô, cạo trọc đầu - tạo hình mà với nhiều mỹ nhân là “án tử” nhan sắc nhưng Phạm Băng Băng lại đẹp theo cách khiến khán giả chỉ biết lặng người. Không tóc, không son phấn cầu kỳ, gương mặt ấy vẫn sang, vẫn nổi bật, vẫn “out trình” toàn bộ khung hình. Đó là lúc người ta nhận ra: có những nhan sắc, dù cố dìm thế nào cũng không thể chìm.

Gương mặt của Phạm Băng Băng không chỉ là một gương mặt đẹp. Nó từng là chuẩn mực, là biểu tượng, là thứ đã định hình thẩm mỹ của cả một quốc gia suốt nhiều năm liền. Phạm Băng Băng chính là minh chứng sống cho khái niệm: nhan sắc huyền thoại thì không cần thời đại chống lưng.

Bình luận của netizen: - Nhan sắc chưa bao giờ tranh cãi, mặc bao tải vẫn cứ là đẹp. - Đẹp thì có rất nhiều người đẹp nhưng vừa đẹp vừa sang vừa khí chất như này chỉ có một - Gương mặt nữ chính đẹp tuyệt sắc mà tôi tưởng tượng khi đọc truyện - Xem phim của cổ là mãi ngắm cổ thôi, có cái phim cổ đóng mấy vai sủng phi đồ là tạo hình siêu đẹp, nhìn nó bị thích mắt - Phạm Gia rớt vương miện đã chục năm nay nhưng Cbiz chưa có ai nhặt được - Mỹ nữ dù có để đầu trọc thì vẫn là mỹ nữ mà.



