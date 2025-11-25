Ai là người hại Trường Giang?

Tối 24/11, không khí tại TP.HCM trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi buổi họp báo giới thiệu dự án phim Quán Kỳ Nam chính thức diễn ra. Sự kiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của Vbiz như Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến, Trường Giang, Đinh Tiến Đạt, RHYMASTIC, Nguyễn Trần Duy Nhất, Hồng Ánh, Thuận Nguyễn…

Bên cạnh các diễn viên chính và ekip phim, Trường Giang cũng là một gương mặt được công chúng khán giả quan tâm. Nam nghệ sĩ xuất hiện rạng rỡ trong bộ trang phục bảnh bao và nổi bật, với điểm nhấn là áo jacket da đỏ. Là anh lớn trong làng giải trí Việt, Trường Giang thu hút mọi ống kính, song nhan sắc của anh lại gây tranh luận nhất.

Sự xuất hiện của Trường Giang gây chú ý, nhưng lớp trang điểm mới là tâm điểm spotlight

Không hiểu ai makeup cho Trường Giang mà nam nghệ sĩ mặt hoa da phấn thấy rõ. Người hâm mộ bất ngờ khi khuôn mặt Trường Giang dày cộp phấn, khối má và son môi được tô kỹ. Qua ống kính cam thường, Trường Giang hiện lên có phần kém sắc, lộ dấu hiệu tuổi tác do lớp nền quá dày.

Trường Giang bị "kính chiếu yêu" soi ra lớp nền đậm, dày

Trường Giang da mặt dày cộp phấn, son môi tô kỹ khiến nhan sắc giảm sút vài phần

Một bộ phận người xem cho rằng lớp trang điểm đậm có thể xuất phát từ yêu cầu sân khấu và ánh sáng sự kiện, bởi với mật độ hoạt động dày đặc, nghệ sĩ thường cần lớp makeup kỹ để gương mặt lên hình rõ nét. Một ý kiến trêu rằng Trường Giang chắc cãi nhau với chuyên gia trang điểm nên mới bị họ “hoạ mặt” cho lớp makeup “phản chủ” đến vậy.

Dễ thấy dấu hiệu tuổi tác của nam nghệ sĩ bị lỗ rõ hơn qua lớp makeup dày

Cũng có không ít ý kiến bênh vực, cho rằng ánh đèn sự kiện, góc chụp cam thường và mồ hôi dễ khiến lớp makeup bị lộ rõ hơn bình thường, đặc biệt với nghệ sĩ tần suất hoạt động cao như Trường Giang. Dù vậy, phần đông vẫn mong ekip của nam nghệ sĩ sẽ tinh chỉnh lại phong cách makeup, hạn chế lớp nền dày, khối và son.