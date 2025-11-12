Trong làn sóng phim kinh dị khiến màn ảnh rộng Việt "ngợp thở", Truy Tìm Long Diên Hương xuất hiện như một chuyến giải phóng năng lượng lý tưởng. Dự án của đạo diễn Dương Minh Chiến kết hợp yếu tố hành động, hài hước, giật gân cùng văn hóa làng biển, đã có buổi chiếu sớm dành cho giới truyền thông. Qua đó, phim nhận về nhiều đánh giá tốt, vượt xa mong đợi so với những đoạn trailer chưa thật sự hấp dẫn trước đó.

Đầu tiên, nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho yếu tố hành động vốn là "xương sống" của phim. Đội ngũ của Action C đã thật sự thể hiện được những pha chiến đấu thần sầu, giải trí và kịch tính đến mức được so sánh với Hollywood hay phim Hồng Kông xưa theo lời một cư dân mạng. "Lâu rồi mới có một phim hành động đã như vậy", "phim hành động Việt mãn nhãn nhất năm nay" là những đánh giá tích cực mà khán giả nhận xét về Truy Tìm Long Diên Hương.

Khán giả khén phim có hành động đỉnh, giống với phim Châu Tinh Trì

Truy Tìm Long Diên Hương được khen có yếu tố hành động đỉnh cao

Phần hành động trong phim được trau chuốt, kịch tính.

Đặc biệt, những pha hành động của phim được thể hiện bởi những diễn viên không có sở trường võ thuật trước đó. Quang Tuấn và Nguyên Thảo là hai cái tên khiến người xem bất ngờ nhất. Nếu Nguyên Thảo thể hiện được sự duyên dáng từ hài kịch, sang nghiêm túc và cả hành động, thì Quang Tuấn là cái tên thuyết phục khán giả hoàn toàn với những màn đánh đấm cực chất, chưa từng thấy trước đây. Năm 2025 đích thị là cột mốc bùng nổ của "công chúa" nhà Running Man Vietnam khi sở hữu 6 dự án phim đã, đang và sẽ ra mắt, năng suất hơn bất cứ ai trong Vbiz.

Quang Tuấn tỏa sáng, "giữ chuỗi" sao nam năng nổ nhất màn ảnh 2025.

Bên cạnh Quang Tuấn, hai sao nam Ma Ran Đô và Trầm Minh Hoàng cũng để lại dấu ấn đậm nét, với đoạn kết còn được một khán giả so sánh với Endgame về mức độ cao trào cảm xúc. Đã vậy, phim còn có Doãn Quốc Đam trong vai phản diện, được đánh giá tốt như "cá gặp nước". Ngoài ra, Truy Tìm Long Diên Hương còn lồng ghép tinh tế yếu tố văn hóa, cụ thể là cá ông về đền Nam Hải để quảng bá du lịch, địa danh Việt Nam.

Một khán giả thích thú khi mới xem 20 phút đầu phim

Khán giả so sánh phim với Endgame

Một cư dân mạng dành cụm từ "tuyệt đối điện ảnh" cho phim

Doãn Quốc Đam tỏa sáng với vai trùm giang hồ

Truy Tìm Long Diên Hương kể về báu vật canh gác sự an bình của làng biển mang tên Long Diên Hương. Một ngày nọ, vật này bị đánh cắp, buộc hai anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô) phải lên đường truy tìm. Cùng các người bạn đồng hành là Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Trầm Minh Hoàng), cả nhóm dấn thân vào sào huyệt của bọn xấu để đòi lại bảo vật do cha ông để lại.

Truy Tìm Long Diên Hương chính thức công chiếu vào ngày 14/11/2025.