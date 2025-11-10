The Dream Life Of Mr. Kim (tựa Việt: Cuộc Sống Trong Mơ Của Ông Kim) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ của khán giả Việt sau phân cảnh nữ diễn viên Jung Eun Chae thoại bằng tiếng Việt. Đáng nói hơn, ở đoạn phim này khán giả còn thấy sự xuất hiện của một nam diễn viên người Việt Nam và đó là Lê Anh Tôn. Anh vào vai một người lao động tại Hàn Quốc, được nhân vật Lee Ju Yeong (Jung Eun Chae) nhắc nhở an toàn lao động và sau đó đã nói "xin cảm ơn" với cô.

Lê Anh Tôn xuất hiện chung khung hình với tài tử gạo cội Ryu Seung Ryong trong tập 5 của bộ phim The Dream Life Of Mr. Kim.

Lê Anh Tôn đối diễn với Ryu Seung Ryong.

Thực tế, Lê Anh Tôn không phải là một gương mặt được nhiều người biết đến. Anh cũng không hoạt động ở Vbiz mà làm việc tại Hàn Quốc. Năm 2023, Lê Anh Tôn từng có cơ hội góp mặt trong bộ phim Cân Não và bây giờ, khán giả lại thấy anh chàng góp mặt ở The Dream Of Mr. Kim.

Dù chỉ là một vai diễn nhỏ, thế nhưng sự hiện diện của một diễn viên người Việt cũng đủ để khán giả cảm thấy tự hào, đặc biệt là khi The Dream Lif Of Mr. Kim còn đang tạo được tiếng vang cực kỳ lớn, vượt qua nhiều đối thủ như Typhoon Family của Lee Jun Ho - Kim Min Ha, Last Summer của Lee Jae Wook - Choi Sung Eun và cả Genie, Make A Wish của Suzy - Kim Woo Bin để chiếm ngôi top 1 chương trình truyền hình được xem nhiều nhất Netflix Hàn Quốc.

Không chỉ Ryu Seung Ryong, Lê Anh Tôn còn được diễn chung với Jung Eun Chae.

Phân đoạn cảnh có sự tham gia diễn xuất của Lê Anh Tôn trong The Dream Life of Mr. Kim

Cho những ai chưa biết, Lê Anh Tôn còn từng có cơ hội để góp mặt trong bom tấn nổi tiếng toàn cầu The Glory của Song Hye Kyo. Thậm chí, nhân vật của anh còn có cảnh đối diễn với nữ minh tinh sinh năm 1981. Dẫu vậy, Lê Anh Tôn đã buộc lòng phải từ chối cơ hội ngàn năm có một này.

Theo chia sẻ từ nam diễn viên, ban đầu Lê Anh Tôn còn chẳng hề biết bộ phim mà bản thân đã thành công vượt qua vòng casting chính là The Glory. Chỉ đến khi The Glory tạo được tiếng vang ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, Lê Anh Tôn mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ điều gì.

Lê Anh Tôn vượt qua vòng casting và có cơ hội góp mặt trong The Glory với một vai diễn nhỏ, thế nhưng anh đã từ chối nó.

Lê Anh Tôn chia sẻ việc bỏ lỡ cơ hội đóng The Glory của Song Hye Kyo (nguồn: TikTok leanhton1905).

Tất nhiên, tiếc nuối là điều dễ hiểu. Thế nhưng, đây là việc mà nam diễn viên không có lựa chọn nào khác. Khoảng thời gian đó là lúc cha của nam diễn viên vừa không may qua đời. Biến cố lớn xảy ra với gia đình khiến Lê Anh Tôn phải về nước gấp, ở lại bên những người thân yêu trong thời khắc đau buồn, khó khăn.

Lúc ấy, nhiều netizen cảm thấy tiếc cho Lê Anh Tôn. Dẫu vậy, họ cũng bày tỏ niềm tin rằng anh sẽ có thêm những cơ hội khác trong tương lai. Và rồi giờ đây, những người ủng hộ Lê Anh Tôn lại có cơ hội gặp gỡ anh ở một tác phẩm nổi tiếng khác là The Dream Life Of Mr. Kim.

Cho những ai chưa biết, The Dream Life Of Mr. Kim là tác phẩm thuộc thể loại chính kịch - đời sống - hài hước, được phát hành trên cả nền tảng Netflix và đài jTBC. Câu chuyện phim xoay quanh nhân vật nam chính Kim Nak Su (Ryu Seung Ryong), một người đàn ông đang sống cuộc đời đáng mơ ước với nhiều người.

Kim Nak Su có kinh nghiệm làm việc dày dạn, từng nhiều lần được thăng chức, mua được một căn hộ đẹp tại thủ đô Seoul và cùng vợ con sinh sống tại đó. Dẫu vậy ở độ tuổi trung niên, ông lại phải đối diện với nhiều khó khăn khi dần đánh mất vị thế của mình không chỉ trong cơ quan mà còn trong gia đình.

Không phải một cái tên được kỳ vọng nhiều trước thềm phát sóng, thế nhưng The Dream Life Of Mr. Kim lại đạt được những thành công ngoài mong đợi, thậm chí còn vươn lên dẫn đầu Netflix tại thị trường Hàn Quốc.

Trước khi chính thức ra mắt, The Dream Life Of Mr. Kim không phải một tác phẩm thu hút nhiều sự chú ý hay được công chúng đặt nhiều kỳ vọng. Dẫu vậy, nhờ mang đến những câu chuyện sâu sắc, giàu tính thời sự nhưng lại thể hiện chúng qua lăng kính hài hước, nhẹ nhàng và dễ tiếp cận, bộ phim đã đạt được thành công ngoài mong đợi.