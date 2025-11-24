Điện ảnh Việt đang chứng kiến một cái tên mới trỗi dậy với tốc độ đáng kinh ngạc: Ma Ran Đô – chàng trai sinh năm 1997 đến từ Gia Lai, người vừa ghi tên mình vào nhóm diễn viên trẻ hiếm hoi góp mặt trong ba dự án phim liên tiếp đứng top 1 phòng vé. Từ “gương mặt lạ đẹp phát sáng” đến “ngôi sao phòng vé thế hệ mới”, hành trình của Ma Ran Đô diễn ra nhanh đến mức chính anh cũng bất ngờ, còn khán giả thì thừa nhận: Mỗi lần anh xuất hiện, phòng vé lại sáng rực một con số trăm tỷ.

Khác với hình dung về một gương mặt ngôi sao được đào tạo bài bản từ nhỏ, Ma Ran Đô từng học ngành nông lâm, từng sống những tháng ngày làm mẫu ảnh, đóng quần chúng với mức thù lao chỉ vài trăm nghìn. Anh đến TP.HCM học diễn xuất như một hành trình bắt đầu lại từ zero, dưới sự chỉ dẫn của NSND Việt Anh và NSƯT Hữu Châu.

Điều khiến khán giả ấn tượng đầu tiên không phải một vai diễn lớn, mà là cái tên “Ma Ran Đô”. Lạ đến mức khó quên, xuất thân từ sự pha trộn vui vẻ giữa Madonna và Maradona theo cách ba mẹ anh chia sẻ. Nhưng khán giả ở lại vì ngoại hình: gương mặt điện ảnh, ánh mắt sáng và nụ cười rực rỡ đủ tạo hiệu ứng “bật sáng khung hình”.

Ma Ran Đô cùng các diễn viên của Nụ Hôn Bạc Tỷ

Phim Tết Nụ Hôn Bạc Tỷ là điểm ngoặt đầu tiên đưa anh vượt ra khỏi phạm vi mạng xã hội hay MV ca nhạc. Trong phim, anh vào vai Tú một rich kid có bề ngoài lịch lãm, sở hữu những phân đoạn duyên dáng đủ để khán giả phải trầm trồ. Điều thú vị là nhân vật của anh không quá nhiều thoại, nhưng hiệu ứng lại mạnh vượt kỳ vọng: Người xem bắt đầu đặt câu hỏi “anh chàng này là ai mà visual đẹp dữ thần vậy?”.

Bộ phim nhanh chóng vượt qua kỳ vọng, ghi nhận doanh thu hơn 211 tỷ đồng, lọt top phim Tết có doanh thu cao nhất lịch sử. Đây chính là bước ngoặt đưa cái tên Ma Ran Đô bước ra ánh sáng, trở thành chủ đề viral trên mạng xã hội.

Nếu Nụ Hôn Bạc Tỷ giúp anh được nhìn thấy, thì Tử Chiến Trên Không giúp anh được nhớ. Đây là bộ phim hành động đầy thử thách, đòi hỏi kỹ năng thể lực, khả năng cận chiến và tương tác với bối cảnh phức tạp.

Dù không giữ vai trò dẫn dắt toàn bộ câu chuyện, Ma Ran Đô vẫn là một trong những nhân tố tạo ra loạt khoảnh khắc khiến rạp phim bùng nổ. Khán giả nhận xét: "Không cần thoại nhiều, chỉ cần gương mặt và từng cú xoay người là đủ chất điện ảnh". Phim đứng top doanh thu ngay khi ra mắt, tiếp tục nối dài chuỗi thành tích phòng vé của anh.

Những cảnh chiến đấu tốc độ cao, cú xoay người dứt khoát và biểu cảm đậm chất điện ảnh giúp Ma Ran Đô được khen ngợi dù anh không phải vai chính. Quan trọng hơn, bộ phim trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu 251 tỷ, dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách nhiều tuần liền, lọt top phim hành động Việt có doanh thu cao nhất.

Hai bộ phim liên tiếp trăm tỷ đã phần nào chứng minh sức hút của anh không phải “ăn may”.

Ma Ran Đô trong Truy Tìm Long Diên Hương

Khi Truy Tìm Long Diên Hương vượt mốc 100 tỷ đồng, Ma Ran Đô chính thức lập cú hat-trick trong sự nghiệp, ba tác phẩm liên tiếp anh tham gia trong năm 2025 đều vượt mốc trăm tỷ.

Đây là điều chưa từng xảy ra với một diễn viên trẻ chỉ mới chạm ngõ màn ảnh rộng chưa đầy hai năm, và lập tức biến Ma Ran Đô trở thành “gương mặt vàng phòng vé” thế hệ mới.

Không phải diễn viên trẻ nào cũng có được chuỗi dự án liên tiếp top 1 phòng vé. Sự xuất hiện đúng thời điểm, chọn vai phù hợp và khả năng tạo tương tác với bạn diễn giúp Ma Ran Đô trở thành “nhân tố vàng” trong mắt các đạo diễn phim thương mại.

Khán giả nhận xét rằng anh có “gương mặt điện ảnh”: Đễ vào vai thanh niên thành thị, cũng đủ mềm mại để vào các vai tình cảm, và đủ sắc để vào dạng nhân vật mang màu sắc hành động. Đây là lợi thế mà không phải tân binh nào cũng có. Ba tác phẩm liên tiếp xuất hiện Ma Ran Đô đều đạt thành tích cao, hai phim điện ảnh đều chạm mốc trăm tỷ, củng cố danh xưng “mặt vàng phòng vé”.

Ở tuổi 27, Ma Ran Đô đang đứng trước thời điểm đẹp nhất để bùng nổ. Visual hợp thị hiếu, tác phong khiêm tốn, sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn và hiệu ứng phòng vé tạo ra cho thấy anh không phải hiện tượng nhất thời.

Nếu tiếp tục duy trì tinh thần cầu tiến như những gì anh chia sẻ, Ma Ran Đô hoàn toàn có thể trở thành nam chính thương mại thế hệ mới, người có khả năng kéo khán giả đến rạp chỉ bằng cái tên.

Điện ảnh Việt hiếm khi chứng kiến một tân binh có tốc độ leo hạng nhanh như vậy: Từ chàng trai học nông - lâm đến người góp mặt trong ba phim top 1 phòng vé, visual sáng rực và sức hút khó giải thích. Và có lẽ, những con số trăm tỷ chỉ mới là phần mở đầu của Ma Ran Đô.