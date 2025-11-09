Trong thế giới phim cổ trang, hình tượng mỹ nhân khoác hồng y luôn có sức mê hoặc đặc biệt. Màu đỏ ấy không chỉ giúp tôn lên nhan sắc cho diễn viên, mà như thể còn chất chứa vô vàn những câu chuyện yêu hận tình thù. Bây giờ, hãy cùng đi tìm top 10 mỹ nhân hồng y đẹp nhất Trung Quốc.

10. Chương Nhược Nam

Cái tên xếp cuối cùng trong danh sách là Chương Nhược Nam. Hồi năm ngoái, cô gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong bộ phim Hoài Thủy Trúc Đình. Trong trang phục hồng y, Chương Nhược Nam mang đến một vẻ đẹp bi thương, sầu thảm của người con gái phải chứng kiến phu quân ra đi ngay trước mặt, hơn nữa người ra tay không phải ai khác mà chính là cha ruột.

Trước khi đóng Hoài Thủy Trúc Đình, Chương Nhược Nam từng được nhận xét là rất xinh nhưng chỉ hợp hiện đại chứ không hợp cổ trang. Dẫu vậy với vai Dương Nhạn, nữ diễn viên đã khiến người xem có cách nhìn khác về mình, qua đó dành nhiều sự mong đợi cho dự án cổ trang tiếp theo của cô là Vũ Lâm Linh.

9. Lý Thấm

Hồi tháng 10 vừa qua, bộ phim Nhất Tiếu Tùy Ca đã lên sóng và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Ở tác phẩm này, Lý Thấm đảm nhận vai nữ chính Phó Nhất Tiếu. Cô khắc sâu hình ảnh nữ chiến binh xinh đẹp, quyết đoán trong bộ trang phục hồng y, tạo nên một vẻ đẹp khiến ai nhìn đều bị ấn tượng sâu sắc.

Trong năm 2025, màn ảnh Trung Quốc chứng kiến không ít nữ tướng mạnh mẽ. Dẫu vậy có lẽ với nhiều người, xét tổng thể từ nhan sắc, thần thái cho đến phục trang, không ai có thể đẹp như Lý Thấm trong Nhất Tiếu Tùy ca.

8. Cúc Tịnh Y

Nhắc đến những mỹ nhân hồng y đẹp nhất Trung Quốc, chắc chắn khán giả sẽ không thể bỏ quên Cúc Tịnh Y. Hồi năm ngoái, cô từng khiến cả cõi mạng phát sốt khi thể hiện nhân vật Thượng Quan Chỉ trong bộ phim Hoa Gian Lệnh.

Thể hiện một vai diễn độc ác, điên tình và đầy chiếm hữu, Cúc Tịnh Y đã tạo ra một sức quyến rũ vô cùng đặc biệt. Thậm chí, không ít người đồng tình rằng đây chính là vai diễn chứng kiến đỉnh cao nhan sắc của cô, ấn tượng chẳng kém vai Hàn Vân Tịch trong Vân Tịch Truyện.

7. Trần Đô Linh

Năm 2024, Cúc Tịnh Y không phải mỹ nhân cổ trang duy nhất có tạo hình đẹp điên đảo cõi mạng mà còn cả Trần Đô Linh nữa. Xuất hiện thoáng qua trong bộ phim đình đám Vĩnh Dạ Tinh Hà với vai yêu quái gương, thế nhưng nữ diễn viên vẫn biết cách để giành lấy sự chú ý.

Từ tạo hình, nhan sắc cho đến thần thái, Trần Đô Linh hoàn hảo ở mọi mặt. Cô khiến cho người xem phải choáng ngợp trước nhan sắc của mình. Còn nhớ khi phim phát sóng, phân cảnh của Trần Đô Linh được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội với nhiều video, hình ảnh đạt lượng tương tác khủng.

6. Lưu Diệc Phi

Cứ mỗi lần nói về sắc đẹp của Lưu Diệc Phi, khán giả sẽ ngay lập tức nhớ tới những vai diễn kinh điển như Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp, Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ hay Bạch Tú Châu trong Kim Phấn Thế Gia. Thế nhưng bên cạnh đó, cô còn từng làm say lòng hàng triệu khán giả với tạo hình mỹ nhân hồng y trong Đổng Tước Đài.

Thực tế, Đổng Tước Đài không phải một tác phẩm quá nổi bật của Lưu Diệc Phi. Thế nhưng bất cứ ai đã từng xem bộ phim này, tin rằng họ đều phải công nhận rằng nó đã cho mỹ nhân sinh năm 1987 một trong những tạo hình cổ trang đẹp nhất sự nghiệp.

5. Bạch Lộc

Nếu như danh sách những mỹ nhân hồng y đẹp nhất Trung Quốc không có Bạch Lộc, đó chắc chắn là một thiếu sót cực lớn. Năm 2021, bộ phim Châu Sinh Như Cố do Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đóng chính đã tạo nên cơn sốt khó tin. Nội dung tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình yêu đẹp nhưng đầy bi thương giữa vương gia Châu Sinh Thần và thái tử phi tương lai Thôi Thời Nghi.

Để chuẩn bị cho việc nhập cung, Thôi Thời Nghi được người lớn trong nhà đưa đến vương phủ của Châu Sinh Thần để học tập. Thế nhưng, chẳng ai có thể ngờ giữa hai người lại nảy sinh tình cảm chân thành, sâu sắc. Dẫu vậy, giữa những âm mưu tranh quyền đoạn vị, yêu hận tình thù, đoạn kết cho mối duyên này lại là cái chết oan ức của Châu Sinh Thần. Sau đó, Thôi Thời Nghi vì quá đau lòng nên cũng tự tử theo người yêu. Phân cảnh cô một thân áo đó, gieo mình từ cổng thành xuống cho đến nay vẫn là cảnh quay kinh điển.

4. Địch Lệ Nhiệt Ba

Tiếp theo, chúng ta có Địch Lệ Nhiệt Ba. Còn nhớ hồi năm 2017, bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa đã đưa tên tuổi của nàng mỹ nhân Tân Cương vụt sáng. Cô gây ấn tượng mạnh với vai hồ ly đỏ Phượng Cửu. Dù là nhân vật phụ, thế nhưng câu chuyện của Phượng Cửu với Đông Hoa Đế Quân được quan tâm chẳng kém cặp chính, đến mức sau đó người ta còn sản xuất ra phần phim riêng về cặp đôi này là Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư.

Dù cho Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư không đạt được tiếng vang lớn như Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, thế nhưng nhan sắc đẹp điên đảo của Địch Lệ Nhiệt Ba là điều chẳng ai có thể phủ nhận, nhất là trong tạo hình hồng y.

3. Lưu Thi Thi

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Lưu Thi Thi từng có nhiều vai diễn để lại ấn tượng sâu sắc với người hâm mộ, nhưng đáng nhớ nhất chắc chắn vẫn là nàng Nhược Hy trong bộ phim kinh điển Bộ Bộ Kinh Tâm. Ở tác phẩm này, Lưu Thi Thi có tạo hình hồng y đẹp nao lòng. Cụ thể, đó là ở phân cảnh Tứ A Ca tưởng tượng ra dáng vẻ của người chàng yêu mặc đồ đỏ và nhảy múa dưới làn tuyết trắng xóa.

Vẻ đẹp mà Lưu Thi Thi mang đến ở phân đoạn này thực sự có ca ngợi bao nhiêu cũng không đủ. Nếu như không phải là Lưu Thi Thi, sẽ không bao giờ có một Nhược Hy xé truyện bước ra như vậy, Bộ Bộ Kinh Tâm có lẽ cũng chẳng thể thành công tới vậy.

2. Bành Tiểu Nhiễm

Đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách là Bành Tiểu Nhiễm. Với tạo hình đồ đỏ theo phong cách dị vực đẹp chấn động trong Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm trở thành cái tên mà mỗi khi nói tới mỹ nhân hồng y, bất kể ai cũng sẽ nghĩ tới.

Ở nhân vật Tiểu Phong do Bành Tiểu Nhiễm thể hiện, khán giả thấy một người con gái vừa ngây thơ, ngọt ngào. Thế nhưng rồi, nàng lại trở thành hiện thân cho sự bi thương tột cùng. Đây là vai diễn đã đưa cái tên Bành Tiểu Nhiễm vụt sáng trên bầu trời Cbiz, trở thành người tình trong mộng của vô số khán giả.

1. Vương Tổ Hiền

Cái tên dẫn đầu danh sách không ai khác ngoài Vương Tổ Hiền với hình tượng mỹ nhân hồng y đẹp ngỡ ngàng trong Thiện Nữ U Hồn. Không chỉ nổi tiếng ở thập niên 80 và 90 mà kể cả tính đến hiện tại, showbiz vẫn chưa thể nào sản sinh ra một người thứ hai có vẻ đẹp bất tử giống như vậy.

Trong sự nghiệp của mình, Vương Tổ Hiền nổi tiếng nhất với vai Nhiếp Tiểu Thiến ở Thiện Nữ U Hồn. Bà có nhan sắc tuyệt mỹ, thần thái độc nhất vô nhị và cả hai đều được nâng tầm dưới ống kính của đạo diễn Từ Khắc, tất cả tạo nên một Nhiếp Tiểu Thiến đẹp vô song.