Sydney Sweeney hiện là sao nữ trẻ xu hướng và hot nhất nhì Hollywood. Nổi lên nhờ phim 18+ Euphoria, nữ diễn viên trẻ lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và ông lớn giải trí. Khởi đầu là gương mặt mới toanh, chỉ trong vòng 3-4 năm, Sydney phủ sóng mọi mặt trận truyền thông Âu Mỹ. Mọi nhất cử nhất động của cô nàng đều bị dân tình săm soi.

Không phải diễn xuất, cũng không phải chất lượng phim, điều duy nhất khán giả quan tâm chỉ là ngoại hình của mỹ nhân sinh năm 1997. Cô nàng có bộ nhận diện rập khuôn theo đúng tiêu chuẩn cái đẹp có từ thời xa xưa ở Hollywood: tóc vàng, mặt búp bê, thân hình bốc lửa. Sydney được trời sinh cho những ngũ quan ngọt ngào, sắc sảo, nét nào ra nét nấy. Đặc biệt, đôi mắt trũng xuống với 2 màu xanh băng - xanh lá mang đến vẻ mơ màng, ngây thơ khó cưỡng lại.

Hơn thế nữa, body “cháy khét lẹt” của nữ diễn viên gen Z luôn trở thành tâm điểm sự chú ý mỗi khi cô nàng xuất hiện trước công chúng. Sở hữu bộ ngực căng đầy tự nhiên, cùng với lợi thế hình thể săn chắc và vòng 3 tròn trịa, nữ diễn viên thu hút mọi ánh nhìn nhờ đường cong hình chữ S quyến rũ.

Chính vì hội tụ combo “mặt đẹp điên - body ác chiến”, Sydney mang một vẻ đẹp khiến đàn ông chết mê chết mệt còn phụ nữ thì không ít người… ghen tị. Đẹp đến mức đi tới đâu spotlight theo tới đó, đẹp đến mức sự nghiệp của cô đôi khi bị chính ngoại hình “nuốt chửng”. Người đẹp nổi tiếng với nhiều tác phẩm gắn mác phim 18+ này liên tục nhận về những định kiến quen thuộc mà Hollywood dành cho các mỹ nhân quá nóng bỏng: bị gắn mác “não ngắn”, “bom sex thế hệ mới”, hay biểu tượng gợi cảm để đàn ông ngắm nhìn chứ không phải một diễn viên thực lực.

Hình ảnh Sydney dần bị đóng khung trong một khuôn mẫu: tóc vàng, da trắng, vòng nào ra vòng nấy, khiến nhiều khán giả mặc định cô chỉ hợp với những vai sexy, drama trong các bộ phim 18+, không đòi hỏi quá nhiều năng lực diễn xuất. Điều đó vô tình phủ nhận nỗ lực nghề nghiệp của cô. Bởi chỉ cần phim flop, chỉ cần diễn xuất chưa thuyết phục, Sydney lập tức bị quy chụp là “bình hoa di động”, là sản phẩm được Hollywood “nuôi công nghiệp”, tô vẽ bằng PR và thả vào hàng loạt dự án bom tấn để thu hút truyền thông.

Tốc độ nổi tiếng quá nhanh của Sydney cũng khiến dư luận càng khắt khe hơn. Trong mắt một bộ phận khán giả, cô liên tục góp mặt trong các dự án được rót vốn mạnh nhưng lại nhận kết quả thất bại khiến họ tin rằng Hollywood đang cố gắng tạo ra một “ngọc nữ thế hệ mới” theo công thức “gà công nghiệp”.

Sydney vừa đạt “kỷ lục” chẳng mấy ai muốn: 4 phim flop liên tiếp, trong đó 3 phim chiếu rạp đều mở màn với doanh thu đáng báo động. Năm 2025, cô trở thành diễn viên có số lượng phim thất bại nhiều nhất, khiến dư luận càng có cớ mỉa mai rằng Sydney đang được Hollywood o bế quá tay mà bỏ qua vấn đề lớn nhất: diễn xuất chưa đủ độ chín.

Christy - dự án mà Sydney đóng chính và vừa đến tham dự sự kiện quảng bá, chỉ thu về khoảng 1,31 triệu đô trong tuần đầu chiếu. Trước đó, Americana thậm chí còn gây sốc khi mở màn với đúng 500.000 đô, một con số chỉ bằng một suất sneak-show của các phim tầm trung. Eden - ra mắt cùng lúc, khá hơn đôi chút nhưng cũng chỉ đạt 1,05 triệu đô, tiếp tục nằm trong nhóm flop nặng. Mảng streaming cũng không khả quan hơn: Echo Valley - dù có sự góp mặt của Sydney, lại ghi nhận lượt xem thấp đến mức chẳng tạo được chút dư âm nào trên các bảng xếp hạng.