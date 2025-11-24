Tối ngày 24/11, buổi họp báo ra mắt dự án phim Quán Kỳ Nam đã chính thức sáng đèn ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Có mặt tại chương trình là dàn sao Vbiz đình đám như Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến, Trường Giang, Đinh Tiến Đạt, RHYMASTIC, Nguyễn Trần Duy Nhất, Hồng Ánh, Thuận Nguyễn, Emma Lê...
Dàn sao hot của Vbiz quy tụ tại thảm đỏ ra mắt Quán Kỳ Nam
Bên cạnh nam chính Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến cũng là nhân tố giành giật spotlight tại thảm đỏ. Người đẹp sinh năm 1982 gây ấn tượng với tà áo dài bạc tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Ở tuổi 43, Đỗ Thị Hải Yến thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc diễm lễ và trang nhã, khí chất toát lên vẻ quý phái, sang trọng.
Ngoài ra, dàn Anh Tài cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ có mặt ở đây. Các nghệ sĩ ăn diện thoải mái, gọn gàng đến để ủng hộ người đồng nghiệp. Tương tác ăn ý giữa các Anh Tài cũng là điểm nhấn thú vị trong buổi họp báo.
Một số hình ảnh khác tại sự kiện: