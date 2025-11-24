Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kiều Minh Tuấn - Liên Bỉnh Phát nổi bật giữa dàn Anh Tài, 1 đại mỹ nhân quá đẹp gây sốc visual

Bạch Khởi - Ảnh: Viết Thanh - Clip: Team sự kiện, Theo Đời sống Pháp luật 21:10 24/11/2025
Buổi họp báo ra mắt dự án Quán Kỳ Nam thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Tối ngày 24/11, buổi họp báo ra mắt dự án phim Quán Kỳ Nam đã chính thức sáng đèn ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Có mặt tại chương trình là dàn sao Vbiz đình đám như Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến, Trường Giang, Đinh Tiến Đạt, RHYMASTIC, Nguyễn Trần Duy Nhất, Hồng Ánh, Thuận Nguyễn, Emma Lê...

Dàn sao hot của Vbiz quy tụ tại thảm đỏ ra mắt Quán Kỳ Nam

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kiều Minh Tuấn - Liên Bỉnh Phát nổi bật giữa dàn Anh Tài, 1 đại mỹ nhân quá đẹp gây sốc visual- Ảnh 1.

Dàn cast phim Quán Kỳ Nam

Bên cạnh nam chính Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến cũng là nhân tố giành giật spotlight tại thảm đỏ. Người đẹp sinh năm 1982 gây ấn tượng với tà áo dài bạc tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Ở tuổi 43, Đỗ Thị Hải Yến thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc diễm lễ và trang nhã, khí chất toát lên vẻ quý phái, sang trọng.

Ngoài ra, dàn Anh Tài cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ có mặt ở đây. Các nghệ sĩ ăn diện thoải mái, gọn gàng đến để ủng hộ người đồng nghiệp. Tương tác ăn ý giữa các Anh Tài cũng là điểm nhấn thú vị trong buổi họp báo.

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kiều Minh Tuấn - Liên Bỉnh Phát nổi bật giữa dàn Anh Tài, 1 đại mỹ nhân quá đẹp gây sốc visual- Ảnh 2.

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kiều Minh Tuấn - Liên Bỉnh Phát nổi bật giữa dàn Anh Tài, 1 đại mỹ nhân quá đẹp gây sốc visual- Ảnh 3.

Ở ngưỡng tứ tuần, người đẹp Đỗ Thị Hải Yến vẫn trẻ trung hơn tuổi, toát lên vẻ sang trọng và quý phái khó cưỡng lại

Một số hình ảnh khác tại sự kiện: 

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kiều Minh Tuấn - Liên Bỉnh Phát nổi bật giữa dàn Anh Tài, 1 đại mỹ nhân quá đẹp gây sốc visual- Ảnh 4.

Liên Bỉnh Phát xuất hiện cực bảnh bao

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kiều Minh Tuấn - Liên Bỉnh Phát nổi bật giữa dàn Anh Tài, 1 đại mỹ nhân quá đẹp gây sốc visual- Ảnh 5.

Trường Giang

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kiều Minh Tuấn - Liên Bỉnh Phát nổi bật giữa dàn Anh Tài, 1 đại mỹ nhân quá đẹp gây sốc visual- Ảnh 6.

Hồng Ánh

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kiều Minh Tuấn - Liên Bỉnh Phát nổi bật giữa dàn Anh Tài, 1 đại mỹ nhân quá đẹp gây sốc visual- Ảnh 7.

Kiều Minh Tuấn và Mai Thắm

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kiều Minh Tuấn - Liên Bỉnh Phát nổi bật giữa dàn Anh Tài, 1 đại mỹ nhân quá đẹp gây sốc visual- Ảnh 8.

Neko Lê

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kiều Minh Tuấn - Liên Bỉnh Phát nổi bật giữa dàn Anh Tài, 1 đại mỹ nhân quá đẹp gây sốc visual- Ảnh 9.

RHYMASTIC

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kiều Minh Tuấn - Liên Bỉnh Phát nổi bật giữa dàn Anh Tài, 1 đại mỹ nhân quá đẹp gây sốc visual- Ảnh 10.

Nguyễn Trần Duy Nhất

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kiều Minh Tuấn - Liên Bỉnh Phát nổi bật giữa dàn Anh Tài, 1 đại mỹ nhân quá đẹp gây sốc visual- Ảnh 11.

Đinh Tiến Đạt

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kiều Minh Tuấn - Liên Bỉnh Phát nổi bật giữa dàn Anh Tài, 1 đại mỹ nhân quá đẹp gây sốc visual- Ảnh 12.

Vợ chồng Phạm Khánh Hưng

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kiều Minh Tuấn - Liên Bỉnh Phát nổi bật giữa dàn Anh Tài, 1 đại mỹ nhân quá đẹp gây sốc visual- Ảnh 13.

Emma Lê

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Kiều Minh Tuấn - Liên Bỉnh Phát nổi bật giữa dàn Anh Tài, 1 đại mỹ nhân quá đẹp gây sốc visual- Ảnh 14.

Thuận Nguyễn

