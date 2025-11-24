Tối ngày 24/11, buổi họp báo ra mắt dự án phim Quán Kỳ Nam đã chính thức sáng đèn ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Có mặt tại chương trình là dàn sao Vbiz đình đám như Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến, Trường Giang, Đinh Tiến Đạt, RHYMASTIC, Nguyễn Trần Duy Nhất, Hồng Ánh, Thuận Nguyễn, Emma Lê...

Dàn sao hot của Vbiz quy tụ tại thảm đỏ ra mắt Quán Kỳ Nam

Dàn cast phim Quán Kỳ Nam

Bên cạnh nam chính Liên Bỉnh Phát, Đỗ Thị Hải Yến cũng là nhân tố giành giật spotlight tại thảm đỏ. Người đẹp sinh năm 1982 gây ấn tượng với tà áo dài bạc tối giản nhưng không kém phần sang trọng. Ở tuổi 43, Đỗ Thị Hải Yến thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc diễm lễ và trang nhã, khí chất toát lên vẻ quý phái, sang trọng.

Ngoài ra, dàn Anh Tài cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ người hâm mộ có mặt ở đây. Các nghệ sĩ ăn diện thoải mái, gọn gàng đến để ủng hộ người đồng nghiệp. Tương tác ăn ý giữa các Anh Tài cũng là điểm nhấn thú vị trong buổi họp báo.

Ở ngưỡng tứ tuần, người đẹp Đỗ Thị Hải Yến vẫn trẻ trung hơn tuổi, toát lên vẻ sang trọng và quý phái khó cưỡng lại

Một số hình ảnh khác tại sự kiện:

Liên Bỉnh Phát xuất hiện cực bảnh bao

Trường Giang

Hồng Ánh

Kiều Minh Tuấn và Mai Thắm

Neko Lê

RHYMASTIC

Nguyễn Trần Duy Nhất

Đinh Tiến Đạt

Vợ chồng Phạm Khánh Hưng

Emma Lê