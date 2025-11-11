Không chỉ gây bão toàn châu Á với kịch bản kịch tính và diễn xuất ấn tượng, As You Stood By, series Hàn Quốc đang giữ vị trí Top 1 Netflix tại cả Hàn Quốc và Việt Nam còn khiến khán giả Việt bất ngờ khi Việt Nam xuất hiện trong tập cuối cùng của phim.

Hình ảnh Việt Nam rực rỡ trên màn ảnh quốc tế

Trong tập 8, người xem được chiêm ngưỡng những khung hình đẹp nên thơ của Việt Nam: Từ những con phố ngập nắng, bãi biển Đà Nẵng trải dài óng ánh, đến khung cảnh Hội An lung linh đèn lồng.

Những thước phim ngắn nhưng đủ khiến khán giả quốc tế ấn tượng, và người xem Việt tự hào khi quê hương được khắc họa đầy cảm xúc trong một tác phẩm lớn.

Hình ảnh Việt Nam xuất hiện đoạn cuối phim As You Stood By (Video: K Love)

Theo chia sẻ từ cộng đồng phim, ê-kíp hậu trường Việt Nam do Studio Noah đảm nhiệm, với hàng chục tên Việt xuất hiện trong phần credit cuối phim từ producer, line producer, casting, props team cho đến flycam, equipment rental. Điều này cho thấy sự phối hợp chuyên nghiệp giữa đoàn phim Hàn và ekip Việt Nam trong khâu bối cảnh, quay và hậu cần. Nhìn thấy những hình ảnh Việt Nam xuất hiện cực kỳ xinh đẹp và chỉn chu trong 1 bộ phim bom tấn quốc tế khiến mọi người cảm thấy vô cùng tự hào.