Trong số các phim Việt đang phát sóng ở thời điểm hiện tại, Cách Em 1 Milimet chiếm được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ nội dung hấp dẫn, cách xây dựng nhân vật và tình tiết thú vị. Ở các tập gần đây, nhân vật Hiếu đang được người xem cực kỳ yêu thích.

Lê Hải đảm nhận vai Hiếu trong phim Cách Em 1 Milimet.

Anh chàng ghi điểm nhờ vẻ ngoài cuốn hút, đặc biệt là nụ cười tươi.

Cho những ai chưa biết, vai Hiếu do diễn viên trẻ Lê Hải đảm nhận. Hiếu là người được Viễn mai mối cho Tú. Anh không chỉ đẹp trai với nụ cười tỏa nắng, có sự nghiệp thành công khi là giám đốc công ty phim hoạt hình, mà còn nói chuyện cực kỳ duyên. Dù trong phim, Tú và Thư vì thấy Hiếu tán gái quá mượt nên nghi ngờ anh chàng là trap boy, thế nhưng trên mạng xã hội, netizen vẫn chết mê chết mệt anh chàng đúng chuẩn "đẹp trai kinh tế tinh tế" này.

Bình luận của netizen về nhân vật Hiếu trong phim Cách Em 1 Milimet:

- Trap boy này đẹp trai quá. - Trai thì đẹp, thính thì thơm. Không dính thì chỉ tại ông đạo diễn không phải tại Tú, haha. - Mê trai này quá, cười tươi đẹp ghê. Đẩy thuyền cho đôi này. Mà sao anh dẻo mỏ vậy. - Trời ơi, nếu có chồng đẹp trai vậy thì sao mà nỡ giận đây. - Xem chắc 20 lần rồi mà chưa biết duyên chỗ nào. Chắc phải xem hết sáng. - Gặp tui là tuần sau cưới rồi đấy, tâm lý yếu.

Nói thêm về Lê Hải, anh sinh năm 1994 và là một gương mặt mới đầy hứa hẹn của màn ảnh Việt. Trước khi góp mặt trong Cách Em 1 Milimet, anh chàng từng gây ấn tượng cho khán giả nhờ vai Chao trong bộ phim Ước Mình Cùng Bay. Nam diễn viên từng có khoảng thời gian bị liệt cả 2 chân, sau đó phải ra nước ngoài chữa trị. Rất may là sau đó, Lê Hải đã dần bình phục và có thể trở lại với công việc diễn xuất.

Diễn viên Lê Hải ngoài đời.

Không ít khán giả xem phim đẩy thuyền Tú - Hiếu.

Ở bộ phim Cách Em 1 Milimet, Lê Hải cứ xuất hiện là mang đến một bữa tiệc thị giác cho khán giả. Anh không chỉ sở hữu visual cực sáng, hợp dạng vai tổng tài mà còn có lối diễn xuất tự nhiên, giọng thoại cuốn hút. Đáng chú ý, Lê Hải tạo phản ứng hóa học tốt với bạn diễn Quỳnh Châu, làm cho không ít khán giả xem phim muốn đẩy thuyền cho hai nhân vật Tú và Hiếu.