Từng là biểu tượng gợi cảm hàng đầu của Hollywood, cái tên Megan Fox một thời xuất hiện dày đặc trên mọi mặt báo, từ điện ảnh đến thời trang và văn hóa đại chúng. Thế nhưng sau hơn một thập kỷ kể từ giai đoạn đỉnh cao, nữ diễn viên dần rơi khỏi trung tâm của ngành công nghiệp giải trí, để lại nhiều tranh cãi xoay quanh việc vì sao một ngôi sao sở hữu ngoại hình vượt trội lại không thể duy trì được sức hút lâu dài. Hollywood từng ưu ái Megan Fox bằng mọi mỹ từ dành cho một biểu tượng gợi cảm, nhưng cũng chính nơi này đã quay lưng khi hào quang không còn đủ sức che lấp những giới hạn về năng lực.

Sinh năm 1986, Megan Fox từng là cái tên khiến Hollywood phải chú ý khi được gắn với danh xưng “bom sex”, biểu tượng gợi cảm mới của thế hệ kế cận. Truyền thông ưu ái gọi cô là “mỹ nhân 18+” nhờ vẻ đẹp sắc sảo, ánh mắt cuốn hút, body bốc lửa và phong thái quyến rũ trong từng chuyển động. Năm 2008, Megan Fox được tạp chí FHM bầu chọn là “Người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới”, thậm chí có thời điểm được đặt lên bàn cân so sánh với Angelina Jolie - biểu tượng gợi cảm hàng đầu lúc bấy giờ.

Trước khi nổi tiếng, Megan Fox khởi nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất. Năm 2001, cô xuất hiện trong Holiday in the Sun và tiếp tục đảm nhận nhiều vai phụ trong các dự án điện ảnh - truyền hình khác. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, Megan Fox không tạo được dấu ấn đáng kể, phần lớn vì khả năng diễn xuất bị đánh giá là mờ nhạt. Chỉ đến khi tham gia Transformers, sự nghiệp của cô mới thực sự bước sang trang mới.

Trong Transformers, Megan Fox vào vai Mikaela Banes, người tình của nam chính Sam Witwicky do Shia LaBeouf thủ vai. Hình ảnh cô cúi người sửa xe dưới nắng gắt, khoe vóc dáng nóng bỏng đã nhanh chóng trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, góp phần đưa Megan Fox lên hàng sao hạng A chỉ sau một đêm. Thời điểm đó, cô phủ sóng dày đặc trên mặt báo, đến mức từng xuất hiện làn sóng phản ứng ngược từ cộng đồng mạng với chiến dịch “cấm đăng ảnh Megan Fox” để nhường chỗ cho những gương mặt khác.

Tuy nhiên, đỉnh cao danh tiếng cũng là khởi đầu cho sự trượt dốc nhanh chóng. Mối quan hệ căng thẳng giữa Megan Fox và đạo diễn Michael Bay đã khiến cô đánh mất vai diễn làm nên tên tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận không thích làm việc với Michael Bay, thậm chí gọi ông là “cơn ác mộng trên phim trường”. Phát ngôn này được cho là giọt nước tràn ly khiến Megan Fox bị loại khỏi Transformers - thương hiệu điện ảnh quyền lực bậc nhất lúc bấy giờ.

Sau đó, ê-kíp sản xuất còn công khai chỉ trích thái độ làm việc của Megan Fox, dùng những từ ngữ nặng nề để mô tả tính cách và sự thiếu chuyên nghiệp của cô. Từ một ngôi sao được săn đón, Megan Fox nhanh chóng bị gắn mác “khó hợp tác”, điều tối kỵ tại Hollywood – nơi ngoại hình có thể gây chú ý, nhưng thái độ mới quyết định tuổi thọ sự nghiệp.

Rời khỏi Transformers, Megan Fox tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Jennifer’s Body, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Dictator hay How to Lose Friends and Alienate People. Dù sở hữu ngoại hình nổi bật, phần lớn các tác phẩm này đều không được đánh giá cao về nội dung lẫn diễn xuất. Megan Fox thường xuyên bị đóng khung trong những vai diễn thiên về phô diễn hình thể, ít đất diễn tâm lý. Hệ quả là cô nhận tới 7 đề cử Mâm Xôi Vàng và từng chiến thắng ở hạng mục diễn xuất tệ nhất cho Teenage Mutant Ninja Turtles.

Hiện tại, Megan Fox đã là mẹ của ba con và vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm so với độ tuổi. Dẫu vậy, ngoài những lần xuất hiện với hình ảnh táo bạo hay các câu chuyện tình cảm với MGK, nữ diễn viên chưa có thêm tác phẩm nào đủ sức kéo cô trở lại tâm điểm điện ảnh. Vài năm trở lại đây, Megan Fox góp mặt trong một số dự án điện ảnh như Johnny & Clyde và Expend4bles (2023), Subservience (2024) hay gần nhất là Five Nights at Freddy’s 2 (2025), song các vai diễn này đều không tạo được tiếng vang đáng kể, khiến sự hiện diện của cô trên màn ảnh chủ yếu dừng lại ở mức nhạt nhòa so với thời kỳ đỉnh cao.